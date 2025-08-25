https://ukraina.ru/20250825/mekhanizm-pobedy-1067594792.html

Механизм победы

Механизм победы - 25.08.2025 Украина.ру

Механизм победы

В СМИ появилась информация о каком-то очередном списке страдающих от киевского режима "пророссийских украинцев" и в социальных сетях началась волна разоблачений отдельных фигурантов данного списка, как не только не пророссийских, но более чем бандеровских украинцев.

2025-08-25T10:03

2025-08-25T10:03

2025-08-25T10:05

ссср

запад

россия

иосиф сталин

владимир зеленский

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103215/94/1032159400_0:143:1856:1187_1920x0_80_0_0_d09327820a07f88cb527318d98abe91d.jpg

В последнее время в российском публичном пространстве стало модным вздыхать о том, как хорошо было при с Сталине: кого надо расстреливали, кого не надо награждали (или наоборот), репрессии придумали Хрущёв и диссиденты, сидели все за дело, а кто без дела, того потом Хрущёв реабилитировал. В общем, эдакая вакханалия сталинофилии, при отсутствии единой позиции относительно того, что при Сталине было хорошо и было ли при нём что-то плохое?О плохом не будем, поскольку нет смысла вступать в дискуссию с людьми, считающими расстрелы эффективным методом экономического развития и подготовки к войне. Поговорим о том, что при Сталине было хорошего.Лучшее, что было при Сталине с точки зрения политики (а Сталин был квинтэссенцией политики и с иной точки зрения его рассматривать нельзя) заключалось в том, что Сталин был начисто лишён публичной рефлексии. Он мог годами ненавидеть и готовить удар, но публично это ни в чём не выражалось, будущая жертва могла долго трудиться на благо Сталина или скорее на благо сконструированной им державы.Возьмём простейший пример. 20 августа 1944 года началась Ясско-Кишинёвская стратегическая операция войск 2-го и 3-го Украинских фронтов. А уже 23 августа в Будапеште произошёл государственный переворот, в результате которого Румыния фактически перешла на сторону антигитлеровской коалиции и румынские войска вступили в войну против своих бывших союзников: Германии и Венгрии. Командовали ими те же генералы и офицеры, что и при Антонеску, а верховным главнокомандующим и главой государства оставался всё тот же король Михай I Гогенцоллерн-Зигмаринген. После войны он даже стал кавалером ордена "Победа", а к моменту смерти, в 2017, оставался единственным живущим кавалером этого ордена.В декабре 1947 года короля Михая свергли румынские коммунисты. В СССР, в сталинском окружении, королю симпатизировали, называли "королём-комсомольцем", но не вступились за него. При том, что среди румынских коммунистов были сильны националистические настроения (которые в полный рост расцвели в правление "гения Карпат" Чаушеску) и формально контролировать королевский режим Москве было проще.Короля не стали защищать не только потому, что пришлось бы поссориться с румынскими коммунистами, страна которых занимала важную стратегическую позицию, открывавшую СССР доступ на Балканы, но также по той причине, что сторонники короля (монархисты), кстати достаточно влиятельные в румынской политике того времени, ориентировались на Запад. Не сам король, а его сторонники – те, на кого ему пришлось бы опираться в случае поражения коммунистического путча. Таким образом, защитив вполне приемлемого для него короля, СССР потерял бы дважды – в плане поддержки балканских компартий (там уже нарастало напряжение с титовской Югославией) и в плане внешнеполитической ориентации сил, составлявших базовую опору королевской власти в Румынии.Итак, в течение трёх с половиной лет Сталин последовательно не мешал вначале румынским генералам, воевавшим против СССР, свергать Атонеску и начинать войну с Гитлером и Венгрией. Никто не закатывал глаза, не заламывал руки и не вопрошал трагическим голосом: "Как же мы окажемся в одном строю с теми, кто три года убивал наших людей, разрушал наши города, жёг наши сёла?" Наоборот, радовались, что удастся за счёт жизней румынских солдат, сохранить жизни наших. При этом им никто ничего не обещал. Если бы Хорти успел (как планировал) раньше перейти на сторону СССР, не исключено, что и Трансильвания осталась бы венгерской (в конце концов там, действительно жили венгры).Затем Сталин не мешал румынским коммунистам забирать власть у румынских генералов, некоторых из которых румынские коммунисты потом посадили, и у короля, который был более, чем послушен Сталину и у которого орден "Победа" Сталин забирать не стал.Румынские генералы хотели использовать Германию и СССР в своих интересах, но были использованы вначале Гитлером, а затем и Сталиным в интересах своих стран. Сталин сумел извлечь пользу даже из ему не нужного, но в тех условиях неизбежного коммунистического госпереворота в Румынии в 1947 году, укрепив по факту своё влияние на Балканах.Вот этому у него надо учиться. У Сталина и во внутренней политике многие годами, а некоторые и десятилетиями таскали для него каштаны из огня, а затем выяснялось, что им лично никто ничего не обещал, а главное ничего и не просил делать. Они сами проявили инициативу, надеясь, что и их проблемы будут решены. Оказавшись, в результате, у разбитого корыта, им некого было винить, кроме себя.Украинская оппозиция Зеленскому когда-то мечтала решить свои проблемы при помощи Запада, создавала прозападные общественные организации, открывала прозападные СМИ, писала для Запада доклады и составляла списки. Сейчас она надеется решить свои проблемы при помощи России и делает то же самое для неё. И в одном, и в другом случае она выступает инициативно. Никто с ней контракт не заключал, никто ей ничего не обещал. Запад уже использовал и украинскую оппозицию Зеленскому, и самого Зеленского в своих интересах, не решив и не планируя решать ни одной их проблемы. Кто мешает России поступить так же.Сталин не посылал советские дивизии удерживать румын от войны с немцами и венграми, наоборот, обеспечивал их боеприпасами. Если украинская оппозиция хочет повоевать с Зеленским, хотя бы на информационном фронте, пусть воюет – чем меньше украинцев борется против нас и чем больше против Зеленского, тем нам лучше. Главное ничего им не обещать, а как там они между собой государственные посты делят – чем бы дитя не тешилось.Чем больше гадостей они напишут про Зеленского, тем меньше про нас – времени на всех не хватит. Чем дольше и упорнее они будут ругать Зеленского, тем меньше у них шансов когда-нибудь примириться. Если же Зеленский закажет их своему СБУ или ГУР МО, то надо понимать, что спецслужбы тоже не резиновые, чем больше террористы Малюк* и Буданов* будут убивать украинцев, тем меньше сил и средств у них останется, чтобы вредить русским. Да и нам выгоднее осуждать их за теракты против украинских оппозиционеров (даже на нашей территории), чем за теракты против наших военных и политиков – потери мы не несём, а резонанс даже больший, так как обязательно подключатся друзья погибших на Западе.Так что как по мне, если украинская оппозиция проявляет антизеленскую активность, то и пусть проявляет. Не надо ей мешать. Помогать тоже не надо – пусть свои "семейные дела" решают в узком "семейном кругу". Россию же никто не обязывает "при раздаче гостинцев" руководствоваться "списками жертв", составленными украинской оппозицией. Россия, как учил Сталин, руководствуется только собственными интересами.Любая пророссийская инициатива приветствуется, но это не значит, что Россия принимает на себя какие бы то ни было обязательства в отношении тех, кто инициативу проявил. Если "румыны" хотят повоевать с "немцами", то зачем им мешать?О последних событиях в украинских властных коридорах - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Примет ли Зеленский условия Путина и Трампа"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

ссср

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

ссср, запад, россия, иосиф сталин, владимир зеленский, сбу