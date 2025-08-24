https://ukraina.ru/20250824/staryy-dobryy-ural-vodka-dlya-druga-zelenskogo-i-moda-na-sssr-alyaskinskie-simvoly-druzhby-rf-i-ssha-1067460078.html

Старый добрый "Урал", водка для "друга" Зеленского и мода на СССР: аляскинские символы дружбы РФ и США

Переговоры президентов РФ и США на Анкоридже прошли неделю назад, но активно обсуждаются до сих пор, причём не только в политическом контексте. Этот саммит, помимо лучшего понимания между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, способствовал сближению российского и американского народов

Уникальный "Урал" на Аляске благодаря ПутинуГотовя репортаж об Аляске накануне саммита, съемочная группа "Вестей" увидела на улицах Анкориджа легендарный советский мотоцикл "Урал" и начала махать водителю. Мужчина остановился и побеседовал с российскими журналистами. Выяснилось, что бывший пожарный инспектор Марк Уоррен купил эту, как он сам говорит, уникальную и интересную технику у соседа, у которого "Урал" простоял в сарае почти 12 лет, и теперь с огромным удовольствием рассекает на нем по Аляске, а вместе с ним в коляске обожает кататься внучка.Омрачают ситуацию только проблемы с покупкой запчастей: из-за санкций их очень трудно найти, а перекупщикам приходится платить втридорога. Когда сломался стартер, Уоррен посмотрел, где он производился, оказалось — на Украине, в итоге пришлось восстанавливать имеющийся.До конфликта на Украине "Уралы" в Америке продавали более 50 дилеров, 95% продукции Ирбитского мотоциклетного завода шло на экспорт — в США и Европу.Эта история получила удивительное продолжение. Спустя три дня российские дипломаты вручили Уоррену ключи от нового "Урала Gear Up" — личного подарка Владимира Путина. Мотоцикл доставили в самый северный американский штат тем же бортом, что и президентские Aurus (к слову, военнослужащие США, работавшие на военной базе в день саммита, не упустили возможность фотографироваться на фоне этих автомобилей представительского класса).По словам директора представительства Ирбитского мотоциклетного завода Дениса Кузнецова, поступил срочный заказ, понимали, что для кого-то важного, но подробностей не знали, и как раз был единственный доступный к выкупу мотоцикл, который своим ходом направлялся в Москву, и его сразу отгрузили."Мы знаем, что есть фанаты — там же [в США] большая дилерская сеть, там, наверное, порядка 40 дилеров, и они очень много покупают и ездят именно на мотоциклах „Урал“. Это единственный мотоцикл в мире, который идет сразу с люлькой и с приводом на коляску, потому что другие производители этого не делают. Этот мотоцикл производится уже 84 года. По словам директора представительства Ирбитского мотоциклетного завода Дениса Кузнецова, поступил срочный заказ, понимали, что для кого-то важного, но подробностей не знали, и как раз был единственный доступный к выкупу мотоцикл, который своим ходом направлялся в Москву, и его сразу отгрузили."Мы знаем, что есть фанаты — там же [в США] большая дилерская сеть, там, наверное, порядка 40 дилеров, и они очень много покупают и ездят именно на мотоциклах „Урал". Это единственный мотоцикл в мире, который идет сразу с люлькой и с приводом на коляску, потому что другие производители этого не делают. Этот мотоцикл производится уже 84 года. Это единственный мотоцикл в мире, который идёт сразу с люлькой и с приводом на коляску, потому что другие производители этого не делают. Этот мотоцикл производится уже 84 года. Это последний мотоцикл, наверное, в мире, который делается целиком из металла, сейчас это больше пластик, алюминий – с этим проще работать. Металл – это всё-таки сложный процесс, требующий много внимания. И это очень дорогая история. Поэтому "Урал" у нас в России остался единственным мотопроизводителем, который делает такие уникальные и интересные мотоциклы", - рассказал Кузнецов."Урал" прекрасно подходит для условий Аляски, ведь это "практически такая же Россия", добавил он."Это день и ночь. Этот мотоцикл работает плавнее. Мне нравится и мой старый, но этот, очевидно, гораздо новее, гораздо точнее в управлении, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи, это потрясающе. Большое спасибо!" — сказал Уоррен."Машина не рядовая. Единственная в мире с полным приводом, задним ходом и современной комплектацией. Вместо карбюратора — инжектор. Да еще и модного матового цвета. Семь слоев краски. И конечно, ручная сборка, как теперь принято в Ирбите, где все начиналось еще перед войной с модели М-72, которая была копией немецкого BMW R71. Ну а в США это эксклюзив", — уточняет шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, который и заметил Уоррена на улице Анкориджа.История Марка Уоррена предоставила российским дипломатам уникальную возможность продемонстрировать близость культур двух наших стран, отметил советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев.О том, что "Путин во время переговоров с Трампом подарил новый мотоцикл жителю Аляски, пожаловавшемуся на проблемы с покупкой деталей для своей советской машины", вскоре написали ведущие мировые СМИ. Так что многие люди на Западе узнали о добром жесте президента России по отношению к простому американскому гражданину.Лавров как законодатель моды в России и СШАО Советском Союзе говорили не только в контексте мотоцикла "Урал". Одной из самых обсуждаемых тем саммита стал пуловер (именно так, по словам филологов, правильно классифицировать этот фасон одежды) с надписью "СССР", в котором министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетел на Аляску.Эта вещица, которая произвела настоящий фурор, называется "свитер-легенда СССР" и стоит 10 990 рублей. Для представителей челябинского бренда SelSovet, который их выпускает, не было сюрпризом, что у Сергея Викторовича таковой имеется, поскольку МИД заказывал партию мужских и женских моделей.После того как мировые СМИ и соцсети облетели кадры Лаврова, свитера-легенды полностью раскупили за считанные часы, из-за резко возросшего спроса предприятию пришлось перейти на круглосуточный режим работы, для этого отозвали всех из отпусков и даже вернули в штат уволившихся сотрудников. При всем при этом срок ожидания по предзаказу составит 58–60 рабочих дней.Причем заказы на свитер поступают не только со всей России, очень много заказов из других стран, в том числе США."Налаживаем быстро английскую версию сайта, потому что раньше заказы из-за границы были все-таки не в таком объеме. Сейчас много заказов из Америки поступает, из Италии. Европа вообще вся, сербы, из Австралии пишут. Разные континенты, разные страны", — сказала основательница бренда Екатерина Варлакова.Перед началом переговоров президентов и делегаций госсекретарь США Марко Рубио сказал сидевшему напротив коллеге: "Мне нравится Ваша рубашка". Вряд ли речь шла о классической белой рубашке, надетой на Лаврове в тот момент, тем более на главе Госдепартамента была такая же. И тогда Владимир Путин сказал, показывая на министра: "Это намек? Он Вам подарит". После чего Лавров несколько секунд что-то объяснял, судя по всему, про ставшую легендарной вещь, поскольку показывал на область груди, там, где и расположена надпись.А тем временем один американец уже получил свитер с "СССР". Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова подарила ставший таким бывшему морпеху-разведчику из США, популярному ведущему Скотту Риттеру, который в своих блогах рассказывает аудитории правду о России и о заблуждениях западных политиков на ее счет."Когда я прилетела в Челябинск, ко мне подходили на улице люди, журналисты и говорили о том, что они плакали, смотря вашу программу. Для них ваша программа — это символ мира! И на Аляску господин Лавров прилетел в свитере „СССР“, это важно для истории! Это символ мира, поэтому я хочу подарить Вам свитер!" — сказала парламентарий."Как у Лаврова?" — уточнил Риттер.Надпись "СССР" на свитере главы МИД навела иностранных журналистов на мысль, что это может быть намеком на позицию российской делегации на предстоящих переговорах на высшем уровне: эксперты рассуждали, а вдруг Россия хочет вернуть обратно проданную некогда Америке Аляску; британский телеканал Sky News увидел отсылку к временам холодной войны между США и СССР; немецкий телеканал N-TV решил, что надпись "СССР" — это прозрачный намек на то, что когда-то Украина была одной из советских республик.Хотя в реальности все гораздо прозаичнее."Решение Лаврова приехать на Аляску в свитере „СССР“ может иметь несколько смыслов. Во-первых, это отсылка к богатым двусторонним отношениям с США в XX веке и намек на возможные параллели нынешнего саммита с успешными договоренностями Леонида Брежнева с Ричардом Никсоном. Также у главы российского внешнеполитического ведомства может быть личный ретроспективный смысл в такой одежде — напоминание о былой дипломатической юности и работе в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, Лавров сказал, что ранее бывал и на Аляске. Помимо этого, в США в последние годы вошли в моду одежда и аксессуары с советской символикой. Допускаю, что этот свитер отражает понимание внутриамериканских трендов. Ну и в конечном счете, свитер Лаврова просто довольно стильный", — предположил директор Института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии изданию "Взгляд".Варлакова допустила, что после переговоров Путина и Трампа в линейке бренда может появиться новая модель свитера с надписью "США" или "США — Россия". А пока SelSovet приступил к работе над дизайном коллекции, посвященной Аляске.Русская водка — всегда беспроигрышный подарокКакой бы напряженной ни была политическая обстановка, представители российских и американских СМИ, освещающие мероприятия по линии РФ–США, всегда находят общий язык. Вот и на Аляске коллеги с разных сторон Берингового пролива продемонстрировали пример солидарности и взаимопомощи.Известный американский журналист, корреспондент издания Real America’s Voice Брайан Гленн во время саммита нашел потерянную камеру съемочной группы программы "Москва. Кремль. Путин"."Он спас меня практически. Потерялась камера, а он нашел. Пришлось компенсировать товарищу моральный ущерб", — сказал оператор Андрей Мельников.В знак благодарности он подарил Гленну водку. Американец был настолько впечатлен подарком и выглядел несколько ошарашенным, демонстрировал эту литровую бутылку в кадре, в прямом эфире благодарил Мельникова "за русскую водку" и пожал ему руку, потом с юмором обсуждал эту ситуацию с другими российскими коллегами."Американские и российские СМИ мирятся и проявляют доброту! Да, именно в таком мире я хочу жить. Отличная работа, Брайан!" — написала конгрессвумен Марджори Тейлор в соцсети X.Даже если его имя вам ничего не говорит, вы точно знаете этого американского журналиста — это он в феврале спросил Владимира Зеленского в Овальном кабинете, почему на встречу с президентом США Дональдом Трампом он пришел не в костюме. Через три дня после саммита на Аляске лидер киевского режима впервые после той перепалки приехал в Белый дом и все же надел пиджак, который сразу оказался в центре внимания. 