https://ukraina.ru/20250824/lev-golitsyn-180-let-dikomu-barinu-iz-novogo-sveta-1067535207.html

Лев Голицын: 180 лет "дикому барину" из Нового Света

Лев Голицын: 180 лет "дикому барину" из Нового Света - 24.08.2025 Украина.ру

Лев Голицын: 180 лет "дикому барину" из Нового Света

В XIX веке ещё не было нынешнего представления о защите географического указания, потому игристые вина можно было называть "шампанским". Однако крымское игристое настолько превосходило французский оригинал, что Льву Голицыну посоветовали (есть версия, что предложил это Соломон Крым) зарегистрировать торговый знак "крымпанское". Увы – он отказался

2025-08-24T16:00

2025-08-24T16:00

2025-08-24T16:00

история

история

история новороссии

крым

россия

новый свет

франция

николай ii

мид

игристое вино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/17/1067533884_0:0:704:396_1920x0_80_0_0_b1cf2efa3c156818b934caa1679a1ee3.jpg

Лев Сергеевич Голицын, наследник древнего княжеского рода (14-е колено от Гедимина; Николаю II князь как-то сказал – "хотя род наш древнее, но ведь это не мои, а ваши предки стали российскими государями") родился 24 августа 1845 в Люблинской губернии Царства Польского, в замке Радзивиллов, доставшемся по наследству его матери – урождённой Марии Езерской.Отец его, князь Сергей Григорьевич, был знаком с Пушкиным и Глинкой. По одной из версий в основу "Пиковой дамы" лёг рассказ Голицына об его бабушке Наталье Петровне и её тайне "трёх карт".Как и полагается князь получил прекрасное домашнее образование, знал польский, французский и немецкий языки, но естественным образом почти не знал русского – потом навёрстывал; впрочем – так же как Пушкин.Среднее образование получил в гимназии в Бельгии, а в 1862 году окончил Парижский университет, получив звание бакалавра.В 1864 году он начал служить "по статской линии" в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, а с 1866 – в Главном архиве МИД. По легенде в это время он успел принять участие в нескольких стычках на Кавказе и даже пленил местного князя, который подарил ему папаху – папахи Голицын носил до конца жизни.В 1867-71 годах учился на юридическом факультете Московского университета. Прикреплён к кафедре римского права, был учеником профессора Никиты Крылова (выпустил его лекционные курсы). Другим любимым учеником Крылова был Сергей Муромцев, в будущем – выдающийся юрист, один из основоположников российского конституционного права, председатель 1-й Государственной думы.В 1869 года была издана книга Голицына "Конспект истории римского права. I период", а в 1870 году он был удостоен золотой медали за сочинение "О судьбах народных собраний в Риме по трибам".А осенью 1871 года Голицын и Муромцев уехали в село Зяблицкий погост в Муромском уезде Владимирской губернии, где на берегу реки Оки у Голицына была дача. Там они предались разнузданному написанию диссертаций (точнее – дипломных работ).Правда, Голицын не только этому предавался. Он подружился с соседом – уездным предводителем дворянства Дмитрием Засецким, стал бывать у них в гостях и положил глаз на его жену – дочь Керченского градоначальника грузинского князя Захара Херхеулидзева, мать пятерых детей между прочим… Та ответила взаимностью и сразу после окончания университета он стал отцом.Закончилось дело мордобоем с Засецким (Голицын и в возрасте был скор на руку) и судебным разбирательством, причём князь был признан виновным. Истинная причина конфликта современникам была неизвестна.Совместная жизнь с Надеждой Засецкой у князя не сложилась, они разошлись ещё до 1881 года, когда умер Засецкий и препятствия для брака были сняты. Умерла она в 1882 году. Двух дочерей Голицын, однако, признавал и в 1890 году добился императорского указа, позволяющего им носить фамилию отца (без титула и имущественных прав).Голицын остался, как сейчас говорят, на аспирантуре (тогда – "для подготовки к профессорскому званию"). В 1873-74 годах друзья учились в Лейпциге и Гёттингене. Причём Голицын с гражданской женой ездил отдохнуть от трудов праведных в Италию и Францию, где заинтересовался виноделием.Вернувшись в Россию, он продолжает учёбу и активно занимается общественной жизнью Муромщины. Несостоявшийся профессор МИУ и французский винодел становится уездным предводителем дворянства.Профессором Голицын так и не стал – сдал магистерский экзамен, но отказался защищать диссертацию. В 1913 году он писал:"Я готовился в воспитатели... Но встреча с женщиной и всё изменилось".Некоторое время он оставался во Владимирской губернии, в 1880-82 годах был даже гласным губернской земской управы. Был инициаторам сбора средств в пользу армии во время русско-турецкой войны 1877-78 годов.В 1870-х годах участвовал в раскопках во Владимирской губернии под руководством известного российского археолога, графа Алексея Уварова. В 1877 году даже стал членом-корреспондентом Московского археологического общества, открыв ряд стоянок каменного века по берегам Оки.Параллельно Голицын вёл вторую жизнь в Крыму. Сначала он занялся разведением винограда под Феодосией, а в 1878 году купил у наследника отца жены урочище Парадиз у подножия горы Сокол, в семи километрах от Судака. Сейчас это место известно как Новый свет. Забавный момент – в ведомости за 1864 году указано село Новый Свет с одним (!) домом и одним (?) жителем…И вот тут он размахнулся, начав высаживать виноградники и производить вино. Это и стало делом его жизни.Тут надо понимать, что с вином в России в XIX веке было сложно. Винами по определению назывались продукты брожения и перегонки – хлебные столовые вина крепостью 40 градусов продавались и после революции. А вот вино виноградное завозилось из-за рубежа, было дорогое и потреблялось только высшими слоями общества. Провинциальное дворянство пило наливки – забродивший фруктовый сок с добавлением водки.Только в начале XIX века появились кубанские вина (у Пушкина упоминается цимлянское), а после зарубежных походов 1813-14 годов русские офицеры привезли французское шампанское, причём оно до такой степени пришлось по вкусу русскому дворянству, что в некоторые годы потребление шампанского в России было больше, чем во Франции.Винодельческие хозяйства в Крыму начали появляться в первой половине XIX века – "Ливадия" графа Потоцкого, а также "Массандра" и "Ай-Даниль" графа Воронцова. Ну и множество мелких.Голицын же поставил себе целью пересадить Россию с водки на качественное отечественное вино и, надо сказать, преуспел в этом.Владимир Гиляровский писал, что князь открыл в Москве "магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников „Hовый Свет“ и продавал в розницу чистое, натуральное вино по двадцать пять копеек за бутылку:- Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино!"В этом же магазине он прятал участников студенческой демонстрации, заявляя полиции, что он – именинник, а это его гости…В 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке Голицын получил высшую награду за "сортимент хорошо выдержанных молодых белых и красных вин". Особенное впечатление произвёл крымский кларет (красное сухое бордосского типа), который ранее в России не производилось.В 1883 году князь женится на графине Марии Орловой-Денисовой и пускает её состояние на расширение Нового Света.В начале 1890-х годов первым в России наладил промышленное производство высококачественных виноградных вин на построенном в Новом Свете заводе. Для производства Голицын применял классическую технологию с вторичной ферментацией в бутылке. Для работы на винодельне он пригласил опытных иностранных специалистов – из Франции и Австрии.Сам он подходил к делу в высшей степени профессионально:"Что такое виноделие? Это наука местности. Перенос культуры Крыма на Кавказ – абсурд, а перенос культуры какой-нибудь заграничной местности во все виноградники России – это петушьи ножки всмятку. При правильном понимании значения этих трех факторов: сорта, почвы и климата можно делать правильные посадки и можно создать рынок для заграницы".В горе Коба-Кая для хранения были вырублены туннели длинной более 3 км. (сейчас – 7). Тоннели закладывали на разных уровнях. Самые глубокие и прохладные предназначались для выдержки шампанского, они находились ниже уровня моря. Всего было пять групп туннелей: для белых и красных столовых вин, креплёных, десертных и шампанских.В особом подвале Голицын собрал коллекцию вин XVIII и XIX века, насчитывавшую свыше 50 тыс. бутылок.В 1891-98 годы Голицын занимал пост главного винодела Удельного ведомства. Госслужбой он, однако, тяготился и постоянно конфликтовал с руководством министерства.В 1889 году Голицыну удалось добиться международного признания – его шампанское получило внеконкурсную золотую медаль на Всемирной выставке в Париже.В 1894-1900 годах он создал винодельческое хозяйство Абрау-Дюрсо – там были построены здание завода, 5 подвалов-тоннелей, проложена шоссейная дорога к Новороссийску.В 1896 году Новосветское шампанское подавалось во время коронационных торжеств в Москве и заслуженно получило марку "Коронационное".Настоящим триумфом Голицына стала Всемирная выставка 1900 года в Париже, на котором крымское шампанское получило гран-при.Глава дегустационной комиссии и совладелец известного шампанского Дома Moet & Chandon Граф Шандон ещё не зная результатов слепого тестирования, поднял тост во славу французского шампанского. На что Голицын тут же сказал:"Я давно мечтал найти во Франции хорошего представителя для распространения шампанского. Сегодня я его нашёл. Вы, граф, сделали мне отличную рекламу, так как в настоящую минуту вы пьёте мое вино".С 1902 года Голицын – почётный член, а с 1911 года – председатель Комитета виноградарства Императорского общества сельского хозяйства Южной России.В Москве Голицын пользовался неоднозначной славой.Князь Феликс Юсупов (тот самый – убийца Распутина) писал о нём так:"Князь Лев Голицын, колосс с львиной гривой, был и впрямь как лев. Благороден, но страшен. Вечно пьян, ищет повода побуянить. Мало ему пить в одиночку, спаивает всё своё окружение винами собственных винокурен. Приезжал всегда с ящиками шампанского. Не успеет въехать во двор, слышен его бас: "Гости прибыли!". Выйдет из кареты и пустится жонглировать бутылками".Гиляровский:"Известный краснобай, горячий спорщик, полный энергии человек, громко хваставшийся тем, что не посрамлён чинами и орденами. Ходил зимой и летом в мужицком широченном армяке. Извозчики звали его диким барином. Татары в его имении прозвали его аслан дели – "сумасшедший лев".В 1913 году Голицын разорился. В этом нет ничего удивительного –представители аристократии любили играться в создание образцовых хозяйств, но очень редко им получалось выйти на устойчивую прибыль, как у Фальц-Фейнов в Аскании-Нове. Чаще бывало как у Ольденбургских в Рамони – хозяйство работало пока часть расходов погашалась не за счёт прибыли, а за счёт семейных накоплений. Примерно так случилось и у Голицына. К тому же, у него не было наследников.Чтобы сохранить уникальное хозяйство он принёс в дар Николаю II часть своего имения Новый свет с землёй (113 га), коллекцией вин, заводом и подвалами.Умер князь 26 декабря 1915 в Феодосии, но был похоронен в своём склепе на виноградниках в Новом Свете. В 1920-х годах склеп был разграблен и могила не сохранилась.Коллекция вин из Нового Света в 1920-е годы была передана в Массандру. По итогам всех войн и революций сохранилась частично.

https://ukraina.ru/20210505/1031267526.html

https://ukraina.ru/20230131/1043105263.html

https://ukraina.ru/20250707/1050929367.html

https://ukraina.ru/20250417/1054532619.html

https://ukraina.ru/20220925/1038871186.html

https://ukraina.ru/20230807/1048510338.html

https://ukraina.ru/20250516/1046039984.html

https://ukraina.ru/20170317/1018427401.html

крым

россия

новый свет

франция

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история новороссии, крым, россия, новый свет, франция, николай ii, мид, игристое вино, виноделие, виноделы, виноградники, xix век, xx век, шампанское, москва