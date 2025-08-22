https://ukraina.ru/20250822/zelenskiy-ogorchaet-trampa-itogi-22-avgusta-1067471077.html

Зеленский огорчает Трампа. Итоги 22 августа

Зеленский огорчает Трампа. Итоги 22 августа - 22.08.2025 Украина.ру

Зеленский огорчает Трампа. Итоги 22 августа

Владимир Зеленский отверг предложения президента США Дональда Трампа по Украине

2025-08-22T19:00

2025-08-22T19:00

2025-08-22T19:02

эксклюзив

хроники

дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

politico

россия

украина

словакия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067240551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_087003d14424a98e20115382cdbb7551.jpg

О том, как Владимир Зеленский обошёлся с предложениями президента США Дональда Трампа по Украине рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу NBC."Всем было предельно ясно, что есть несколько принципов, которые, как полагает Вашингтон, должны быть приняты, в том числе никакого членства в НАТО <...> обсуждение территориальных вопросов, а Зеленский сказал "нет" на все это", — отметил Лавров.Россия же, по его словам, согласилась продемонстрировать гибкость по некоторым вопросам, которые поднял президент США."Президент Трамп предложил после Анкориджа несколько пунктов, мнения по которым мы разделяем, и по некоторым из них мы согласились <...> проявить некоторую гибкость", — заявил он.Говоря о возможности встречи президента России Владимира Путина с Зеленским, Лавров сообщил, что она не планируется. Однако российский лидер готов встретиться с главой киевского режима, если будет готова повестка дня для такого саммита.Примечательно, что 22 августа стало известно, что Трамп сообщил в ответе на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что его сильно разозлили удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"."Виктор, я не рад слышать это, я очень разозлен из-за этого. Скажи [это] Словакии. Ты мой великий друг. Дональд", — привёл слова главы Белого дома политический директор венгерского политика Балаж Орбан в соцсетях.В своем письме премьер-министр Венгрии пожаловался президенту США на действия Украины, которая атаковала нефтепровод, критически важный для энергоснабжения Венгрии и Словакии.Информация об ударах ВСУ на объект появилась утром в пятницу. Как отметила министр экономики Словакии Дениса Сакова, она произошла у границы с Белоруссией. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто уточнил, что Будапешт и Братислава остались без поставок нефти почти на неделю.Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что ценит реакцию Трампа на атаку ВСУ по нефтепроводу "Дружба" и ожидает поддержку от партнёров по Европейскому союзу."Ценю его решительную и отрицательную позицию, которую он занял в связи с украинской атакой на нефтепровод "Дружба" - энергетическую инфраструктуру, от которой зависят люди в Словакии и наша экономика. Поддержку ожидаю и от наших партнеров в Европейском союзе", — отмечалось в заявлении Пеллегрини.Он подчеркнул, что Словакия не осуществляет прямые поставки оружия Украине, но старается помогать ей в других областях. Пеллегрини выразил надежду на то, что Украина понимает это и атаки, которые ставят под угрозу стабильность словацкой экономики, не будут частью ее военной деятельности.Сам Трамп днём 22 августа сделал ряд заявлений по Украине. Так, он прокомментировал вопрос о встрече Путина и Зеленского."Увидим. Мы посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, это как масло и уксус, в каком-то смысле. Они не очень-то ладят, по очевидным причинам. Но посмотрим. А потом посмотрим, придётся ли мне там присутствовать. Я бы предпочёл, чтобы не пришлось. Я бы хотел, чтобы они провели встречу и посмотрели, как у них получится. А тем временем они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо", — отметил Трамп.Кроме того, как сообщило 22 августа издание Politico, Трамп уверен, что Украине придётся согласиться на сделку, основанную в значительной степени на условиях России. Об этом изданию сообщил высокопоставленный источник в Белом доме."Он давно считал, что Россия имеет преимущество в военных действиях, и ее нужно склонить к мирным переговорам", – заявил собеседник издания.По словам источника, Трамп не склонен оказывать давление на Путина, полагая, что у России больше возможностей для влияния на Украину и её европейских союзников."Он (Трамп - ред.) давно считает, что Россия имеет преимущество в самой войне и поэтому ее нужно задабривать для мирных переговоров. Украина, с другой стороны, сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных. Поэтому есть больше рычагов давления, чтобы заставить ее согласиться на сделку", – рассказал изданию бывший чиновник из администрации Трампа.Также в Белом доме заявили, что Украина сильно зависит от США в вопросах поставок оружия и разведданных, что создает дополнительные возможности для давления на Киев с целью согласия на компромисс.Именно поэтому Трамп недавно в соцсетях и писал, что "очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика". Источник издания в Белом доме указал, что американский президент "просто пытался списать отсутствие у Украины рычагов влияния на переговорах на политику Байдена".Сейчас время команда Трампа по национальной безопасности продолжает взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами для организации встречи между Зеленским и Путиным, однако растёт осознание, что быстрое проведение такой встречи – это "тяжёлая работа", сообщил источник.При этом, как заявил днём 22 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, конфликт на Украине скоро завершится."Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной", — заявил Лукашенко в интервью Медиакорпорации Китая, фрагмент которого опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".По словам Лукашенко, позиция России для будущего мира важнее, чем украинская."Почему? Потому что Россия доминирует сегодня на фронте. Для Украины крайне опасно. Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще", — подчеркнул Лукашенко.Президент Белоруссии вспомнил и о роли Трампа."Он, может быть, не рад, я уже вот так за ним наблюдаю. Он говорит: "Я думал, что это будет легче". Но это оказалось сложно. Он понял, что это действительно сложно. Но ему некуда уже деваться. Как у нас говорят: соскочить уже невозможно. И я американцев предупреждал, когда они были задолго до этих переговоров у меня. Я говорю: "Передайте Трампу, что ему сейчас отступать нельзя". Он взялся за эту проблему, и он должен её решить, и он может её решить, и он старается решить. Вот в чём суть разговора на Аляске", — отметил Лукашенко.По словам президента Белоруссии, "Трамп понял самую сильную страну, которая участвует в этом конфликте, и перенес это в Вашингтон на переговоры с Зеленским и европейскими лидерами".Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ".

https://ukraina.ru/20250822/ermak-ispolzuet-opyt-rf-no-est-nyuans-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-22-avgusta-1067446793.html

https://ukraina.ru/20250822/drony--da-dannye-razvedki--net-ukrainskie-rakety-glavnoe-na-utro-22-avgusta-1067437479.html

россия

украина

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, politico, россия, украина, словакия