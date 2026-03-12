https://ukraina.ru/20260312/razmenyayut-li-iran-na-ukrainu-lukyanov-o-tom-v-kakoy-situatsii-okazalas-rossiya-1076707363.html
"Разменяют" ли Иран на Украину? Лукьянов о том, в какой ситуации оказалась Россия
В новом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили геополитические последствия войны США и Израиля с Ираном, а также фактор России в Украина.ру, 12.03.2026
В новом выпуске спецпроекта Украина.ру "Фёдор Лукьянов о геополитике" обсудили геополитические последствия войны США и Израиля с Ираном, а также фактор России в этом конфликте:00:33 – История конфликта Израиля и Ирана;06:51 – О втягивании мусульманского мира в противостояние и войне США без НАТО;18:22 – Позиция России в контексте войны в Иране;25:53 – Вероятность размена Ирана на Украину;30:36 – Украинский вопрос для Трампа. ТГ-канал "Россия в глобальной политике": t.me/s/ru_globalУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
