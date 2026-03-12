https://ukraina.ru/20260312/1076702532.html

Миклош Кевехази: Если украинские войска пересекут венгерскую границу, Будапешту придется очень непросто

Венгерские избиратели хорошо понимают, чем грозит вступление Украины в Евросоюз. Во-первых, это экономический крах всего Евросоюза, а заодно и Венгрии. Во-вторых, это распространение войны на всю Европу. Поэтому Будапешт в любом случае постарается этого избежать

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал венгерский политический консультант, специалист по вопросам Восточной Европы Миклош КевехазиЗа последнее время конфликт между Киевом и Будапештом снова обострился. На сей раз поводом для скандала стал вопрос транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Украинские националисты прямо угрожают Виктору Орбану и его семье. В свою очередь, Венгрия стянула армейские подразделения и военную технику в область Сабольч-Сатмар-Берег из-за участившихся приграничных обстрелов. Сейчас там строятся укрепления и проводятся учения.- Миклош, как думаете, вся эта шумиха утихнет после того, как в апреле в Венгрии пройдут парламентские выборы? Или конфликт между Киевом и Будапештом носит очень серьезный характер и так просто не рассосется?- Начну с того, что за последние несколько дней в самой Венгрии и вокруг Венгрии произошло несколько важных событий.Вчера Государственное собрание Венгрии официально приняло отказ от предложения принять Украину в Евросоюз, а также сформировать из Евросоюза военный блок, о чем ранее говорила Урсула фон дер Ляйен. Почему? Потому что это угрожает независимости и безопасности всех стран-членов ЕС. Таким образом, венгерское правительство получило от своего парламента законные полномочия на то, чтобы давать отпор Украине и ее союзникам.Конфликт между Киевом и Будапештом перешел все дипломатические приличия. Более того, Киев выступает с совершенно нереализуемыми требованиями. Один украинский эксперт прямо признал, что если режим Зеленского и дальше будет продолжать в подобном духе, то даже Петеру Мадьяру в случае его победы на выборах будет трудно как-то ему помочь. Несмотря на то, что Мадьяр получал прямые указания из Брюсселя поддерживать все попытки Украины вступить в ЕС и в НАТО.Пока Мадьяр не может пойти против Орбана, потому что скандал разразился просто огромный. Даже электорат его "Партии уважения и свободы" выступают против того, чтобы он играл в такие черные игры с Украиной. Он сейчас в подвешенном положении и не знает, что делать.При этом скандал сейчас разразился не только в Венгрии, но и в соседних странах. Как вы знаете, на границе с Австрией задержали "золотой конвой из Украины", который почему-то направлялся не в сторону Украины, а сделал поворот на юг в сторону Будапешта. Куда и с какой целью они отправляли наличку на десятки миллионов евро? Видимо, это какие-то коррупционные откаты. И этот скандал будет еще расти.Украинцы уже не первый раз угрожают Орбану. Но теперь уже дело дошло до угроз его семье, если он не пересмотрит свою политику. Бурлит вся Венгрия, потому что у Орбана пятеро детей и шестеро внуков. Это явно не идет на пользу Украине.- Получается, что этот конфликт между Киевом и Будапештом не утихнет даже после выборов?- Приведу только одну цифру, которая покажет, как пройдут эти выборы.В Государственном собрании Венгрии 142 депутата проголосовали против принятия Украины в ЕС и НАТО. За Украину высказались 28 оппозиционеров. Полагаю, что даже после выборов эта пропорция сохранится. По всем социологическим опросам, Орбан на 25-30% опережает Мадьяра. В Киеве сильно переживают из-за того, что шансы Мадьяра взять большинство в парламенте, сформировать правительство и поддержать Украину не слишком велики, поэтому пытаются сделать хоть что-то. Пока они могут только оскорблять Орбана. Причем вот этот отставной генерал СБУ Омельченко ("Мы знаем, где ты живешь") больше дискредитировал сам себя.Что произойдет после выборов?Конечно, Украина не попадет в Евросоюз и в НАТО. Более того, даже если Мадьяр сможет одержать победу на выборах и будет поддерживать Киев на пути к этому, венгерское общество будет серьезно протестовать против этого.Повторюсь, венгерские избиратели хорошо понимают, чем грозит вступление Украины в Евросоюз. Во-первых, это экономический крах всего Евросоюза, а заодно и Венгрии. Во-вторых, это распространение войны на всю Европу. Они боятся, что Украина подожжет Европу изнутри. И как в этих условиях поведут себя несколько миллионов украинских беженцев в Европе – трудно сказать.Надеюсь, здравый смысл победит везде. Более того, несмотря на все последствия войны против Ирана, Трамп поддерживает Орбана. Для нас это многое означает. При этом у нас очень хорошие отношения с Россией. Венгерские граждане понимают, что это перспективы экономического роста и хорошая дорога в будущее. Хотя бы потому, что с Россией у нас по энергетике никогда проблем не было. Газ и нефть шли без проблем, хотя раньше была только одна "Дружба", а сейчас целых три трубопровода. В этом плане с российско-венгерскими отношениями все будет нормально.- Насчет того, что еще может сделать Киев. Венгерское правительство запретило въезд в страну главному дроноводу Украины Роберту Бровди по кличке "Мадьяр" (этнический закарпатский венгр), когда установило, что он был причастен к атакам на "Дружбу". Насколько он хорошо известен в венгерском обществе? Есть ли у него какая-то агентура внутри Венгрии, способная поджечь страну изнутри?- В Венгрии он очень хорошо известен. Более того, в Венгрии всегда существовала "украинская мафия", которая прикрывает Бровди. Это и венгерские граждане, завербованные Киевом, и венгры Закарпатья, которые могли спокойно ездить в Венгрию. Бровди правильно запретили въезд в страну. Поскольку он неплохо преуспел в развитии военных дронов, это очень опасная для нас фигура. С ним надо держать ухо востро.- В каком состоянии сейчас венгерская армия? Как бы выглядел приграничный вооруженный конфликт между Венгрией и Украиной?- Это очень интересная тема.Вы правильно сказали, что Венгрия на границе с Закарпатьем строит укрепления на случай украинской агрессии. Если украинцы воплотят свои угрозы в жизнь и попытаются пересечь границу, это будет означать, что они напали на члена НАТО. Согласно 5-й статьи НАТО, прямая агрессия против любого участника блока трактуется как атака против всего альянса. Это уже не тот случай, когда какая-то натовская страна с кем-то воюет, а НАТО проводит консультации.С другой стороны, Украина – это партнер НАТО. На этот счет есть соответствующие документы. Если партнер НАТО нападает на члена НАТО, силы НАТО должны как-то реагировать. Но поскольку Венгрия – это проблемная для Брюсселя страна, вряд ли нам будет оказываться помощь. Но мы можем обратиться за помощью России и фактически стать ее союзниками. Это будет означать, что Украина окажется между двух огней.Конечно, сравнивать возможности венгерской армии и украинской сейчас нельзя. ВСУ более обученные, более опытные, а также хорошо владеют дронами. Но Киеву все равно надо хорошо задуматься над тем, что ему в случае подобной агрессии придется иметь дело с военным союзом России и Венгрии.- И как долго Венгрия сможет в одиночку сражаться с Украиной, учитывая, что российская армия за два дня до Закарпатья точно не добежит?- Не добежит. Но венгерское правительство может неформально обратиться к России за военной помощью. Как минимум мы будем передавать координаты для российской армии, куда надо посылать ракеты и дроны. Даже с помощью дистанционных средств поражения Россия нанесет ощутимые потери украинским подразделениям, которые попытаются пересечь венгерскую границу. Ситуация будет очень неординарная, но вполне вероятная.- Также хотелось бы затронуть болезненную тему. Ранее Владимир Путин передал Будапешту двух военнопленных с венгерско-украинским гражданством, которых насильно мобилизовали в ВСУ. Могли бы вы привести конкретные примеры относительно того, кто уже от этого пострадал, кого удалось спасти, а кто еще под угрозой?- К сожалению, уже несколько десятков этнических венгров погибло на фронте. Венгерское правительство об этом регулярно информирует. Насильственная мобилизация этнических венгров продолжается. Кто-то сопротивляется, кто-то – нет. При этом хочу сказать, что на днях на Закарпатье произошла очень показательная история.ТЦК приехали в поселок, где живут венгерские цыгане. Это довольно крепкое сообщество. И они, вооружившись палками, своей маленькой армией набросились на военкомов, хорошо отделали их, и тцкшники вынуждены были убежать. И таких примеров все больше и больше. На Украине сейчас идет гражданская война между ТЦК и этническими венграми. Люди сопротивляются. Один раз даже столкнули автобус тцкшников в кювет и поколотили их там.Я еще хотел сказать, что вместе с венграми в Закарпатье живут этнические русины. По своему происхождению, они ближе к русским, чем сами украинцы. Венгры с ними тысячу лет дружат. У нас с ними очень интересные отношения. Правда, надо признать, что не всегда мы с ними вели себя корректно. Но, видимо, русины нам это простили. И русины тоже пытаются сопротивляться.Надеюсь, что это распространится на все украинское общество. Пусть они поймут, что Киев посылает их на верную гибель.- Вы сказали, что Венгрия сейчас успешно балансирует между Путиным и Трампом. Но война против Ирана показала, что конфликт между Востоком и Западом, несмотря на оттепель в российско-американских отношениях, никуда не делся. Не получится ли так, что Венгрии рано или поздно придется окончательно занять чью-то сторону?- Во-первых, мою личную позицию вы прекрасно знаете. Я в интервью вашему изданию еще до СВО говорил, что буду встречать своих русских друзей на хребте Карпат с венгерским гуляшем и венгерским вином. Во-вторых, я не думаю, что Венгрии придется выбирать между Востоком и Западом, поскольку США и Россия рано или поздно договорятся о разделе сфер влияния. К этому все идет, несмотря на потуги Трампа.Конечно, это не самый удачный президент США для такой сложной ситуации. Но в мудрость американского народа и глубинных американских элит я верю. Они найдут такого лидера, который начнет всерьез договариваться с Россией. Российско-американское сотрудничество будет развиваться, но только на условиях взаимного учета интереса и уважения.Что сейчас фактически говорит Трамп? "Я хочу договориться с Россией. Только пусть она сделает это, это и вот это". Это уже не работает. Россия смогла восстановить свое могущество. Да, это пока не Советский Союз, но Россия – это единственная сила, с которой надо считаться в мировом масштабе. Нравится это США или нет, но они вынуждены будут это учесть. Они угомонятся. Тот же Иран показал, что американцы не так сильно, как 20-30 лет тому назад.Более того, на востоке сейчас поднимается третья сторона этого процесса – Китай. Поэтому я бы ожидал, что сейчас будет новый тройственный союз между Россией, Китаем и США, когда они между собой договорятся.Что у нас было после Второй мировой войны? В Европе был раздел сфер влияния между СССР и США. Целых 50 лет был покой, потому что два больших дяди не лезли на чужую территорию. Да, я не буду сейчас давать моральную оценку событиям 1956 и 1968 годов, но Москва была абсолютно права в том, что в Венгрии и Чехословакии надо было навести порядок, чтобы сохранить этот баланс. А что произошло потом? В 1989 году СССР начал выводить войска из Восточной Европы, из-за чего загорелась Югославия и распалась на маленькие страны. НАТО постепенно начал занимать территории на востоке, пока не добрался до границ самой России.Повторюсь, Россия, США и Китай рано или поздно договорятся о новых правилах игры. Может быть, в этом процессе поучаствует Индия и какие-то региональные державы калибра Бразилии или Аргентины. И это не будут правила Трампа, который требует заплатить миллиард долларов за право вступить с ним в союз. Это странно выглядит. Поэтому трем сторонам надо будет вычистить ООН и установить прочный мир.Европа этого тоже ждет. Просто сейчас правительства европейских стран задавлены Брюсселем. Это не народы Европы. Глобалисты долго готовили эти кадры, чтобы они работали против интересов своих стран. Но глобалисты исчезнут. И тогда можно будет установить мир во всем мире.Нам надо просто подождать. Сейчас, как и прежде, все зависит от русского солдата, который устанавливает мир на Украине. Все зависит от результатов СВО.Также по теме - в материале Владимира Скачко: Мадьяр с Орбаном бодаются из-за Зеленского. 