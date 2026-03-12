https://ukraina.ru/20260312/partiynye-igry-zachem-zelenskomu-novye-satellity-v-litse-terekhova-i-kima-1076705651.html

Партийные игры. Зачем Зеленскому новые сателлиты в лице Терехова и Кима

Партийные игры. Зачем Зеленскому новые сателлиты в лице Терехова и Кима

Видные украинские региональные политические тяжеловесы де-факто вступили в избирательную кампанию. Наибольшую активность развили мэр Харькова и глава Николаевской области Игорь Терехов и Виталий Ким, которым прочат роль спойлеров для партии власти

Зеленский и его "регионалы"Выборы на Украине должны были пройти еще несколько лет назад, однако из-за военного положения их перенесли на неопределенный срок. Основные политические игроки на всякий случай не выпадают из процесса и формируют задел на будущее.С оппозицией все более-менее понятно: традиционно активничает Петр Порошенко* и его партия, Юлия Тимошенко обвиняет режим во всех смертных грехах, свои проекты к выборам наверняка будут у националистов, поговаривают и о политических амбициях нынешнего главы Офиса президента Кирилла Буданова**.В условиях слабых рейтингов партии "Слуга народа" (по некоторым подсчетам они колеблются в районе 15-20%), для Владимира Зеленского и его команды становится актуальным старый как мир политтехнологический прием с созданием спойлеров. Им будет позволено выстроить свой образ как непримиримых оппозиционеров, на деле же они будут с властью не разлей вода.Даже сейчас, когда украинские партии и движения, ориентированные на русскоязычного избирателя юго-востока, фактически загнаны за можай, сам избиратель этот еще остается, поэтому для власти в условиях неминуемого проседания на Западной Украине критически важно добрать голоса на противоположном фланге.Тут-то в дело и вступают местные власти, которые обладают необходимой узнаваемостью, влиянием и административным ресурсом в своих регионах, что делает их идеальными напарниками для "слуг народа"."Мы измотаны"Первый признак подготовки нового политического проекта – заметная активизация его основных публичных лиц, в данном случае Терехова и Кима.Оба они входят в Ассоциацию прифронтовых городов и общин, а мэр Харькова и вовсе является ее председателем. Эта структура, в которой насчитывается около трех сотен руководителей украинских городов и сельских поселений, регулярно проводит свои съезды и форумы, разрабатывает поправки к законам и доводит свои предложения до правительства страны.Сама Ассоциация явно работает с одобрения руководства страны, представители которого регулярно светятся на мероприятиях этой организации.Отмечается, что тот же Терехов стал делать заявления, которые не лежат в сфере его полномочий.Вот он критикует злоупотребления при мобилизации: "И это не то, что некрасиво, не украшает, – а на самом деле это разрушает имидж военных. Это очень трудный вопрос. И я очень не хочу, чтобы наши славные военные, которые сегодня защищают землю, реально защищают нас ценой собственной жизни и здоровья, дискредитировались работниками ТЦК. Ну, что это такое?"Вот он выступает на экономическом форуме в Давосе и заклинает западных кредиторов не жестить с налоговым бременем для украинцев:"Сейчас — время поддержки, а не шоков. Время сохранить человеческую выносливость, доверие и достоинство".Еще один признак - это роскошь говорить то, о чем простым смертным украинцам запрещено даже думать под страхом ареста."Для меня лично победа - это наши границы с 1991 года, где люди счастливы и не погибают, но все очень устали. Поэтому для украинского народа, я считаю, победа - это просто прекращение войны и гарантии безопасности будущего, чтобы наши дети могли иметь ту жизнь, что была до вторжения <…> Мы измотаны, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все вымотаны. Наши солдаты не могут сражаться 4-10 лет", - сказал Ким в недавнем интервью The Independent.Естественно, никаких санкций за свои слова николаевский губернатор не получил. То есть такая "зрадная" риторика согласована с властями.Еще один заметный участник политтусовки вокруг Ассоциации – депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член "Слуги народа" Даниил Гетманцев, который также наращивает публичную риторику по социальным вопросам, пишет "РБК-Украина".Таким образом образуется трио – Терехов, Ким и Гетманцев как непосредственный куратор от Офиса президента.Маневр АрахамииУ этого проекта, разумеется, есть и закулисный идеолог и архитектор, в роли которого называют главу парламентской фракции "слуг" Давида Арахимю.Информированный собеседник "РБК-Украина" рассказал, что изначально Арахамия выстраивал структуру Терехова-Кима под себя с прицелом противостоять влиянию тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака, однако сейчас вариантов ее использования стало больше."В целом этот проект можно развернуть как угодно - и как сателлита нынешней партии власти, и в оппозицию. Но как я вижу, эта будущая партия точно рассчитана на вхождение в коалицию. Более того, я думаю, что след Арахамии мы увидим не в одном проекте", - цитирует издание своего собеседника.Коалиция – это как раз то, что гипотетически может понадобиться Зеленскому и его партии, которая вряд ли уже сможет претендовать на монобольшинство в парламенте.Есть версия, по которой за раскруткой новых политических проектов стоит сам Зеленский, который тестирует разные варианты, а то и вовсе подыскивает себе чуть ли не преемника. В случае "региональной" партии Терехова-Кима речь скорее именно о партии-спойлере, либо же поиске "паровозов" для партийного списка "Слуги народа".Каждому мэру - по партииНа Украине собственные партии у мэров крупных городов – обычное явление. Часто они образуются именно с подачи президентской администрации, либо же для лоббирования региональной повестки на самом верху.Яркий пример – партия "Наш край", которая окончательно оформилась после госпереворота 2014 года и шла одним курсом с Порошенко и его блоком. Тогда эта партия имела слабое представительство на общенациональном уровне, однако на местных советах она имела третье по количеству депутатов представительство по стране.На последних до СВО выборах подобный альянс попытались создать ныне покойный мэр Харькова Геннадий Кернес и смещенный ныне с должности мэра Одессы Геннадий Труханов. Проект получил название "Доверяй делам", однако особого успеха не имел.Свою партию имеет и мэр Киева Виталий Кличко, он же возглавляет организацию под названием "Ассоциация городов Украины" - еще одной структуры, в которую входят региональные политики и управленцы.Партия столичного градоначальника УДАР сейчас находится в оппозиции, поэтому перед союзом Терехова-Кима и их ассоциации фронтовых городов еще одной целью может стоять ослабление позиций Кличко и перетягивание местных элит на сторону режима.Особняком держится мэр Днепра (Днепропетровска) Борис Филатов** со своей партией "Пропозиция". Пока он критикует Терехова и Кима, а вместе с ними и центральные власти, однако делает это осторожно."Сейчас мэр Харькова может критиковать министра энергетики, "Укрэнерго" и даже ТЦК. Даже не хочу представлять, что было бы, если бы я стал сейчас критиковать "Укрэнерго", [министра энергетики] Дениса Анатольевича Шмыгаля и ТЦК. (Что было бы?) Новое уголовное дело. Лично я не боюсь. Людей жалко. Люди не хотят работать, они от этого просто устали", - заявил он недавно в интервью "Украинской правде".Филатов также аккуратно выступает за скорейшее заключение мира."У меня есть собственное мнение. Я не высшее военно-политическое руководство, у меня нет всей полноты информации, как проходят переговоры, которые нам дают гарантии и заверения наши партнеры. Что бы я ни сказал, это не будет воспринято частью общества. Могу сказать только, что хочу, чтобы война быстрее закончилась. Слишком много смертей. Люди очень устали. И я сам тоже", - сказал он в том же интервью.Сражайтесь, про выборы не думайтеПо сути, все эти проекты – разные стороны одной и той же медали. Что Терехов, что Ким, что Кличко, Филатов, Арахамия и прочие – при всех стилистических различиях они являются частью единого политического украинского бомонда, который народился в ходе Майдана и в своем нынешнем виде окреп уже при Зеленском.Тем более, что о выборах им всем пока думать рано. Как написала 12 марта "Украинская правда", киевский режим получил от своих европейских кураторов задачу воевать еще как минимум полтора-два года."Европейцы сказали: "Сражайтесь еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги". Под их влиянием Зеленский дал задачу политическому руководству разработать сценарий, по которому в Украине еще несколько лет не будет выборов и как в такой ситуации будет работать Рада", - приводит издание слова влиятельного представителя Зе-команды.Таким образом все украинские политические проекты пока будут и дальше работать вхолостую. А что будет через полтора-два года – кто его знает.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

