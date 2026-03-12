https://ukraina.ru/20260312/podgotovka-k-apokalipsisu-chto-delayut-v-kitae-na-fone-blizhnevostochnoy-voyny-1076706919.html

Подготовка к апокалипсису. Что делают в Китае на фоне ближневосточной войны

Китайская позиция в отношении ближневосточной войны вызывает во всем мире особенный интерес – в преддверии предстоящего визита Дональда Трампа, которого ждут в КНР в период с 31 марта по 2 апреля. Ведь многие рассматривают очередное нападение на Иран в качестве одного из эпизодов глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном

Иран является важным экономическим партнером Китая, который во многом зависит от поставок ближневосточной нефти. Исламская Республика обеспечивала около 10% нефтяного импорта КНР, а в целом китайцы закупали в странах Персидского залива около 40% нефти, которая ежедневно поставлялась в китайские порты на нефтеналивных супертанкерах.Блокада Ормузского пролива наносит китайской экономике определенный ущерб, однако руководство Поднебесной заблаговременно позаботилось о создании стратегических запасов критически важных нефтепродуктов. В последние месяцы, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, Пекин серьезно нарастил закупки подешевевших энергоносителей, и сейчас в китайских хранилищах находится не менее 1,4 млрд баррелей нефти – больше, чем во всех странах коллективного Запада.Этот нефтяной океан может обеспечивать внутренние потребности Китая в течение полугода – что является весьма солидным запасом экономической прочности. Поэтому, после начала войны в Заливе, стоимость топлива поднялась на китайском рынке меньше, чем в Европе или США, где стратегические нефтяные запасы рассчитаны не более чем на двадцать дней. А инфляционные процессы в целом остаются под контролем у китайского государства.Планируя агрессию против Ирана Трамп, безусловно, имел в виду свою предстоящую встречу с председателем Си Цзиньпином. Президент Соединенных Штатов рассчитывал сломить Исламскую Республику молниеносным блицкригом, добившись победы буквально за пару дней – чтобы приехать в Китай в качестве триумфатора, поставившего под свой контроль запасы иранской нефти, и диктовать на американо-китайских переговорах свои условия.Однако эти расчеты не оправдались. Чем бы ни закончился в итоге ближневосточный кризис, на нынешнем этапе его можно рассматривать как политическое поражение американской администрации, которая явно недооценила военный потенциал и решимость иранского руководства. Нападение на Иран привело к глобальным экономическим потрясениям, подрывая международное влияние и авторитет США – прежде всего, в арабских странах, пострадавших от ответного удара иранцев.Сдержанная позиция Китая, который настаивает на необходимости деэскалации и требует уважать суверенитет Исламской Республики, выглядит для других государств гораздо привлекательней, чем воинственная риторика, звучащая из Белого дома. Потому что мир видит – Америка сеет на планете перманентный военный хаос, в то время как Поднебесная выступает за бесконфликтное развитие на основе равноправных отношений между разными странами.Тем не менее эксперты предупреждают – несмотря на внешнее спокойствие, Китай активно готовится к предстоящему конфликту с США, очевидно считая это столкновение неизбежным.Журнал "Россия в глобальной политике" опубликовал резонансную статью "Новая Великая стена: о логике китайского внешнеполитического поведения", которую написал известный востоковед Василий Кашин, в соавторстве с синологами Вероникой Смирновой и Александрой Яньковой.В публикации рассказывается о беспрецедентных мобилизационных мерах, которые предпринимаются в Китае начиная с начала нынешнего десятилетия, и практически не имеют аналогов в современной мировой практике.По мнению российских китаистов, такие масштабные приготовления не проводились ни одной страной со времен подготовки СССР ко Второй мировой войне. Китайское руководство переносит промышленные мощности во внутренние районы страны, менее уязвимые к ракетным атакам со стороны авианосных соединений США, формируя таким образом мощный стратегический тыл. Создаются защищенные пункты управления ядерным арсеналом. Формируются государственные резервы – запасы ресурсов, включая сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, минеральное сырье, оборудование, комплектующие и стройматериалы.Кроме того, правительство КНР тестирует работу устойчивой многоуровневой модели управления, которая должна обеспечить контроль над ситуацией в случае самых серьезных военно-политических потрясений.Авторы статьи сравнивают эти процессы со строительством новой Великой стены, которая должна прикрыть Китай в случае внезапного нападения со стороны США. Причем, в Пекине считают такой сценарий совершенно реальным – ориентируясь на то, как ведет себя на мировой арене американское руководство."Реально предпринимаемые Китаем крайне затратные шаги говорят, что на фоне выдвижения радужных концепций и инициатив про "сообщество судьбы человечества", "инклюзивную и справедливую глобализацию" и прочие приятные вещи, китайское руководство придерживается предельно мрачных взглядов на развитие мира в XXI веке. Оно готовится, как минимум, к тяжелейшему военно-политическому кризису, сопровождающемуся нарушением всех нормальных экономических связей и балансированием на грани войны. Но, как максимум, речь идёт о подготовке к ещё более кошмарным сценариям.Такой конфликт рассматривается китайским руководством как крайне вероятный, возможно неизбежный, по всей видимости, уже в конце 2020-х – начале 2030-х годов. Судя по всему, рассматриваются его сценарии от экстремальных санкций и морской блокады до крупной войны с нанесением ракетных ударов по китайским городам. Подготовка к такому экстремальному сценарию, по-видимому, играет центральную роль в китайском планировании не только в военной, но также во внешне- и внутриполитической сферах", – пишет об этом журнал "Россия в глобальной политике".Боевое применение искусственного интеллекта, о котором триумфально говорят в Пентагоне, вызывает у Китая особое беспокойство – поскольку там считают, что подобные технические инновации резко повышают угрозу глобального военного конфликта с применением ядерного оружия.Он подчеркнул, что Пекин выступает против использования преимуществ ИИ для достижения абсолютного военного превосходства со стороны США и подрыва суверенитета и безопасности других стран.И это заявление звучит прямым предостережением об угрозе атомного апокалипсиса, к наступлению которого готовятся сегодня в Китае.О ситуации вокруг Ближнего Востока - в интервью Евгения Ющука: "Трамп боится давления стран Залива, поэтому хвастает победами над Ираном".

