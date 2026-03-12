https://ukraina.ru/20260312/zelenskiy-pochti-v-agonii-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-vokrug-1076647912.html

"Зеленский почти в агонии". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

"Зеленский почти в агонии". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг - 12.03.2026 Украина.ру

"Зеленский почти в агонии". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

В экспертном сообществе по-прежнему обсуждают возможные последствия, какие может иметь ближневосточный кризис для развития событий на Украине. Обсуждают, конечно, и сами эти события.

2026-03-12T10:56

2026-03-12T10:56

2026-03-12T10:56

эксклюзив

украина

трамп и зеленский

владимир зеленский

эксперты

ближний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069603790_0:14:1050:605_1920x0_80_0_0_920e550db667941d3bcdbe7ddb701e4f.jpg

Украинский кризис оказался сейчас в тени кризиса иранского, не стоит надеяться на то, что весь мир, задержав дыхание, следит за тем, что происходит на Украине, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Он напомнил о геноциде в Руанде в конце ХХ века и задал вопрос — многих ли тогда это всерьёз волновало в мире?Конечно, украинцы - не тутси, но что это меняет? Их судьба интересна, прежде всего, им самим. Сейчас происходит борьба за ресурсы и за влияние, и борьба эта происходит в фазе неоимпериализма, что имеет свои особенности. В частности, новые производительные силы - искусственный инеллект (ИИ), космос, фарминдустрия, медиаиндустрия и пр. - требуют большого ресурсного обеспечения. отметил Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka.Он пояснил, что такая борьба сегодня может вестись не обязательно в форме империалистической войны, это дорого, но в форме подкупа элит, водружения старыми центрами власти "колпаков контроля" за властью и ресурсами там, где им это нужно, в форме установления лояльных режимов - "иногда даже деспотических".В случаях с Венесуэлой и с Ираном от самих же американских властей мы слышим, что США нужны их ресурсы, нужен "совместный контроль" над ними. В случае с Украиной — был и есть "колпак контроля", но, увы, и война идёт тоже. Это часть перехода к новому мироустройству, к сожалению, украинцы чувствуют это на себе, констатировал эксперт."Я должен признать, что Украине нечем похвастаться, она, скорее, плетётся в хвосте трендов, она рефлексирует через чужие мысли, через чужие инструкции, чужие темники и банально желтую прессу. И мне кажется, это самая слабая сторона сейчас украинской субъектности", - заявил Ермолаев.По мнению политолога, от нынешнего ближневосточного кризиса и войны выигрывают США, а Китай пока остаётся в проигрыше.А вот украинский политтехнолог Андрей Золотарёв полагает, что США сами не совсем понимают задачи иранского конфликта, поскольку были втянуты в войну с Ираном Израилем.Для Израиля это экзистенциальная война, Израиль "работает на уничтожение Ирана", а для США важно взять под контроль нефтедобычу. Но Трамп, похоже, не смотрел фильм "Белое солнце пустыни" и не знает слов "Восток — дело тонкое", отметил эксперт.Расчёт на повторение венесуэльского варианта не оправдался, война затягивается и очень сильно дорожает, расход ракет увеличивается, подчеркнул Золотарёв. Он добавил, что в США эта война не пользуется популярностью, Трампу и республиканцам это аукнется на промежуточных выборах и позднее. Вообще для Трампа все это может обернуться политическим разгромом.Самой пострадавшей в плане экономики окажется Европа, там уже сейчас настоящий "энергошок". А чем это обернется для Украины? Тоже ничем хорошим. Золотарёв предположил, что "с такими ценами на дизтопливо многие аграрии даже не станут засевать поля".Естественно, это (и не только это) плохо скажется на доходной части украинского бюджета. А вот Россия выигрывает от роста цен, к тому же РФ может выступить в роли посредника в иранской войне, а заодно поговорить о смягчении режима санкций, считает политтехнолог.Ещё о ситуации вокруг Ирана. Ранее Трамп заявил, что там "война практически закончена". Но в Тегеране назвали эти слова "абсурдом и ложью", а произнёсшего их — преступником.Война продолжается, и для Трампа это плохо. По крайне мере, как информирует WSJ, советники американского президента призывают его как можно быстрее найти выход из войны в Иране, поскольку затяжной конфликт на фоне роста цен на нефть вызовет негативную реакцию.Для Киева война тоже становится всё дороже. Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник сообщает, что Украина (киевский режим — ред.) начинает ощущать дефицит в поставках комплектующих для БПЛА из Китая, поскольку цепочка поставок нарушена в результате событий на Ближнем Востоке. Растёт и цена. "Очередной негативный кейс для Банковой, так как война дорожает. По прогнозам экспертов, Украина может побить рекорд затрат, который перевалит за цифру в 10 млрд $ в месяц на "содержание" страны и войны. Это ускорит банкротство Украины, так как спонсоры ПОКА не хотят платить "дорого" за эту войну", - делает вывод тг-канал.Плюс к этому, Киев уже к лету может остаться практически без ПВО и без радаров — это "даст преимущество русским в небе, и они ФАБами будут крыть все побережье Николаевской и Одесской области"."ВС РФ уничтожит при желании все порты, всю прибрежную военную инфраструктуру, что даст русским огромное преимущество для возможной десантной операции. Экономические потери будут на миллиарды", - пишут авторы канала.И предполагают, что Зеленский в связи с этими и иными угрозами может "сыграть на опережение и развязать конфликт с Приднестровьем" - хотя бы для того, чтобы вернуть к себе и к украинскому кризису интерес Запада.Но такая война должна быть победоносно-короткой, " в три дня", пишет "Легитимный", поясняя, что иначе Киев проиграет - "риски огромные, но Зеленский загнан в угол, он почти в агонии".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему - Богдан Безпалько: Россия впервые применила энергетическое оружие, чтобы нанести удар экономике Евросоюза Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Украину бросили в огненную яму". Эксперты и политики о настоящем и будущем

украина

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, трамп и зеленский, владимир зеленский, эксперты, ближний восток