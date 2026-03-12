https://ukraina.ru/20260312/vory-volontry-na-ukraine-kak-gospitalery-ustroili-sebe-roskoshnuyu-zhizn-na-donaty-1076704012.html

Воры-волонтёры на Украине: как "Госпитальеры" устроили себе роскошную жизнь на донаты

Воры-волонтёры на Украине: как "Госпитальеры" устроили себе роскошную жизнь на донаты - 12.03.2026 Украина.ру

Воры-волонтёры на Украине: как "Госпитальеры" устроили себе роскошную жизнь на донаты

Волонтерство = бизнес? Это новый украинский лозунг. В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем, как украинский медбат "Госпитальеры" пилит миллионы на помощи... Украина.ру, 12.03.2026

2026-03-12T16:33

2026-03-12T16:33

2026-03-12T16:33

видео

украина

вооруженные силы украины

всу

волонтеры

криминал

мобилизация на украине

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076703419_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2a70680314c9d4ae6580b297537d50e9.jpg

Волонтерство = бизнес? Это новый украинский лозунг. В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем, как украинский медбат "Госпитальеры" пилит миллионы на помощи ВСУ.Пока украинцы отдают свои пенсии и зарплаты, а государство создает культ помощи — "волонтеры" живут своей жизнью, защищены от мобилизации и обогащаются на донатах. Как воруют деньги и куда тратят миллионы новые украинские "коммерсы" — смотрите новый выпуск "Зрада Экспресс".

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, вооруженные силы украины, всу, волонтеры, криминал, мобилизация на украине, коррупция, видео