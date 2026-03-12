Воры-волонтёры на Украине: как "Госпитальеры" устроили себе роскошную жизнь на донаты - 12.03.2026 Украина.ру
Воры-волонтёры на Украине: как "Госпитальеры" устроили себе роскошную жизнь на донаты
Воры-волонтёры на Украине: как "Госпитальеры" устроили себе роскошную жизнь на донаты - 12.03.2026
Воры-волонтёры на Украине: как "Госпитальеры" устроили себе роскошную жизнь на донаты
Волонтерство = бизнес? Это новый украинский лозунг. В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем, как украинский медбат "Госпитальеры" пилит миллионы на помощи... Украина.ру, 12.03.2026
2026-03-12T16:33
2026-03-12T16:33
видео
украина
вооруженные силы украины
всу
волонтеры
криминал
мобилизация на украине
коррупция
Волонтерство = бизнес? Это новый украинский лозунг. В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем, как украинский медбат "Госпитальеры" пилит миллионы на помощи ВСУ.Пока украинцы отдают свои пенсии и зарплаты, а государство создает культ помощи — "волонтеры" живут своей жизнью, защищены от мобилизации и обогащаются на донатах. Как воруют деньги и куда тратят миллионы новые украинские "коммерсы" — смотрите новый выпуск "Зрада Экспресс".
видео, украина, вооруженные силы украины, всу, волонтеры, криминал, мобилизация на украине, коррупция
Видео, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, волонтеры, криминал, мобилизация на Украине, коррупция

Воры-волонтёры на Украине: как "Госпитальеры" устроили себе роскошную жизнь на донаты

16:33 12.03.2026
 
Волонтерство = бизнес? Это новый украинский лозунг. В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем, как украинский медбат "Госпитальеры" пилит миллионы на помощи ВСУ.

Пока украинцы отдают свои пенсии и зарплаты, а государство создает культ помощи — "волонтеры" живут своей жизнью, защищены от мобилизации и обогащаются на донатах.

Как воруют деньги и куда тратят миллионы новые украинские "коммерсы" — смотрите новый выпуск "Зрада Экспресс".
Лента новостейМолния