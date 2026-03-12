https://ukraina.ru/20260312/vory-volontry-na-ukraine-kak-gospitalery-ustroili-sebe-roskoshnuyu-zhizn-na-donaty-1076704012.html
Воры-волонтёры на Украине: как "Госпитальеры" устроили себе роскошную жизнь на донаты
Волонтерство = бизнес? Это новый украинский лозунг. В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем, как украинский медбат "Госпитальеры" пилит миллионы на помощи... Украина.ру, 12.03.2026
Волонтерство = бизнес? Это новый украинский лозунг. В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем, как украинский медбат "Госпитальеры" пилит миллионы на помощи ВСУ.Пока украинцы отдают свои пенсии и зарплаты, а государство создает культ помощи — "волонтеры" живут своей жизнью, защищены от мобилизации и обогащаются на донатах. Как воруют деньги и куда тратят миллионы новые украинские "коммерсы" — смотрите новый выпуск "Зрада Экспресс".
Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076703419_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_79300cf6229876c6c9ba5ddc2750bd85.jpg
Волонтерство = бизнес? Это новый украинский лозунг. В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем, как украинский медбат "Госпитальеры" пилит миллионы на помощи ВСУ.
Пока украинцы отдают свои пенсии и зарплаты, а государство создает культ помощи — "волонтеры" живут своей жизнью, защищены от мобилизации и обогащаются на донатах.
Как воруют деньги и куда тратят миллионы новые украинские "коммерсы" — смотрите новый выпуск "Зрада Экспресс".