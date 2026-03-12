Баку не будет дразнить Тегеран. Агрессоры пока отказываются разыгрывать азербайджанскую карту в Иране - 12.03.2026 Украина.ру
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и последний был учтив и вежлив, не стал настаивать на том, чтобы Иран ответил ему за атаку дронов на Нахичевань и покаялся перед мировым сообществом за свои ядерные планы.
Наоборот – Путин с Алиевым обсудили двухсторонне сотрудничество и признали, что оно должно улучшаться, а о возникшей напряженности между Москвой и Баку надо забыть.Что это означает? Во-первых, что Алиев фактически признал, что его надежды на турецкую или американскую помощь в противостоянии с Россией на современном этапе истории придется забыть, и Азербайджану в этом нелегком деле не поможет даже нападение США и Израиля на соседний Иран.Во-вторых, США не будут добиваться от Ирана раскола по национальному признаку путем образованием собственных государств представителями национальных меньшинств, проживающих в этой стране. То есть не будут пока разыгрывать азербайджанскую карту в уничтожении целостности Ирана.А Алиев, не исключено, с чужой подачи очень надеялся, что участие Азербайджан в ослаблении Ирана очень поможет ему порвать эту страну и отколоть от нее северные провинции, населенные азербайджанцами, заслужить благодарность США и Турции и тем самым надавить еще и на Россию.Ситуация сложилась следующим образом. Отношения между Азербайджаном и Россией охладились из-за крушения азербайджанского самолета в декабре 2024 года, в чем Баку обвинили Москву. Азербайджан по этому поводу сделал глубокий крен в сторону Турции, США и Евросоюзе, сделав заявку на то, чтобы быть их передовым представителем в Регионе.Турция, обуреваемая идеями тюркского мира, США и ЕС, мечтающие об ослаблении России в Закавказье, с таким поведением Баку согласились и себя представили главными в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Более того, США даже вырвали себе постройку и эксплуатацию транспортного коридора – так называемого "маршрута Трампа" (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP) – транспортного коридора, который должен пройти по территории Армении. Это 42-километровый участок железной дороги на юге Армении, в Сюникской области, в управлении которого на срок в 49 лет США получат 74% акций, а Армения — 26%. Предполагается, что после этого соглашение будет продлено еще на 50 лет, а доля Еревана со временем возрастет до 49%.Это грозит вытеснением России из региона, чему в Баку, Анкаре, Вашингтоне и Брюсселе рады до неприличной икоты в приличных местах. А США так и вообще играют сегодня главную роль в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией.А тут еще 28 февраля 2026 года Израиль и США начали войну против Ирана, надеясь сломить его блицкригом. Алиев крайне возбудился и начал обвинять Иран в том, что он лупит по Нахичевани своими дронами, и потребовал, как минимум, извиниться, иначе Баку может помочь и военным путем. Посол Ирана в Баку был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям о терроризме и действиях, создающих угрозу авиационной безопасности.Но блицкрига у агрессоров не получилось. И сейчас Израиль лихорадочно ищет пути отползания из проигрышной для него ситуации, а США устами Дональда Трампа уже заявили, что "победили Иран" и что им там делать нечего, потому что своих целей они достигли. И очень похоже на то: США создали хаос в одном из главных мировых нефтеносных и газоносных региона и сделали весомый шаг к превращению себя в главного добытчика нефти и производителя нефтепродуктов, а также в контролера над основными мировыми путями поставок энергоносителей. Это ли не голубая мечта всех американских президентом вообще и Трампа в частности! Тем более что война в Иране парализовала выгодный России транспортный маршрут Север-Юг и все маршруты, входящие в китайский "Один пояс – один путь".Но вот сильные геополитические подвижки и территориальные разломы пока не намечаются. Иран выстоял и собирается бодаться с США и Израилем дальше, выставляя их мировыми лузерами. Турция предупредила Азербайджан, что не хочет, чтобы он втягивал ее в большую войну в регионе. Для ЕС эта война – вообще серпом по тестикулам, так как экономика континента оказывается на еще более голодном энергетическом пайке. Россия и Китай выступили с поддержкой Ирана, что только усилило его оборонительные потенции.Против продолжения войны с Ираном выступили уже почти все страны региона и в первую очередь газо-нефтедобывающие монархии Персидского залива. А обещанные прокси – ­ иракские курды и их военизированные формирования – застали на границе с Ираном и не хотят вторгаться в эту страну на стороне агрессоров.И Алиев, повторяю, символично и практически демонстративно сдал назад. Перестал грозить Ирану, а наоборот – пообещал отправить туда гуманитарную помощь. И помог россиянам эвакуироваться домой из охваченной войной страны (это несколько сотен россиян). Вице-премьер России Алексей Оверчук в начале марта поблагодарил Азербайджан за "очень конструктивное, доброе отношение к российским гражданам и стремление помочь" в эвакуации. Об этом же говорили по телефону премьер Азербайджана Али Асадов и премьер-министра России Михаил Мишустин.Стороны даже приветствовали договоренность провести в апреле очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. А Путин выразил Алиеву "признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию".В итоге Кремль констатировал, что в разговоре лидеров России и Азербайджана были "затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества". Если ничего непредвиденного не случится, то в апреле на межправкомисии стороны и поговорят о конкретном сотрудничестве.Такая вот лихо закрученная и неоднозначная ситуация сложилась в регионе. И на что же надеялись президент Азербайджана Алиев и осторожно, но однозначно маячащий за его спиной главный пантюркист планеты, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган?Приходится миритьсяВо-первых, на то, на что на надеются, например, курды – что под ударами США и Израиля Иран развалится и можно будет претендовать на создание собственного государства. Путем объединения: все курдов в Курдистан, и всех азербайджанцев – в единый Великий Азербайджан, сегодня разделенный на, собственно, Азербайджан (Северный) со столицей в Баку, и на Иранский (от же Южный) Азербайджан, примерно соответствующий территории трех современных иранских провинций (по-ирански – останов) Ардебиль, Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан.Во-вторых, на то, попытки чего уже в истории были, – на объединение всех Азербайджанов. Под негласной эгидой пантюркизма. То есть Турции. Как раньше планировали в СССР, который под давлением непреодолимых геополитических обстоятельств фактически дважды предавал сепаратистские потуги народов Ирана, в том числе и тамошних азербайджанцев.История вопроса такова: первое азербайджанское государство возникло на севере еще в 1918 году, и через два года оно стало советским. С дальним прицелом бредящих мировой гегемонией большевиков и их вождей Владимира Ленина и Льва Троцкого – когда свершится мировая революция, Северный Азербайджан должен был притянуть к себе Южный в Иране. И слиться, так сказать, воедино для построения светлого коммунистического будущего всех трудящихся.В соседнем Ирана в это время в остане Гилян была провозглашена Гилянская Советская Социалистическая Республика, просуществовавшая с июня 1920 по сентябрь 1921 года. Название ее говорит о многом. Да и создана она была про помощи советских войск Федора Раскольникова и Серго Орджоникидзе, "убивших" Северный Азербайджан, называвшийся тогда демократическим.Однако руководил Гилянской республикой иранский революционер-националист Мирза Кучек-хан. Он согласился называться "советским" при условии невмешательства Советской России в дела его государства. Но местные коммунисты его свергли и начали социалистические преобразования, в частности, земельную реформу в интересах крестьян.Однако в феврале 1921 года был заключен советско-иранский договор о постепенном выводе советских войск из Ирана. Они и были выведена к сентябрю того же года. Теперь в результате переворота к власти вернулся Кучек-хан, он начал гражданскую войну, вырезав местных коммунистов, и под ударами центральных шахских войск республика пала. Сам Кучек-хан замерз в горах, его отрубленную голову передали шаху и тот выставил ее напоказ в Реште, столице Гиляна.Но с Кучек-ханом и коммунистами в той республике комиссаром иностранных дел трудился некто Сеид Джавар Пишевери, местный революционер левого толка, сначала член российских социал-демократов, потом – один из основателей Компартии Ирана и председатель Азербайджанской демократической партии.Пишевари и стал главой Демократической Республики Азербайджан (ДРА) со столицей в городе Тебризе. Это была вторая попытка иранских азербайджанцев при помощи советских войск создать свое государство. Случилось это уже после Второй мировой войны, когда в Иранский (Южный) Азербайджан были введены советские оккупационные войска.В ноябре 1945 года под контролем советских войск состоялись выборы в Национальный Меджлис Иранского Азербайджана. На них победила партия Пишевари, которая и сформировала правительство. Были созданы своя армия (на базе частей 77-й советской дивизии) и свой чиновничий аппарат, азербайджанский язык объявлен государственным, учреждены собственные деньги, установлен контроль над банками и введена государственная система торговли и т. д.Параллельно с провозглашением ДРА в январе 1946 года в Иранском Курдистане, охватывавшем также часть территории провинции Западный Азербайджан, была, как известно, провозглашена такая же марионеточная курдская Мехабадская республика.Самопровозглашенные республики в ИранеОднако в мае 1946 года СССР под давлением США и был вынужден вывести советские войска из Ирана – сил вести новую войну у советских не было. И обе национальные республики были уничтожены шахскими войсками. Курдских вождей расстреляли сразу же, несколько тысяч иранских азербайджанцев-активистов ДРА тоже были убиты, а вот Пишевари и вся азербайджанская верхушка республики бежали в СССР, точнее – в советский Азербайджан.Там Пишевари по-тихому и кончили: он попал в автомобильную катастрофу и в больнице скончался. От потери крови. Скорее всего, неугодного политика-беглеца просто не лечили.В шахском Иране день "освобождения" от ДРА был объявлен национальным праздником. Однако от того триумфа практически ничего не с осталось. Как только центральное правительство в Тегеране стало уделять внимание национальному развитию азербайджанцев, их стремление к сепаратизму сильно подугасло. Они стали в Иране второй (после персов) государствообразующей нацией, вписались во все сферы жизни государства и стали определять его политику.Убитый во время атак Израиля и США верховный лидер Ирана аятолла Али Хаманеи – азербайджанец. Его наследник и наследник поста, уже тоже раненный американцами Моджтаба Хаманеи – тоже. И азербайджанцы Ирана, похоже, от добра добра уже не ищут, у них есть родина, они ее и укрепляют и защищают.Хороший пример и для сепаратистов, и для борцов с ними. И США, президент Азербайджана и Турции Алиев и Эрдоган, кажется, что-то в этом поняли и сдали назад.Но вот беда – жизнь может, как всегда, внести свои коррективы. Да и Израиль пока бушует.…Еще о ситуации в Иране читайте в статье Владимира Скачко "Курдов пока тормознули. США в борьбе с Ираном готовятся использовать сепаратизм"
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и последний был учтив и вежлив, не стал настаивать на том, чтобы Иран ответил ему за атаку дронов на Нахичевань и покаялся перед мировым сообществом за свои ядерные планы.
Наоборот – Путин с Алиевым обсудили двухсторонне сотрудничество и признали, что оно должно улучшаться, а о возникшей напряженности между Москвой и Баку надо забыть.
Что это означает? Во-первых, что Алиев фактически признал, что его надежды на турецкую или американскую помощь в противостоянии с Россией на современном этапе истории придется забыть, и Азербайджану в этом нелегком деле не поможет даже нападение США и Израиля на соседний Иран.
Во-вторых, США не будут добиваться от Ирана раскола по национальному признаку путем образованием собственных государств представителями национальных меньшинств, проживающих в этой стране. То есть не будут пока разыгрывать азербайджанскую карту в уничтожении целостности Ирана.
А Алиев, не исключено, с чужой подачи очень надеялся, что участие Азербайджан в ослаблении Ирана очень поможет ему порвать эту страну и отколоть от нее северные провинции, населенные азербайджанцами, заслужить благодарность США и Турции и тем самым надавить еще и на Россию.
Ситуация сложилась следующим образом. Отношения между Азербайджаном и Россией охладились из-за крушения азербайджанского самолета в декабре 2024 года, в чем Баку обвинили Москву. Азербайджан по этому поводу сделал глубокий крен в сторону Турции, США и Евросоюзе, сделав заявку на то, чтобы быть их передовым представителем в Регионе.
Турция, обуреваемая идеями тюркского мира, США и ЕС, мечтающие об ослаблении России в Закавказье, с таким поведением Баку согласились и себя представили главными в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Более того, США даже вырвали себе постройку и эксплуатацию транспортного коридора – так называемого "маршрута Трампа" (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP) – транспортного коридора, который должен пройти по территории Армении. Это 42-километровый участок железной дороги на юге Армении, в Сюникской области, в управлении которого на срок в 49 лет США получат 74% акций, а Армения — 26%. Предполагается, что после этого соглашение будет продлено еще на 50 лет, а доля Еревана со временем возрастет до 49%.
Это грозит вытеснением России из региона, чему в Баку, Анкаре, Вашингтоне и Брюсселе рады до неприличной икоты в приличных местах. А США так и вообще играют сегодня главную роль в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
А тут еще 28 февраля 2026 года Израиль и США начали войну против Ирана, надеясь сломить его блицкригом. Алиев крайне возбудился и начал обвинять Иран в том, что он лупит по Нахичевани своими дронами, и потребовал, как минимум, извиниться, иначе Баку может помочь и военным путем. Посол Ирана в Баку был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту протеста. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям о терроризме и действиях, создающих угрозу авиационной безопасности.
Но блицкрига у агрессоров не получилось. И сейчас Израиль лихорадочно ищет пути отползания из проигрышной для него ситуации, а США устами Дональда Трампа уже заявили, что "победили Иран" и что им там делать нечего, потому что своих целей они достигли. И очень похоже на то: США создали хаос в одном из главных мировых нефтеносных и газоносных региона и сделали весомый шаг к превращению себя в главного добытчика нефти и производителя нефтепродуктов, а также в контролера над основными мировыми путями поставок энергоносителей. Это ли не голубая мечта всех американских президентом вообще и Трампа в частности! Тем более что война в Иране парализовала выгодный России транспортный маршрут Север-Юг и все маршруты, входящие в китайский "Один пояс – один путь".
Но вот сильные геополитические подвижки и территориальные разломы пока не намечаются. Иран выстоял и собирается бодаться с США и Израилем дальше, выставляя их мировыми лузерами. Турция предупредила Азербайджан, что не хочет, чтобы он втягивал ее в большую войну в регионе. Для ЕС эта война – вообще серпом по тестикулам, так как экономика континента оказывается на еще более голодном энергетическом пайке. Россия и Китай выступили с поддержкой Ирана, что только усилило его оборонительные потенции.
Против продолжения войны с Ираном выступили уже почти все страны региона и в первую очередь газо-нефтедобывающие монархии Персидского залива. А обещанные прокси – ­ иракские курды и их военизированные формирования – застали на границе с Ираном и не хотят вторгаться в эту страну на стороне агрессоров.
И Алиев, повторяю, символично и практически демонстративно сдал назад. Перестал грозить Ирану, а наоборот – пообещал отправить туда гуманитарную помощь. И помог россиянам эвакуироваться домой из охваченной войной страны (это несколько сотен россиян). Вице-премьер России Алексей Оверчук в начале марта поблагодарил Азербайджан за "очень конструктивное, доброе отношение к российским гражданам и стремление помочь" в эвакуации. Об этом же говорили по телефону премьер Азербайджана Али Асадов и премьер-министра России Михаил Мишустин.
Стороны даже приветствовали договоренность провести в апреле очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. А Путин выразил Алиеву "признательность за эффективное содействие в организации эвакуации из Ирана российских граждан, а также в обеспечении доставки из России гуманитарной помощи иранскому народу через азербайджанскую территорию".
В итоге Кремль констатировал, что в разговоре лидеров России и Азербайджана были "затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонней повестки дня. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-азербайджанского взаимодействия в различных областях на принципах стратегического партнерства и союзничества". Если ничего непредвиденного не случится, то в апреле на межправкомисии стороны и поговорят о конкретном сотрудничестве.
Такая вот лихо закрученная и неоднозначная ситуация сложилась в регионе. И на что же надеялись президент Азербайджана Алиев и осторожно, но однозначно маячащий за его спиной главный пантюркист планеты, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган?
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP / Evan Vucci
Приходится мириться
Во-первых, на то, на что на надеются, например, курды – что под ударами США и Израиля Иран развалится и можно будет претендовать на создание собственного государства. Путем объединения: все курдов в Курдистан, и всех азербайджанцев – в единый Великий Азербайджан, сегодня разделенный на, собственно, Азербайджан (Северный) со столицей в Баку, и на Иранский (от же Южный) Азербайджан, примерно соответствующий территории трех современных иранских провинций (по-ирански – останов) Ардебиль, Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан.
Во-вторых, на то, попытки чего уже в истории были, – на объединение всех Азербайджанов. Под негласной эгидой пантюркизма. То есть Турции. Как раньше планировали в СССР, который под давлением непреодолимых геополитических обстоятельств фактически дважды предавал сепаратистские потуги народов Ирана, в том числе и тамошних азербайджанцев.
История вопроса такова: первое азербайджанское государство возникло на севере еще в 1918 году, и через два года оно стало советским. С дальним прицелом бредящих мировой гегемонией большевиков и их вождей Владимира Ленина и Льва Троцкого – когда свершится мировая революция, Северный Азербайджан должен был притянуть к себе Южный в Иране. И слиться, так сказать, воедино для построения светлого коммунистического будущего всех трудящихся.
В соседнем Ирана в это время в остане Гилян была провозглашена Гилянская Советская Социалистическая Республика, просуществовавшая с июня 1920 по сентябрь 1921 года. Название ее говорит о многом. Да и создана она была про помощи советских войск Федора Раскольникова и Серго Орджоникидзе, "убивших" Северный Азербайджан, называвшийся тогда демократическим.
Однако руководил Гилянской республикой иранский революционер-националист Мирза Кучек-хан. Он согласился называться "советским" при условии невмешательства Советской России в дела его государства. Но местные коммунисты его свергли и начали социалистические преобразования, в частности, земельную реформу в интересах крестьян.
Однако в феврале 1921 года был заключен советско-иранский договор о постепенном выводе советских войск из Ирана. Они и были выведена к сентябрю того же года. Теперь в результате переворота к власти вернулся Кучек-хан, он начал гражданскую войну, вырезав местных коммунистов, и под ударами центральных шахских войск республика пала. Сам Кучек-хан замерз в горах, его отрубленную голову передали шаху и тот выставил ее напоказ в Реште, столице Гиляна.
Но с Кучек-ханом и коммунистами в той республике комиссаром иностранных дел трудился некто Сеид Джавар Пишевери, местный революционер левого толка, сначала член российских социал-демократов, потом – один из основателей Компартии Ирана и председатель Азербайджанской демократической партии.
Пишевари и стал главой Демократической Республики Азербайджан (ДРА) со столицей в городе Тебризе. Это была вторая попытка иранских азербайджанцев при помощи советских войск создать свое государство. Случилось это уже после Второй мировой войны, когда в Иранский (Южный) Азербайджан были введены советские оккупационные войска.
В ноябре 1945 года под контролем советских войск состоялись выборы в Национальный Меджлис Иранского Азербайджана. На них победила партия Пишевари, которая и сформировала правительство. Были созданы своя армия (на базе частей 77-й советской дивизии) и свой чиновничий аппарат, азербайджанский язык объявлен государственным, учреждены собственные деньги, установлен контроль над банками и введена государственная система торговли и т. д.
Параллельно с провозглашением ДРА в январе 1946 года в Иранском Курдистане, охватывавшем также часть территории провинции Западный Азербайджан, была, как известно, провозглашена такая же марионеточная курдская Мехабадская республика.
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© Фото : Public domain
Самопровозглашенные республики в Иране
Однако в мае 1946 года СССР под давлением США и был вынужден вывести советские войска из Ирана – сил вести новую войну у советских не было. И обе национальные республики были уничтожены шахскими войсками. Курдских вождей расстреляли сразу же, несколько тысяч иранских азербайджанцев-активистов ДРА тоже были убиты, а вот Пишевари и вся азербайджанская верхушка республики бежали в СССР, точнее – в советский Азербайджан.
Там Пишевари по-тихому и кончили: он попал в автомобильную катастрофу и в больнице скончался. От потери крови. Скорее всего, неугодного политика-беглеца просто не лечили.
В шахском Иране день "освобождения" от ДРА был объявлен национальным праздником. Однако от того триумфа практически ничего не с осталось. Как только центральное правительство в Тегеране стало уделять внимание национальному развитию азербайджанцев, их стремление к сепаратизму сильно подугасло. Они стали в Иране второй (после персов) государствообразующей нацией, вписались во все сферы жизни государства и стали определять его политику.
Убитый во время атак Израиля и США верховный лидер Ирана аятолла Али Хаманеи – азербайджанец. Его наследник и наследник поста, уже тоже раненный американцами Моджтаба Хаманеи – тоже. И азербайджанцы Ирана, похоже, от добра добра уже не ищут, у них есть родина, они ее и укрепляют и защищают.
Хороший пример и для сепаратистов, и для борцов с ними. И США, президент Азербайджана и Турции Алиев и Эрдоган, кажется, что-то в этом поняли и сдали назад.
Но вот беда – жизнь может, как всегда, внести свои коррективы. Да и Израиль пока бушует.…
Еще о ситуации в Иране читайте в статье Владимира Скачко "Курдов пока тормознули. США в борьбе с Ираном готовятся использовать сепаратизм"
