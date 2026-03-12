Итоги 12.03.26: "Эпическая ярость" Трампа, Зеленский под давлением, языковое безумие на Украине - 12.03.2026 Украина.ру
Итоги 12.03.26: "Эпическая ярость" Трампа, Зеленский под давлением, языковое безумие на Украине
Итоги 12.03.26: "Эпическая ярость" Трампа, Зеленский под давлением, языковое безумие на Украине
2026-03-12T17:03
2026-03-12T17:06
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Дональд Трамп заявил о завершении операции против Ирана и "победе США", хотя разведка предупреждает о сохранении контроля аятолл. Владимир Зеленский отметил давление со стороны США и рассказал о переговорах с Европой по продолжению боевых действий. Между тем на Украине продолжаются безумные языковые инициативы, а в Харькове бывшего актёра приговорили к шести годам за высказывание о Харькове.
Итоги 12.03.26: "Эпическая ярость" Трампа, Зеленский под давлением, языковое безумие на Украине

17:03 12.03.2026 (обновлено: 17:06 12.03.2026)
 
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Дональд Трамп заявил о завершении операции против Ирана и "победе США", хотя разведка предупреждает о сохранении контроля аятолл.

Владимир Зеленский отметил давление со стороны США и рассказал о переговорах с Европой по продолжению боевых действий. Между тем на Украине продолжаются безумные языковые инициативы, а в Харькове бывшего актёра приговорили к шести годам за высказывание о Харькове.
