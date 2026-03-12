https://ukraina.ru/20260312/epicheskaya-yarost-trampa-zelenskiy-pod-davleniem-yazykovoe-bezumie-na-ukraine-1076706691.html

Итоги 12.03.26: "Эпическая ярость" Трампа, Зеленский под давлением, языковое безумие на Украине

Итоги 12.03.26: "Эпическая ярость" Трампа, Зеленский под давлением, языковое безумие на Украине - 12.03.2026 Украина.ру

Итоги 12.03.26: "Эпическая ярость" Трампа, Зеленский под давлением, языковое безумие на Украине

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Дональд Трамп заявил о завершении операции против Ирана и "победе США", хотя разведка предупреждает о сохранении... Украина.ру, 12.03.2026

2026-03-12T17:03

2026-03-12T17:03

2026-03-12T17:06

видео

украина

харьков

иран

дональд трамп

владимир зеленский

трамп и зеленский

харьков новости

новости сво

переговоры по украине 2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076707225_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3bad6d5bccf1efd131fae448e91a451.png

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Дональд Трамп заявил о завершении операции против Ирана и "победе США", хотя разведка предупреждает о сохранении контроля аятолл. Владимир Зеленский отметил давление со стороны США и рассказал о переговорах с Европой по продолжению боевых действий. Между тем на Украине продолжаются безумные языковые инициативы, а в Харькове бывшего актёра приговорили к шести годам за высказывание о Харькове.

украина

харьков

иран

харьков новости

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, харьков, иран, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, харьков новости, новости сво, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, европа, видео