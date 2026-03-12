https://ukraina.ru/20260312/epicheskaya-yarost-trampa-zelenskiy-pod-davleniem-yazykovoe-bezumie-na-ukraine-1076706691.html
Итоги 12.03.26: "Эпическая ярость" Трампа, Зеленский под давлением, языковое безумие на Украине
Итоги 12.03.26: "Эпическая ярость" Трампа, Зеленский под давлением, языковое безумие на Украине - 12.03.2026 Украина.ру
Итоги 12.03.26: "Эпическая ярость" Трампа, Зеленский под давлением, языковое безумие на Украине
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Дональд Трамп заявил о завершении операции против Ирана и "победе США", хотя разведка предупреждает о сохранении... Украина.ру, 12.03.2026
2026-03-12T17:03
2026-03-12T17:03
2026-03-12T17:06
видео
украина
харьков
иран
дональд трамп
владимир зеленский
трамп и зеленский
харьков новости
новости сво
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076707225_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3bad6d5bccf1efd131fae448e91a451.png
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: Дональд Трамп заявил о завершении операции против Ирана и "победе США", хотя разведка предупреждает о сохранении контроля аятолл. Владимир Зеленский отметил давление со стороны США и рассказал о переговорах с Европой по продолжению боевых действий. Между тем на Украине продолжаются безумные языковые инициативы, а в Харькове бывшего актёра приговорили к шести годам за высказывание о Харькове.
украина
харьков
иран
харьков новости
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0c/1076707225_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_988491d7ac66ebf6c7ad02b4e438075e.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, харьков, иран, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, харьков новости, новости сво, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, европа, видео
Видео, Украина, Харьков, Иран, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Харьков новости, новости СВО, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, Европа