За сумбуром Трампа есть рациональность: Сергей Ермаков о желании США закончить конфликт на Украине

За сумбуром Трампа есть рациональность: Сергей Ермаков о желании США закончить конфликт на Украине

Под внешней непоследовательностью Вашингтона скрывается прагматичное стремление быстрее завершить конфликт на Украине, заключив сделку, которая устроит США и будет учитывать интересы России. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков

Отвечая на вопрос, стал ли президент США Дональд Трамп больше разделять позицию Москвы, эксперт высказал мнение, что американский лидер в первую очередь руководствуется интересами Америки. Ермаков также отметил, что, по словам наблюдателей, Трамп мечтает о Нобелевской премии мира, что является дополнительным мотивом для поиска урегулирования.По его мнению, Трамп действительно хочет быстрее закончить конфликт, заключить сделку в своих интересах и с учетом позиции России.Именно в этом заключается коренное отличие стратегии Трампа от европейского курса — и именно оно в конечном итоге может вынудить Евросоюз искать компромиссы с Москвой, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке" на сайте Украина.ру.О гарантиях, которые может дать Запад Украине — в статье Василия Стоякина "Гарантии кидка".

