Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке

Сергей Ермаков: Европа и Киев сплотились против России, но Трамп их держит на коротком поводке

Главной целью европейцев на встрече с Трампом было предотвращение того, что США сорвут переговоры и жестко надавят на Киев. В итоге Зеленский сделал вид, что надел костюм, а все другие сделали вид, что они это заметили. Безусловно, это частичный успех Европы. Но ей так и не удалось продвинуть свою жесткую позицию.

2025-08-20T15:35

интервью

россия

европа

украина

дональд трамп

трамп и зеленский

владимир зеленский

переговоры

гарантии безопасности

сша

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.Специалист также отметил, что американцы будут осуществлять контроль над тем, как будут предоставляться гарантии безопасности Украине. С одной стороны, это обнадеживает европейцев, с другой стороны — усмиряет их пыл и амбиции.В Белом доме 18 августа прошла встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и ключевым европейскими лидерами. Европа по-прежнему выступает крайне антироссийски, пытаясь участвовать, а точнее затягивать, решение вопросов украинского кризиса.— Сергей Михайлович, как на сегодня выглядит ситуация с тем, что европейцы пытаются навязать свои правила переговоров России и Украине?— Для европейцев такая политика не нова. Действительно, в последнее время они проводят жесткий антироссийский курс и пытаются продемонстрировать свою сплоченность и солидарность. Что, собственно, выглядело достаточно очевидно и в ходе встречи в Вашингтоне.Тем не менее, мы видим, что Соединенные Штаты Америки являются безусловным лидером коллективного Запада. И здесь у европейцев мало что получилось.— Встреча в Белом доме, на ваш взгляд, это удача (Трамп не выгнал Зеленского с такой группой поддержки) или провал Европы (нет никаких значимых решений по итогу обсуждений)?— Я бы не стал формулировать вопрос в таких категориях. Безусловно, с одной стороны, это удача Европы. Зеленский сделал вид, что надел костюм, а все другие сделали вид, что они это заметили.Если говорить серьезно, то наиболее четко ситуацию охарактеризовали эксперты британского Чатам-хауса, которые заявили, что главной целью Европы было предотвращение возможного ущерба — что Трамп сорвет переговоры и жестко надавит на Киев.Этого не произошло. Безусловно, европейцы могут это оценивать как некий успех. Но опять же мы видим, что им так и не удалось продвинуть свою жесткую позицию. Повторюсь, они вновь лишь продемонстрировали, что полностью находятся в зависимости от Белого дома.— Какие рычаги сейчас есть у Трампа, чтобы повлиять на Зеленского и склонить его к урегулированию конфликта на Украине? На каких условиях это будет возможно?— Обратите внимание, Трамп неоднократно заявлял о том, что следует учитывать мнение России. Это основной рычаг давления на Киев и на европейцев — дескать, считайтесь с мнением Москвы. Трамп напрямую сказал, что Россия — великая держава, и это необходимо иметь в виду.Поэтому, когда американский лидер бросил в лицо Зеленскому фразу "У вас нет козырей", он имел ввиду, что все козыри находятся либо в Вашингтоне, либо в европейских столицах. Если киевскому режиму не будет оказана поддержка, он — банкрот. Без внешней поддержки режим Зеленского не сможет ни противостоять СВО, ни сохранить дееспособность государства.— Что Трамп может предпринять, если Зеленского не удастся продавить?— Сложно представить такой сценарий. Трамп заявил, что в целом ситуация его начинает утомлять. На последней встрече в Белом доме он достаточно четко дал понять европейцам и Киеву, что, если они не пойдут на уступки, чтобы обеспечить удачную сделку Трампу, Америка выйдет из игры.То есть это серьезное предупреждение Европе и Украине, которая как раз и опасается такого сценария.— Можем ли мы сказать, что Трамп стал больше разделять позицию РФ в отношении конфликта на Украине? Или это все очередное шоу?— Не думаю. Трамп придерживается взглядов на удачную политику именно в целях развития своего государства. И как лидер США он, конечно, мечтает о Нобелевской премии мира, о чем неоднократно говорят наблюдатели.Что касается положения о том, как дальше Трамп видит развитие ситуации, то за сумбуром, который проявляется в его действиях, может и не быть четкой стратегии, но есть рациональность. Трамп действительно хочет быстрее закончить конфликт, заключить сделку в своих интересах и с учетом позиции РФ, о чем я упомянул выше.Это, наверное, то важное, что отличает подход Трампа к конфликту на Украине от европейского. Хотя под давлением лидера США Европа тоже постепенно будет склоняться к позиции, что без компромиссов, без учета интересов России дальше двигаться бессмысленно.— Что может, исходя из последних обсуждений, послужить гарантиями безопасности для Украины? И что — для России?— Если говорить о ситуации с гарантиями безопасности, здесь как раз все четко. По крайней мере, в Вашингтоне проговорили, что будет создана некая рабочая группа, которая и будет вырабатывать общие принципы предоставления таких гарантий безопасности. Возглавит ее госсекретарь США Марко Рубио.То есть американцы все равно будут осуществлять контроль над тем, как будут предоставляться гарантии безопасности. С одной стороны, это обнадеживает европейцев, с другой стороны — усмиряет их пыл и амбиции.Что касается различных миротворческих контингентов, об этом пока говорить рано. Я лично не верю, что европейцы смогут в ближайшее время такие контингенты сформировать, а Россия — их принять. Тем более, что у нас жесткая позиция касательно присутствия натовских армий на территории Украины — их там быть не должно.— Вы отметили, что Европа проводит "жесткий антироссийский курс и пытается продемонстрировать свою сплоченность и солидарность". Однако среди "коалиции желающих" нет единого мнения по поводу ввода войск после окончания боевых действий на Украину. В частности, против этой инициативы выступает премьер Италии Мелони. Сохранят ли европейцы единство относительно противостояния с Россией?— Я думаю, на самом деле эта коалиция носит временный характер. Уже сейчас, как вы правильно заметили, есть серьезные противоречия внутри нее. Более того, на лидеров ведущих западноевропейских стран будет давить внутриполитическая ситуация.Я напомню, что и у Мерца в Германии, и у Стармера в Британии, и у Макрона во Франции не все хорошо внутри государств. Поэтому внутриполитическая обстановка, безусловно, будет давить на них. А это, в свою очередь, будет влиять на то, чтобы внутри коалиции не сложились прочные отношения.С другой стороны, европейцы склонны много говорить, но мало делать. Сейчас мы видим бесконечную череду всевозможных согласований и переговоров внутри Европы, и это касается не только украинского кризиса.

