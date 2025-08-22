https://ukraina.ru/20250822/drony--da-dannye-razvedki--net-ukrainskie-rakety-glavnoe-na-utro-22-avgusta-1067437479.html

Дроны — да, данные разведки — нет, украинские ракеты с советским сердцем. Главное на утро 22 августа

Американские СМИ рассказали о помощи США Украине и проблемах с ней связанных. Стали известны новые данные о ракете "Фламинго"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/0f/1044385490_0:111:1920:1191_1920x0_80_0_0_2340dc4d76d8ff9fb862e4ee2b66b2cf.jpg.webp

США рассматривают использование беспилотных летающих средств в рамках обеспечения безопасности Киеву, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского дипломата."Возможная поддержка с воздуха стала основной темой, и хотя в администрации Трампа есть определенная обеспокоенность по поводу привлечения американских пилотов к выполнению пилотируемых миссий по поддержке с воздуха над Украиной, наблюдается большая открытость к выполнению миссий по поддержке с воздуха с помощью беспилотных самолетов", — сообщил телеканал.Ещё один осведомлённый источник CNN заявил, что использование беспилотников США может быть неудобно для проведения "взлётов по тревоге", так как дроны слишком медленные. Поэтому остальным странам придется выделить дополнительные летательные аппараты, если США ограничатся только дронами.Как заявили телеканалу два осведомлённые источника, американские пилоты могут также быть задействованы для патрулирования в небе над Украиной, обеспечивая получение "изображений высокого разрешения линии фронта" и перемещений военных в рамках того, что можно было бы считать "промежуточным вариантом".При этом, сообщил телеканал CNN, госсекретарь США Марко Рубио уведомил 21 августа европейских советников по безопасности о том, что Европа должна взять на себя ведущую роль при обеспечении гарантий безопасности Киеву,Другой американский телеканал — CBS – сообщил, что США перестали делиться с западными партнерами по альянсу "Пять глаз" разведданными, которые касаются мирных переговоров по Украине. Об этом каналу сообщили источники в американской разведке."Директор национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад отдала директиву разведывательному сообществу США, в которой предписывалось не передавать разведывательным органам — союзникам США любую информацию, касающуюся мирных переговоров между Россией и Украиной", — отмечалось в публикации канала.В разведывательный альянс, помимо США, входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.При этом директива Габбард, сообщил канал, "не препятствует обмену дипломатической информацией, собранной иными способами, помимо разведывательного сообщества США, или военной оперативной информацией, не связанной с переговорами, — например, сведениями, которыми США делятся с украинскими военными для содействия их оборонительным операциям"."В общем-то в этом нет ничего удивительного. Информацией обмениваются между союзниками. Но в ситуации с переговорами по Украине, США и страны этого альянса мало того, что не союзники — скорее противники. У них разные интересы. США хочет прекратить конфликт на Украине, а страны альянса хотят, чтобы он не заканчивался как можно дольше", — прокомментировал эту публикацию первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев назвал новости о разведданных хорошими."Хорошие звоночки. Это один из столпов устойчивости ВСУ, и огромный процент от того нематериального взноса, который дают США, что и даёт возможность ВСУ сопротивляться, чтоб фронт не посыпался... Но это пока что касается переговоров, так что ждём и полного отключения ВСУ от этой развединформации", — отметил Васильев.Ранее издание Politico сообщило, что заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил небольшой группе союзников, что США планируют играть минимальную роль в любых гарантиях безопасности Украины, поэтому Европе придется взять на себя большую ответственность.Так Колби ответил на вопросы европейских военных лидеров на встрече под руководством главы Объединённого комитета начальников штабов.Неназванный европейский чиновник рассказал, что руководители оборонных ведомств Великобритании, Франции, Германии и Финляндии настаивали на том, чтобы американская сторона раскрыла, как её армия и военная авиация будут задействованы в обеспечении гарантий безопасности для УкраиныПо словам шести анонимных американских и европейских чиновников, встреча и ещё одна спешно организованная встреча лидеров НАТО в среду вызвала обеспокоенность союзников относительно того, что президент США Дональд Трамп будет полагаться в этом вопросе исключительно на Европу.Издание сообщило, что настоящее время европейские союзники несколько растеряны из-за противоречивых заявлений Трампа. В частности, о неразмещению войск США на Украине.А немцы всё мечтают о "вундерваффе"Немецкие СМИ рассказали о новой украинской ракете "Фламинго".Издание Die Welt в статье под названием "Модернизация для фронта: это оружие призвано переломить ситуацию" заявило, что результат переговоров о гарантиях безопасности Украине пока не определён, а потому конфликт продолжается."Новая крылатая ракета обладает исключительной разрушительной силой и может создать огромные проблемы для России", — указывалось в публикации.Также СМИ распространили новые фото ракеты, благодаря которому стало известно, что на ракете используется советский двигатель АИ-25."У новых ракет противника, Фламинго, по всей видимости двигатель АИ-25ТЛ(ТЛШ). Да, да, от Л-39. Плохая новость. Движков таких море. И украинцы умеют в их ремонт и модернизацию сами. И даже кусками производить. В Запорожье", — отметили авторы телеграм-канала "Воевода Вещает".Инженер и ракетостроитель Васильев же указал, что этот двигатель имеет ряд недостатков."Да да, об этом сразу и написал после беглого анализа конструкции по фото. Учитывая размеры, примерную скорость, нагрузку на крыло, в обсуждении с коллегами ещё до появления первых ТТХ прикинули что масса под 6 тонн, БЧ тонна и движок АИ-25.Просто других вариантов у них нет, из маломальски реалистичных. Ну и учитывая это всё, как и раньше писал, что цель этого монстра - информационная. Показать мускулы во время торга, чтоб у Зели были "карты" при давлении на него Трампа к капитуляции. Собственно Зеля в итоге увернулся и пошёл в отказ, торг теперь идёт за то, кого назначить крайним за срыв переговоров", — отметил Васильев.По его словам, украинцы могли бы реализовать более опасные для России варианты, однако такие варианты лучше публично не обсуждать."Хотя в их ситуации есть несколько более выигрышных концепций, которые могли бы для нас быть очень неприятными. Но так как образовательный и технический уровень у них сильно просел, то они и не видят этих системных возможностей, мыслят в парадигме "день простоять да ночь продержаться" и ищут вундерваффе. Но мировой опыт показывает, что вундерваффе всегда проигрывает системным решениям", — подытожил Васильев.Заявляется, что дальность новой украинской ракеты составляет 3 тыс. км. По непроверенным данным, эти ракеты могут собирать в Ивано-Франковске.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. В Киеве впервые признали крайне тяжёлое положение ВСУ".

