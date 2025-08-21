https://ukraina.ru/20250821/pervosortnye-i-vtorosortnye-pochemu-vlasti-moldavii-ne-nuzhdayutsya-v-izbiratelyakh-iz-pridnestrovya-1067403470.html

Первосортные и второсортные. Почему власти Молдавии не нуждаются в избирателях из Приднестровья

Первосортные и второсортные. Почему власти Молдавии не нуждаются в избирателях из Приднестровья - 21.08.2025 Украина.ру

Первосортные и второсортные. Почему власти Молдавии не нуждаются в избирателях из Приднестровья

Власти Молдавии перед парламентскими выборами 28 сентября планируют открыть всего лишь 10 избирательных участков в Приднестровье, в котором проживают аж 275 тысяч граждан республики, имеющие право голоса. Об этом 19 августа заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Павел Постикэ.

2025-08-21T19:14

2025-08-21T19:14

2025-08-21T19:14

эксклюзив

молдавия

приднестровье

выборы

мария захарова

ес

цик

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102946/88/1029468862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f535e41beb183afaafdf73e9fb2180d.jpg

По словам чиновника, такое количество участков соответствует законодательной норме. Постикэ также высказал опасение, что участки на территории Приднестровья якобы могут быть использованы для вмешательства в выборы.Если будет открыто больше участков, например до 30, как это было на предыдущих выборах, это будет "дискриминация по отношению к остальной части избирателей", сказал он.Параллельно с этим ЦИК Молдавии планирует открыть к этим выборам 293 участка за границей. Больше всего их планируется открыть в Италии – 73 участка. В Германии планируется открытие 36 участков, во Франции 26, а в Великобритании и Румынии по 23 участка.Тем временем парламент Приднестровья призвал власти Молдавии открыть для жителей республики 41 участок, как на парламентских выборах 2021 года.Планы молдавских властей по сокращению количества избирательных участков в Приднестровье раскритиковал в том числе экс-президент Молдавии Игорь Додон. По его словам, для 250 тысяч молдавских соотечественников, проживающих в Италии, предусмотрено 70 участков, в то время как для 275 тысяч жителей Приднестровья, имеющих молдавское гражданство - лишь 10.Додон считает, что подобная политика властей "раскалывает страну". Он не исключил, что правящая партия планирует евроинтеграцию Молдавии без Приднестровья и имеет секретную договоренность о передаче региона Украине.Ситуацию, складывающуюся накануне парламентских выборов в Молдавии, прокомментировала 21 августа и официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, власти страны проводят "антинародную линию на фильтрацию избирателей по принципу благонадежности". Российский дипломат отметила, что планы Кишинева уменьшить количество избирательных участков с 30, сколько их в Приднестровье было открыто в ходе голосования на президентских выборах 2024 года, до всего лишь десяти, свидетельствуют о том, что граждане Молдавии, проживающие в Приднестровье, так же, как и те, которые проживают в России, для молдавских властей являются "избирателями второго сорта, чьими конституционными правами можно пренебречь"."В наш адрес поступают многочисленные жалобы жителей Приднестровья, не понимающих причин их дискриминации по сравнению с молдавской диаспорой в странах ЕС, для которой создаются максимально благоприятные условия голосования", - отметила Захарова.По всей видимости, официальный Кишинев пытается повторить сценарий президентских выборов, а также всенародного референдума о стратегическом курсе на евроинтеграцию, которые в Молдавии состоялись 20 октября 2024 года. Об этом изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета организации "Офицеры России", эксперт по вопросам Восточной Европы Максим Бардин.По его словам, большинство избирателей с левого берега Днестра, имеющие гражданство Молдавии, будут голосовать за патриотический блок, в который вошли коммунисты, социалисты, партии "Сердце Молдавии" и "Будущее Молдавии". Поэтому партии PAS ("Действие и солидарность") Майи Санду активность приднестровских избирателей не выгодна, отметил эксперт."Для Кишинева чем меньше жителей Приднестровья проголосует – тем лучше. Кишинев постарается не допустить корректировки планируемых результатов за счет голосов из ПМР", - добавил Бардин.Эксперт напомнил, что именно за счет зарубежных голосов партии власти (PAS) удалось вытянуть в свою пользу референдум о евроинтеграции Молдавии и обеспечить победу Майе Санду, которая внутри страны проиграла своему оппоненту Александру Стояногло.По данным российского политолога, в 2024 году на выборах президента Молдавии за рубежом проголосовало 328 855 человек. Большинство зарубежных голосов было отдано за Майю Санду, и именно это обстоятельство позволило действующему президенту Молдавии сохранить свой пост, рассказал он. Внутри страны с показателем в 51,33 % голосов против 48,67 % (у Майи Санду) победил Александр Стояногло, отметил Бардин.Что касается референдума, то на зарубежных участках, проголосовало около 236 тысяч избирателей, продолжил эксперт. Из них 180 836 (76,79 %) проголосовало – "за" евроинтеграцию Молдавии, а 54,667 (23,21 %) – "против". Общий итог голосования: 50,35% избирателей проголосовали за стратегический курс на вступление страны в ЕС, а 49,65% – против, напомнил Бардин итоги голосования 2024 года.Также он подчеркнул, что при содействии западных государств на территории Европейского союза, США и Канады был открыт 231 избирательный участок."Что там Италия с семьюдесятью участками! В небольшой Ирландии было открыто 10 участков, а в огромной России власти Молдавии позволили открыть только 2 участка (изначально собирались открыть 5 участков), в Белоруссии был открыт только 1 участок", - сказал эксперт.При этом зарубежные участки для голосования открывались, в том числе, и на частных территориях – в барах, магазинах, кинотеатрах, рассказал Бардин. Заранее утвержденные реестры избирателей отсутствовали, а процедура непосредственного голосования была непрозрачной, поэтому проконтролировать голосование не представлялось возможным, продолжил политолог."Однако европейские политики не стали осуждать такое голосование за рубежом. Наоборот, первыми высказали поздравления с победой в адрес Майи Санду. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр (на тот момент) Румынии Марчел Чолаку, премьер-министр Польши (на тот момент) Дональд Туск поздравили победительницу", - подчеркнул Бардин.По его словам, такая активность молдавских избирателей, проживающих за рубежом, имеет определенную основу. До 2014 года граждане Молдавии, проживающие на территории других государств, не проявляли высокой электоральной активности, отметил эксперт."Но в 2014 году, при участии западных структур, был инициирован проект "Голосуй", направленный на электоральную консолидацию молдавской диаспоры. В результате, был создан действующий механизм использования зарубежного голосования для продвижения интересов Брюсселя и отчасти Вашингтона в Молдавии", - рассказал политолог.Таким образом, на парламентских выборах PAS может мобилизовать около 250 тысяч избирателей, предполагает Бардин. Причем, большинство участков будет открываться на территории США и стран Евросоюза при поддержке европейских политиков, допускает он.Так же, как и в случае проведения голосования в 2024 году, участки могут работать на частной территории (рестораны, кинотеатры, торгово-развлекательные центры), собственник которой имеет право не пускать наблюдателей, продолжил политолог.Он обратил внимание на то, что из-за разницы часовых поясов участки на территории Западного побережья США откроются позже. За счет американских участков можно будет повлиять на итоговые результаты выборов, отметил эксперт.По его подсчетам, голосование на зарубежных участках может дать партии PAS от 15 до 20 мест в будущем парламенте при общей численности 101 место, и это фактор, который будет иметь большой значение на парламентских выборах 2025 года, полагает Бардин. Поэтому неслучайно в Молдавии недавно состоялся Конгресс диаспоры, на котором лично присутствовала Майя Санду, добавил он."Что касается самого Приднестровья, ситуация в регионе останется сложной и напряженной и после выборов. Регион столкнулся с экономической, политической блокадой. Сейчас говорят уже о военной блокаде. Но все-таки с данными выборами эти вопросы напрямую не связаны. Для партии PAS сейчас стоит главная задача – остаться у власти и отстоять возможность проводить на территории Молдовы указания, поступающие из Брюсселя", - подытожил Максим Бардин.Читайте также: Девять лет для Гуцул. Что стоит за активизацией Запада на молдавском направлении

молдавия

приднестровье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, приднестровье, выборы, мария захарова, ес, цик, украина.ру