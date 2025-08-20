https://ukraina.ru/20250820/natsisty-gotovyatsya-brat-vlast-deputaty-zakupayut-mersedesy-chem-zanyaty-ukrainskie-elity-1067285268.html

Нацисты готовятся брать власть, депутаты закупают "Мерседесы": чем заняты украинские элиты

Нацисты готовятся брать власть, депутаты закупают "Мерседесы": чем заняты украинские элиты - 20.08.2025 Украина.ру

Нацисты готовятся брать власть, депутаты закупают "Мерседесы": чем заняты украинские элиты

Украинские политические элиты уже неделю живут в напряжении в связи с переговорами на Аляске и в Вашингтоне, высказывая предположения относительно будущего Украины в канун 34-й годовщины "незалежности". Многие из них восприняли результаты встречи Трампа с Зеленским как сигнал к началу предвыборной борьбы.

2025-08-20T06:59

2025-08-20T06:59

2025-08-20T06:59

эксклюзив

украина

вашингтон

лондон

владимир зеленский

александр михайлов

александр дубинский

вооруженные силы украины

сизо

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg

В Вашингтоне Трамп заметил Зеленскому, что в случае продления войны ещё на три года, выборов не будет. Зеленский попытался неуместно отшутиться, фактически подтвердив, что уходить он не собирается.Тем не менее, на Украине воспрянули духом медийные боевики неонацистских формирований. Они решили побороться за свой кусок власти и часть западного финансирования. Внутри Украины элиты борются за право стать новым "ставленником" Вашингтона, Лондона и Брюсселя.По данным журналистки из США Кэти Ливингстон, у предвыборной команды экс-главкома ВСУ уже есть штаб-квартира в Лондоне. Депутат Александр Дубинский пишет из СИЗО, что, зная продажность украинской политической элиты, уже сегодня в американское посольство выстраивается очередь с заявлениями о нижайшей покорности и готовности принять любые условия вместо Зеленского.Украинские эксперты высказывают мнение, что на Украине развернётся нешуточная политическая борьба между представителями новой элиты, в которую входят "азовцы"* и высокопоставленные офицеры ТЦК. В своих заявлениях они все как один настроены на реванш и новую войну с Россией, только уже под своим руководством.Опальный депутат Александр Дубинский считает, что украинских военных ни в коем случае нельзя подпускать к власти. "Моё категорическое убеждение — нет. Вне зависимости, идёт речь о персоналиях типа Залужного или Билецкого**, или о касте военных в управлении государством", — считает Дубинский, предлагая рассмотреть временный мораторий на избрание военных и их право быть избранными.По его мнению, влияние военных на государство несёт в себе крайнюю опасность. Военные подчиняют гражданских оперативной необходимости, тогда как политика государства должна состоять из более широких взглядов.При этом новый министр обороны и бывший премьер Денис Шмыгаль заверяет свою аудиторию, что даже после теоретических мирных соглашений с РФ Киев не намерен сокращать армию. Следовательно, содержать её дальше должны будут западные партнёры, так как своих средств и доходов у государства-банкрота на миллионную армию нет."100% ВВП Украины сейчас — это долги. Такого никогда не было. По экономическим показателям — мы банкроты", — признал на днях депутат Рады Михаил Цымбалюк.Для украинского общества сохранение армии будет означать продолжение "бусификации", диктат полевых командиров и закрытые для мужчин границы. Десятилетиями содержать крупную армию — слишком дорого, поэтому вскоре она должна будет вновь задействоваться.Продолжение войны или начало новой чрезвычайно выгодно украинским элитам, позволяя красть такие суммы, о которых в мирное время они и мечтать не могли. На этой неделе разгорелся скандал с депутатом Киевсовета от партии "Голос" Алиной Михайловой.Блогер Мирослав Олешко утверждает, что во время сбора донатов на своё подразделение "Волки Да Винчи" (сформировано на базе "Правого сектора"*) она приобрела новый Mercedes за $61 000. Примечательно, что она и до этого владела парком элитных автомобилей, демонстрируя в декларациях нулевые доходы.Михайлова в ответ обвинила блогера в "подрыве доверия к армии". Ранее она с пафосом заявляла, что воюет не за то, "чтобы люди спокойно пили кофе"."История с Mercedes показывает, что на деле "новая волна" [военных-политиков] воспроизводит старые привычки элиты: обманывать и наживаться на чём придётся. Поведение, когда элита считает себя вправе жить иначе, чем простые граждане, не изменилось — коррупционные схематозы и личное обогащение. Оно просто перекрасилось в патриотические цвета", — комментирует эту историю украинский телеграм-канал "Наблюдатель".Украинский журналист Ростислав Шапошников отмечает, что такие, как Михайлова, и являются лицом новой украинской элиты, вышедшей из среды военных, жадной до "богатых побрякушек"."Алина Михайлова не занимает никакой должности, которая предполагает владение Мерсом за $60 тыс. в соответствии со статусом и уровнем зарплаты. Суть в том, что эти люди из провинции, села, это сельский менталитет: приехать в столицу "и показать киевлянам, что я не пальцем сделана" — накупить себе побрякушек, авто, сумок, обуви Gucci и ходить понтоваться. Это менталитет очень бедных умом людей, и война сейчас стала для них шансом "прожить лучшую жизнь, потому что потом не будет", — пишет украинский журналист.Именно эта молодая поросль военных сейчас активнее всего будет биться за власть. Для этого им нужно, чтобы страна жила по военным законам, а армия сохранялась на нынешнем уровне.* деятельность организации запрещена на территории РФ** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Истерика брошенной жены и американские "унтерменши". Как на Украине реагируют на саммит Трампа и Путина

украина

вашингтон

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, украина, вашингтон, лондон, владимир зеленский, александр михайлов, александр дубинский, вооруженные силы украины, сизо, тцк