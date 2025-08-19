https://ukraina.ru/20250819/isterika-broshennoy-zheny-i-amerikanskie-untermenshi-kak-na-ukraine-reagiruyut-na-sammit-trampa-i-1067252994.html

Истерика брошенной жены и американские "унтерменши". Как на Украине реагируют на саммит Трампа и Путина

Недавняя встреча на Аляске президентов РФ и США ожидаемо стала самой обсуждаемой темой на Украине. Её прямым следствием стал "скоропостижный" визит Зеленского в компании сонма европейских лидеров в Вашингтон 18 августа.

Немногие оставшиеся на свободе оппоненты Зеленского называют встречу на Аляске провалом всей его дипломатии, предрекают давление на Киев с целью уступок территорий и даже вероятность скорой смены власти на Украине.Националисты кричат, что этой встречей Трамп якобы нарушил "международную изоляцию" Владимира Путина, упорно не замечая визиты лидеров других стран в Москву, которые не прекращались с 2022 года.Особое недовольство в украинских СМИ вызвала красная дорожка, которую расстелили перед российским президентом. Украинские журналисты с неприкрытой злобой смаковали мельчайшие детали визита, вглядываясь в каждое движение и жест.Одесскому анархисту Вячеславу Азарову это напоминает поведение брошенной жены. "Наши СМИ сосредоточены на убийственных мелочах, сокрушаются, что российскому президенту у трапа постелили красную дорожку и, о ужас, Трамп с Путиным поехали на переговоры, сев рядом в один лимузин. Прямо как старая ревнивая жена смакует подробности мужниной измены, чтобы пить валерьянку и закатывать истерику", — пишет Азаров.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая на прошлой неделе призывала выходить под посольство США на акции протеста. А после встречи Трампа и Путина написала, что "Америка закончилась на Аляске", намекая, что закончилось величие США, поскольку Трамп якобы пошёл на уступки РФ.Однако её коллега, нардеп Максим Бужанский, видит и позитив от встречи на Аляске уже в том, что, согласно сообщениям СМИ, Россия требует только Донбасс и не настаивает на передаче ей Херсона и Запорожья.В соцсетях украинские националисты требуют ни в коем случае не соглашаться на уступки территорий, что чем-то напоминает движение "против капитуляции", которое Пётр Порошенко* организовал в начале правления Зеленского.Наиболее рьяные неонацисты из "Азова"** в эти дни оскорбляют не только Трампа, но и весь американский народ, называя американцев "унтерменшами".Порошенко же, как отмечает из СИЗО нардеп Александр Дубинский, "рванул в эфиры с воплями “нет капитуляции”". Дубинский подчёркивает, что Порошенко уже однажды сорвал договорённости с Россией и был одним из тех, кто толкнул Украину и "глупого Зеленского в войну с РФ".Украинский институт политики (УИП) под руководством политолога Руслана Бортника в связи с этим отмечает, что встреча в Анкоридже стала уже 12-м контактом высокого уровня между США и Россией. До этого было 6 телефонных разговоров Путина и Трампа и 5 визитов их спецпредставителей.В УИП подчёркивают, что итогом встречи стало то, что США и РФ пришли к частичному согласию. С другой стороны, они не заключили никакого соглашения в обход Украины и Европы."Вероятно, что эти переговоры Трампа и Путина — это первый этап финального акта большого переговорного процесса между Россией и Западом. Речь идёт не только об Украине, но и о будущей архитектуре глобальной безопасности — в Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии. Лидеры говорили откровенно и по сути, без лишней дипломатической риторики, и это сильно отличает данный формат от прежних", — резюмирует Украинский институт политики.Украинский экономист Алексей Кущ по итогам саммита на Аляске рассказывает, что предложения Дональда Трампа будут очень болезненными для украинских политиков, но Вашингтон будет давить на них ради принятия решения, поскольку там хотят как можно скорее перейти к широкой рамке договорённостей с Москвой.Журналист-международник Олег Ясинский в числе итогов саммита на Аляске отмечает тот факт, что там был создан прецедент решения конфликта без участия нелегитимной киевской власти, от которой в конечном счёте ничего не зависит.Однако в ближайшее время Ясинский ожидает от Зеленского какое-нибудь очередное большое кровавое шоу, чтобы "убедить Трампа, что Путин — монстр, с которым невозможно договариваться".В то же время бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*** уверен, что саммит на Аляске ускоряет процесс смены "проектности в виде майданной Украины". По его мнению, её давно нужно было сменить, но делать это самостоятельно, а не под давлением США, которые будут прикручивать Киеву финансовый "краник"."Трамп регулирует то, насколько быстро будет происходить падение Украины. Даже если сменят Зеленского, вариантов у Украины не так уж и много", — пишет Арестович, выражая уверенность, что война всё равно будет продолжаться, Россия будет захватывать новые и новые территории, а условия мира будут становиться всё хуже.* обвиняется в РФ в причастности к террористической деятельности** деятельность организации запрещена на территории РФ*** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: "Людей на Украине отрезвляют только калёное железо и бомбы". Украинские эксперты о происходящем

