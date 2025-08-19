"Тимур и его команда": правильное кино о важном. Пресс-конференция перед премьерой - 19.08.2025 Украина.ру
Пресс-конференция, посвящённая премьере приключенческого фильма "Тимур и его команда". Украина.ру, 19.08.2025
Пресс-конференция, посвящённая премьере приключенческого фильма "Тимур и его команда". Участники: - режиссёр-постановщик, продюсер Андрей СЕМЕНОВ; - актеры Алексей ОНЕЖЕН, Никита БУРЕЕВ, Алина ЛАНИНА, Владимир СЕРИКОВ. Фильм, снятый по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара, выйдет в прокат 28 августа. Семнадцатилетняя школьница Женя приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный поселок Белгородской области, чтобы увидеться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону проведения СВО. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным Тимур и его командой, состоящей из юных волонтёров. Встреча с тимуровцами полностью меняет мировоззрение Жени и помогает определить новые жизненные ориентиры.Влияние советского и современного кинематографа на патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения.
13:08 19.08.2025 (обновлено: 13:16 19.08.2025)
 
Пресс-конференция, посвящённая премьере приключенческого фильма "Тимур и его команда".
Участники:
- режиссёр-постановщик, продюсер Андрей СЕМЕНОВ;
- актеры Алексей ОНЕЖЕН, Никита БУРЕЕВ, Алина ЛАНИНА, Владимир СЕРИКОВ.
Фильм, снятый по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара, выйдет в прокат 28 августа.
Семнадцатилетняя школьница Женя приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный поселок Белгородской области, чтобы увидеться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону проведения СВО. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным Тимур и его командой, состоящей из юных волонтёров. Встреча с тимуровцами полностью меняет мировоззрение Жени и помогает определить новые жизненные ориентиры.
Влияние советского и современного кинематографа на патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения. Подробности — в материале О предателях среди творцов в России и хорошем кино — композитор фильма "Тимур и его команда" Батурин.
