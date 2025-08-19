https://ukraina.ru/20250819/timur-i-ego-komanda-pravilnoe-kino-o-vazhnom-press-konferentsiya-pered-premeroy-1067255485.html

"Тимур и его команда": правильное кино о важном. Пресс-конференция перед премьерой

Пресс-конференция, посвящённая премьере приключенческого фильма "Тимур и его команда". Украина.ру, 19.08.2025

2025-08-19T13:08

2025-08-19T13:08

2025-08-19T13:16

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/13/1067255309_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13fd1081a8943dbac868c5d0723ccbcb.jpg

Пресс-конференция, посвящённая премьере приключенческого фильма "Тимур и его команда". Участники: - режиссёр-постановщик, продюсер Андрей СЕМЕНОВ; - актеры Алексей ОНЕЖЕН, Никита БУРЕЕВ, Алина ЛАНИНА, Владимир СЕРИКОВ. Фильм, снятый по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара, выйдет в прокат 28 августа. Семнадцатилетняя школьница Женя приезжает из Санкт-Петербурга в приграничный поселок Белгородской области, чтобы увидеться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону проведения СВО. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным Тимур и его командой, состоящей из юных волонтёров. Встреча с тимуровцами полностью меняет мировоззрение Жени и помогает определить новые жизненные ориентиры.Влияние советского и современного кинематографа на патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения.

санкт-петербург

белгородская область

2025

