О предателях среди творцов в России и хорошем кино — композитор фильма "Тимур и его команда" Батурин - 11.08.2025
О предателях среди творцов в России и хорошем кино — композитор фильма "Тимур и его команда" Батурин
Президент Союза композиторов Евразии, общественный деятель, продюсер и композитор Андрей Батурин в студии Украина.ру рассказал о том, как он писал музыку к новому фильму "Тимур и его команда", который выйдет на экраны России уже 28 августа
Также он объяснил влияние советского и современного кинематографа на патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения и рассказал о творческой элите России: 00:29 - О написании музыки к фильму "Тимур и его команда".02:40 - О тех, кто против СВО и о причинах этого.04:24 - О воспитании молодёжи через кинематограф.06:44 - Любимый эпизод из фильма "Тимур и его команда".09:50 - Любимые советские работы композитора.12:08 - Использование ИИ в написании музыки и обучении.14:38 - Отличие новой картины "Тимур и его команда" от повести Аркадия Гайдара и от одноимённого советского фильма.16:41 - Взаимодействие с композиторами Донбасса.20:35 - Любимые песни про СВО и советские композиции.26:15 - О творческих планах. Смотрим новый фильм "Тимур и его команда" вместе с Украина.ру в кинотеатрах нашей большой страны с 28 августа 2025 года.
О предателях среди творцов в России и хорошем кино — композитор фильма "Тимур и его команда" Батурин

08:13 11.08.2025
 
Президент Союза композиторов Евразии, общественный деятель, продюсер и композитор Андрей Батурин в студии Украина.ру рассказал о том, как он писал музыку к новому фильму "Тимур и его команда", который выйдет на экраны России уже 28 августа
Также он объяснил влияние советского и современного кинематографа на патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения и рассказал о творческой элите России:
00:29 - О написании музыки к фильму "Тимур и его команда".
02:40 - О тех, кто против СВО и о причинах этого.
04:24 - О воспитании молодёжи через кинематограф.
06:44 - Любимый эпизод из фильма "Тимур и его команда".
09:50 - Любимые советские работы композитора.
12:08 - Использование ИИ в написании музыки и обучении.
14:38 - Отличие новой картины "Тимур и его команда" от повести Аркадия Гайдара и от одноимённого советского фильма.
16:41 - Взаимодействие с композиторами Донбасса.
20:35 - Любимые песни про СВО и советские композиции.
26:15 - О творческих планах.
Смотрим новый фильм "Тимур и его команда" вместе с Украина.ру в кинотеатрах нашей большой страны с 28 августа 2025 года.
