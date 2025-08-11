https://ukraina.ru/20250811/o-predatelyakh-sredi-tvortsov-v-rossii-i-khoroshem-kino--kompozitor-filma-timur-i-ego-komanda-baturin-1066787273.html

О предателях среди творцов в России и хорошем кино — композитор фильма "Тимур и его команда" Батурин

О предателях среди творцов в России и хорошем кино — композитор фильма "Тимур и его команда" Батурин - 11.08.2025 Украина.ру

О предателях среди творцов в России и хорошем кино — композитор фильма "Тимур и его команда" Батурин

Президент Союза композиторов Евразии, общественный деятель, продюсер и композитор Андрей Батурин в студии Украина.ру рассказал о том, как он писал музыку к новому фильму "Тимур и его команда", который выйдет на экраны России уже 28 августа

2025-08-11T08:13

2025-08-11T08:13

2025-08-11T08:13

видео

россия

евразия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066787103_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5a04ef72a33fb5c7e306ca3bdea6721f.jpg

Также он объяснил влияние советского и современного кинематографа на патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения и рассказал о творческой элите России: 00:29 - О написании музыки к фильму "Тимур и его команда".02:40 - О тех, кто против СВО и о причинах этого.04:24 - О воспитании молодёжи через кинематограф.06:44 - Любимый эпизод из фильма "Тимур и его команда".09:50 - Любимые советские работы композитора.12:08 - Использование ИИ в написании музыки и обучении.14:38 - Отличие новой картины "Тимур и его команда" от повести Аркадия Гайдара и от одноимённого советского фильма.16:41 - Взаимодействие с композиторами Донбасса.20:35 - Любимые песни про СВО и советские композиции.26:15 - О творческих планах. Смотрим новый фильм "Тимур и его команда" вместе с Украина.ру в кинотеатрах нашей большой страны с 28 августа 2025 года.

россия

евразия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, евразия, донбасс, видео