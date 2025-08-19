https://ukraina.ru/20250819/energeticheskie-voyny-vengriya-i-slovakiya-bez-syrya-iz-rf-a-v-ssha-zhdut-neft-deshevle-50-1067233925.html

Энергетические войны: Венгрия и Словакия без сырья из РФ, а в США ждут нефть дешевле $50

Глава МИД Венгрии после удара по нефтепроводу "Дружба" обвинил Киев в угрозе энергетической безопасности Будапешта и напомнил, что именно его страна является основным поставщиком электроэнергии на Украину.

Украина оставила Венгрию и Словакию без российской нефтиВенгрия и Словакия прекратили получать российскую нефть после украинской атаки на инфраструктуру магистрального нефтепровода "Дружба" в России. Об этом 18 августа сообщили министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и оператор сети нефтепроводов Словакии Transpetrol.Петер Сийярто в сети X написал, что транспортировка нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" перекрыта в результате действий Украины, сроки восстановления прокачки пока неизвестны. А по сообщению компании Transpetrol, которое привело британское агентство Reuters, приостановка поставок "обусловлена причинами, находящимися за пределами Словакии, дополнительной информации на данный момент нет".Причину остановки поставок российской нефти из России в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" обозначил Петер Сийярто. По его словам, повреждения получила трансформаторная подстанция, необходимая для работы трубопровода. Также глава венгерского МИД сообщил, что контактировал с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и получил заверения в том, что российские специалисты пытаются как можно быстрее восстановить пострадавшую подстанцию.Петер Сийярто вновь обвинил Киев в угрозе энергетической безопасности Будапешта и напомнил, что именно его страна является основным поставщиком электроэнергии на Украину. "Украина в очередной раз атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, и перекрыла поставки. Удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем. В течение 3,5 лет Брюссель и Киев пытались втянуть Венгрию в войну на Украине, неоднократные атаки Украины на наши энергоресурсы служат той же цели. Но это не наша война, и, пока мы у власти, Венгрия будет держаться в стороне. Напоминаем украинским политикам: электроэнергия из Венгрии играет жизненно важную роль в энергоснабжении вашей страны", – написал глава венгерской дипломатии. Однако поставки электроэнергии из Венгрии на Украину не прекращены и даже не сокращены.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, атака по объекту нефтепровода "Дружба" в Брянской области, обеспечивающему поставки нефти в Венгрию, свидетельствует о том, что киевские власти вышли из-под контроля. "Все эти годы Россия предупреждала идеологов вскармливания киевского режима, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится и, как поганая зараза, расползётся по всему миру", – написала Захарова в своём Telegram-канале.Прерывание поставок российской нефти в Словакию и Венгрию стало результатом комбинированной атаки с использованием РСЗО HIMARS и реактивных беспилотных летательных аппаратов по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча" нефтепровода "Дружба" 13 августа 2025 года, о чём сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Однако, судя по сообщению венгерского министра, также была атакована подстанция 110 кВ "Высокое", расположенная в непосредственной близости от станции "Унеча".Нефтепровод "Дружба" начинается в Самарской области, доходит до границы с Белоруссией, и как раз на ЛПДС "Унеча" разделяется на две нитки: северную – через Белоруссию в Польшу и Германию, и южную – через Белоруссию и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Кроме того, станция "Унеча" является начальной точкой магистрального нефтепровода "Балтийская трубопроводная система – 2" (БТС-2), по которому нефть поступает в порт Усть-Луга, второй по величине пункт экспорта нефти из России на Балтийском море.На данный момент российские поставки по северной нитке нефтепровода "Дружба" заблокированы санкциями ЕС, но Германия получает казахстанскую нефть транзитом через Россию, что санкциями разрешено. Для Чехии исключение из-под санкций ЕС, разрешающее получать российскую нефть, отозвано, у Венгрии и Словакии – сохраняется.Непосредственно после атаки объектов нефтепровода "Дружба" ни венгерская MOL, владеющая нефтеперерабатывающими заводами в Венгрии и Словакии, ни Transpetrol о проблемах с поставками не сообщали. Однако немедленного эффекта остановка ЛПДС "Унеча" не ощущалась, поскольку доставка нефти по трубопроводу занимает некоторое время. Например, исходя из протяжённости маршрута и скорости прокачки, нефть от станции "Унеча" до пункта сдачи Будковце (Budkovce) в Словакии идёт почти 5 суток, до пункта сдачи Фенешлитке (Fényeslitke) в Венгрии – 5–6 суток. Именно такой промежуток времени и прошёл с момента украинской атаки на инфраструктуру "Дружбы".Это не первый инцидент, после которого поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию приостанавливались. Обычно проблему удавалось решить за 1–2 суток, после чего поставки возобновлялись. На время приостановки поставок MOL обычно использует нефть из госрезервов, а также нефть, поставляемую по Адриатическому нефтепроводу. Но этот маршрут Венгрию не очень устраивает – его мощностей недостаточно для обеспечения потребностей страны, а хорватская JANAF, оператор Адриатического нефтепровода, давит на MOL, устанавливая завышенные тарифы, отказываясь заключать контракты сроком более года и не обеспечивая стабильность поставок.ОПЕК и Минэнерго США разошлись в прогнозах рынка нефтиВ ежемесячном докладе ОПЕК, обнародованном 12 августа, увеличен прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году. В тот же день Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликовало свой доклад, в котором ожидается драматичный профицит предложения нефти в 2025–2026 годах.ОПЕК прогнозирует, что спрос на нефть в мире в 2025 году вырастет на 1,29 млн баррелей в сутки и составит 105,14 млн барр./сутки. В 2026 году ожидается рост спроса на 1,38 млн баррелей в сутки, до 106,52 млн барр./сутки. Прогноз по росту спроса на 2025 год ОПЕК оставила без изменений по сравнению с предыдущим докладом, на 2026-й – повысила на 100 тысяч баррелей в сутки.Прогноз роста мирового спроса на нефть в следующем году пересмотрен на фоне ожидаемого улучшения экономических показателей в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития, экономическое объединение преимущественно развитых стран), а также на Ближнем Востоке и в Африке. В частности, ОПЕК пересмотрела в сторону повышения на 70 тысяч баррелей в сутки свою оценку по спросу на нефть в странах ОЭСР в 2026 году. По прогнозам организации, спрос на нефть в странах ОЭСР в 2026-м вырастет на 150 тысяч баррелей в сутки, до 45,96 млн барр./сутки. В предыдущем докладе ОПЕК прогнозировала, что спрос на нефть в странах ОЭСР в следующем году повысится только на 80 тысяч баррелей в сутки.При этом основное увеличение спроса как в этом, так и в следующем году, согласно прогнозу ОПЕК, придётся на Индию, Китай и другие азиатские страны – 1,2 млн баррелей в сутки в 2025 году и столько же в 2026-м. В то же время прогноз по росту предложения на 2026 год снижен на 0,1 млн баррелей в сутки, до 54,64 млн барр./сутки. В абсолютном значении предложение нефти от стран "не ОПЕК+" в следующем году, как ожидает ОПЕК, составит 54,64 млн барр./сутки. Основными драйверами роста станут США, Бразилия, Канада и Аргентина, а ключевое снижение предложения прогнозируется в Анголе.В свою очередь, EIA повысило прогноз по росту спроса на нефть и жидкие углеводороды в мире на 2025–2026 годы, учитывая улучшившиеся ожидания по состоянию мировой экономики. Так, прогноз Oxford Economics по мировому ВВП, на котором базируется EIA, предполагает его рост на 3,0% в 2025 и 2026 годах, прогноз повышен на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим докладом. По ВВП США прогноз S&P Global также стал более позитивным: на 2025 год он сохранён на уровне 1,4%, на 2026-й – повышен на 0,1 п.п., до 2,0%.Исходя из этого, EIA ожидает, что в 2025 году глобальный спрос на нефть и жидкие углеводороды вырастет на 980 тысяч баррелей в сутки, до 103,72 млн барр./сутки, в 2026-м – на 1,19 млн баррелей в сутки, до 104,91 млн барр./сутки. Прогноз на 2026 год повышен на 140 тысяч баррелей в сутки.При этом свои прогнозы по предложению нефти и жидких углеводородов в мире EIA значительно пересмотрело, в том числе за счёт коррекции исторических данных, обнаружив свыше 500 тысяч баррелей в сутки неучтённых ранее объёмов. Исходя из этого, EIA полагает, что в 2025 году предложение может вырасти на 2,28 млн баррелей в сутки, до 105,36 млн барр./сутки, а в 2026-м – на 990 тысяч баррелей в сутки, до 106,35 млн барр./сутки.EIA видит значительный профицит предложения и, соответственно, накопление запасов нефти и жидких углеводородов в мире: 1,64 млн баррелей в сутки в 2025 году и 1,44 млн баррелей в сутки в 2026-м, прогнозы повышены на 570 тысяч барр./сутки и 310 тысяч барр./сутки соответственно. Приводя исторические примеры, когда накопление мировых запасов нефти шло с темпом свыше 1 млн баррелей в сутки в течение длительного времени, в том числе в 2020, 2015 и 1998 годах, EIA напоминает, что цены на нефть в такие периоды снижались на 25–50% по сравнению с предыдущим годом.EIA ожидает, что участники рынка будут искать всё более дорогостоящие варианты хранения нефти. По мере того как будут заполняться коммерческие хранилища на суше, для устранения значительного дисбаланса между спросом и предложением будут всё чаще использоваться другие методы, такие как плавучие хранилища или создание стратегических запасов. В этом случае цены на сырую нефть будут снижаться, отражая более высокие предельные издержки на хранение.На этом фоне цены на нефть могут опуститься ниже 50 долларов за баррель, что приведёт к сокращению поставок некоторыми производителями. В частности, EIA ожидает, что ОПЕК+ сократит добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки в 2026 году по сравнению с четвёртым кварталом 2025-го. Некоторые страны, не входящие в ОПЕК, которые зависят от поставок в рамках краткосрочных инвестиционных циклов, в том числе США, также будут вынуждены сократить добычу нефти, сказано в прогнозе.Прогноз EIA выглядит достаточно драматично, однако, учитывая значительный пересмотр исторических данных, нечёткую мотивировку особо ярких тезисов и быстро меняющуюся политическую обстановку, не факт, что его не придётся пересматривать уже в ближайшем выпуске обзора, отмечают аналитики нефтяного рынка.Читайте также: Экономика Украины и война: деградация внешней торговли, удар по интересам Азербайджана на Украине

