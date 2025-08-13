https://ukraina.ru/20250813/ekonomika-ukrainy-i-voyna-degradatsiya-vneshney-torgovli-udar-po-interesam-azerbaydzhana-na-ukraine-1066876888.html

Экономика Украины и война: деградация внешней торговли, удар по интересам Азербайджана на Украине

Экономика Украины и война: деградация внешней торговли, удар по интересам Азербайджана на Украине

Начало августа ознаменовалось уничтожением газоизмерительной станции "Орловка" и нефтебазы SOCAR, что нанесло удар не только по Украине, но и по Азербайджану. Заодно подоспела весьма показательная статистика украинской внешней торговли за полгода.

Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средамМинус "Орловка" и нефтебазаВ ночь на 6 августа ВКС России нанесли удар БПЛА "Герань" по газоизмерительной станции (ГИС) Исакча/Орловка и компрессорным станциям (КС) Орловка №№ 1, 2, 3 на границе Украины и Румынии в Одесской области. Заодно досталось нефтебазе SOCAR во всё той же Одесской области, куда также прилетели "Герани".Исторически через "Орловку" газ поступал с территории Украины на юго-восток Европы и в Турцию. Однако после строительства "Турецкого потока" потребность для России в данном маршруте отпала, но в 2015–2016 годах киевская власть модернизировала КС и ГИС, а в 2020 году Украина перевела маршрут в реверсный режим. Это позволяло Украине получать газ с юга ЕС как из Греции, куда топливо доставлялось газовозами, так и из Турции, чья ГТС связана с Азербайджаном.Баку на удары по ГИС Орловка отреагировал крайне негативно: президент Азербайджана Ильхам Алиев во время разговора с Владимиром Зеленским назвал российские удары "целенаправленными". В знак солидарности с Украиной Баку выделит ей 2 млн долларов на гуманитарные закупки энергетического оборудования. Кроме того, азербайджанские СМИ со ссылкой на Ильхама Алиева, грозят России поставками Украине вооружений и боеприпасов в случае, "если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана".Российские удары и правда являются целенаправленными, а Россия свою политику "в отношении интересов Азербайджана" продолжит в силу целого ряда причин.Во-первых, после отказа от продления транзитного контракта с "Газпромом" украинская ГТС перестала быть неприкосновенной. Во-вторых, ВСУ в ходе оккупации Курской области захватили, а затем уничтожили ГИС "Сохрановка". В-третьих, Украина создала газовый кризис для Приднестровья, решение которого стоило России нервов и денег.На этом фоне не имеет смысла облегчать киевской власти процесс заполнения своих газовых хранилищ, а Азербайджану, выступившего за разрыв отношений с Россией и проявившего солидарность с Украиной, зарабатывать на этом. Баку, прежде чем углублять сотрудничество с Украиной, следовало взвесить все риски, а не требовать теперь от России отступать.Ударами по "Орловке" Россия срывает и без того отстающую от графика закачку газа в украинские ПХГ, в которых к началу августа было на 1 млрд м3 газа меньше, чем год назад. Как раз с 1 августа физический поток азербайджанского газа через "Орловку" составляя порядка 420 тыс. м3 в сутки, но после атаки упал до нуля.Теперь для киевской власти является проблемой не только финансовый вопрос — "Нафтогазу" не хватает 1 млрд евро для закупок газа, но и его физическая прокачка. Сейчас же запасы газа в ПХГ на минимуме за 12 лет и киевской власти до начала отопительного сезона нужно закачать в ПХГ ещё 3,2 млрд м3 газа, где пока чуть больше 10 млрд м3. Что же касается Евросоюза — импортёра газа, который стал для Украины экспортёром, — то его ПХГ заполнены на 70%. Лидером по запасам газа является Португалия со 100% наполняемостью ПХГ, хранилища Италии заполнены на 82%, Франции на 78,8%, а Германии на 62,9%.В общем, физически газ в Европе есть, но Украине от этого легче не становится.Дорого, но со светомВ период с 1 по 10 августа Украина семь раз лидировала по стоимости электроэнергии в Европе на рынке сутки вперёд. 1 МВт*ч на пике обходился в 5377 гривен, тогда как в Швеции в 338 гривен.Тем не менее, несмотря на крайнюю дороговизну, начало августа Украина пережила без отключений электроэнергии, тогда как год назад отключения были и весьма серьёзными. Всё это свидетельствует о том, что:1. Украинская энергосистема адаптировалась к последствиям прошлогодних ударов по объектам генерации;2. Украинские потребители — бытовые и промышленные — сократили потребление электроэнергии.Проще говоря, найдена новая точка равновесия. Во многом это следствие сознательного отказа России от нанесения ударов по АЭС и связанных с ними электроподстанций, а также передачи Украине большого количества установок газовой генерации (совокупной мощностью порядка 900 МВт) и ремонта на повреждённых объектах.Как долго Украина будет находиться в этой точке равновесия пока не ясно.Коломойский* бросил "Аэросвит"Международный арбитражный трибунал при Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) прекратил производство по иску компании Gilward Investments B.V против Украины.Бенефициарами Gilward Investments B.V являются Игорь Коломойский и Георгий Гуртовой, а предметом иска — требование к киевской власти выплатить 700 млн долларов по обвинению в доведении до банкротства компании "АэроСвит", которая была, пожалуй, единственным украинским авиаперевозчиком.Киевская власть все обвинения со стороны менеджеров Коломойского отрицала, а спор тянется ещё с 2015 года, когда Хозяйственный суд Киевской области возбудил дело о банкротстве авиакомпании из-за задолженности в 4,4 млрд гривен. В июле того же года компанию признали банкротом. А в 2019 году Gilward как крупнейший акционер "АэроСвита" обратилась в арбитраж. В 2024 году судьи обязали стороны уплатить сбор в размере 150 тыс. долларов, но Gilward этого так и не сделала, из-за чего в январе 2025 года рассмотрение дела было приостановлено, а теперь и вовсе закрыто. Видимо, Коломойский решил, что спор не имеет перспектив и шансы выиграть дело против киевской власти нулевые.Кто был прав в споре между киевской властью и "АэроСвитом" уже не важно, для России это всё равно спор жабы и гадюки. Важно то, что у Украины не осталось ни одной национальной авиакомпании, которая могла бы заниматься воздушными пассажирскими перевозками и которую можно было бы использовать для формирования спроса на украинские самолёты. Впрочем, последних так же нет, как и мощностей для их производства, но винить в этом стоит не Россию и СВО, а саму же киевскую власть — она добила авиапром ещё до начала специальной операции просто разорвав кооперацию с Россией.Тратить, а не сберегатьЗа первое полугодие 2025 года украинский импорт превысил экспорт на 18,3 млрд долларов и если тенденция не изменится, то за год отрицательное сальдо торгового баланса Украины составит 36,6 млрд долларов, а если учесть услуги и того больше. МВФ прогнозирует "дыру" в торговом балансе в 46,5 млрд долларов, а НБУ и вовсе в 52,2 млрд долларов, что почти на 50% больше показателей 2024 года и составляет 25% от ВВП.Такие цифры — следствие структурной деградации украинского экспорта, в котором стало меньше товаров с высокой добавленной стоимостью, роста импорта и сокращения экспорта услуг.Ситуацию с экспортом неплохо иллюстрирует статистика за июль текущего года. В июле 2025 года экспорт товаров с Украины достиг 3,3 млрд долларов, что на 167 млн (5%) больше, чем в июне. Но куда важнее то, что 1,7 млрд экспорта пришёлся на аграрную продукцию. Проще говоря, больше половины украинского экспорта составляет сельскохозяйственная продукция низкого передала — подсолнечное масло (537 млн долларов), пшеница (159 млн долларов), соевые бобы (151 млн долларов), кукуруза (145 млн долларов) и курятина (96,5 млн долларов). Железной руды вывези на 190 млн долларов, а кабельной продукции на 108 млн долларов. Главным покупателем украинской продукции является Евросоюз, а внутри него — Польша (405 млн долларов) и Нидерланды (201 млн долларов). Впрочем, такие структура экспорта и его география не являются новостью для тех, кто читает обзоры "Экономика Украины и война".С импортом тоже всё понятно. С осени 2022 года Украина стала импортёром электроэнергии и в текущем августе закупает её по самым высоким ценам в Европе, аналогичная история с газом. Не лучше ситуация в металлургии — ДТЭК уже ввозит кокс из США так как добыча коксующегося угля на Украине прекратилась после потери шахт под Красноармейском. Украина и до СВО критически зависела от импорта энергии, но после её начала эта зависимость стала тотальной — теперь украинцам из местных энергоресурсов доступны лишь дрова из лесничеств и посадок, высаженных в годы СССР.Очевидно всё и с услугами: отказ от транзита российского газа также внёс свой негативный вклад в показатели украинской внешней торговли товарами и услугами, в эту же кассу просадка в IT.Таким образом, после начала СВО украинский экспорт снизился, а импорт рекордно вырос. Но есть ещё один фактор: в стране стало больше денег, хоть они и распределяются крайне неравномерно.Как Россия, так и Украина с февраля 2022 года увеличили расходы примерно в 2 раза. Россия воюет за свои деньги, зарабатывая их, а в Украину деньги вливают извне в виде кредитов и грантов. Если в экономике стало больше денег, а количество товаров и оказываемых услуг не увеличилось, то в стране начинает расти инфляция. Так оно и есть: инфляция после начала СВО выросла как в России, так и на Украине. Но импорт товаров в Россию в первые годы СВО сильно просел из-за санкций, корпоративных бойкотов и логистических проблем, тогда как на Украине такого проседания не было. В прошлом году ЦБ РФ резко и сильно поднял ключевую ставку, стимулируя граждан сберегать, а не тратить, тогда как на Украине ставку не поднимали. Как следствие, на фоне удорожания займов и привлекательных вкладов, россияне стали сберегать, тогда как украинцы — тратить, скупая импортируемые в страну товары.Лучше всего динамику трат иллюстрирует рынок легковых автомобилей. В июле украинцы купили свыше 7 тыс. электромобилей — на 47% больше, чем годом ранее. Из 6849 легковых "электричек" лишь 1587 машин были новыми, а 5262 — бывшими в употреблении. Спрос на "электрички" подстёгивает повышение цен на моторное топливо, а также анонсированную на 1 января 2026 года отмену режима льготной растаможки электромобилей, после чего они подорожают почти на треть. Всего же по украинским дорогам ездят 178 тыс. электромобилей, а в разрезе марок лидируют Tesla (19,9%), Nissan (19,4%) и Volkswagen (12,8%). Всего же в июле автопарк Украины пополнился 22,4 тыс. б/у автомобилей, на бензиновые машины пришлось 48% импорта, на электрички — 24%, 19% пришлось на дизельные и лишь 3% на газовые. Все машины были импортными — у Украины не осталось своего автопрома.Прочие новостиК 24 августа глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин обещает запустить водовод, который будет снабжать Николаев живительной влагой из Южного Буга. Город вскоре после начала СВО остался без воды и запитанный по временной схеме солёной водой, которая "съедала" городскую водопроводную систему. По трубе в город будет ежедневно подаваться 120 тыс. м3 воды, ещё 50 тыс. м3 направят на орошение.В 2021 году польская компания Control Process S.A начала строительство мусороперерабатывающего завода во Львове. Стройку стоимостью свыше 40 млн долларов оплачивает город за счёт кредита, частично профинансированного ЕБРР. Строительные работы должны были завершиться к 30 июня, монтаж оборудования к 30 июля, а запустить предприятие планировали до 1 ноября. Но сроки сорваны, а стройка остановилась. Депутаты Львовского Горсовета обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой поспособствовать скорейшему завершению строительства, отмечая, что речь идёт в том числе и о престиже Польши. Реакции со стороны Польши пока не было.Зеленский подписал закон 4340-IX, вводящий запрет на принудительное взыскание долгов с аграриев, которые потеряли доступ к своей собственности на прифронтовой или перешедшей под контроль России территории, а также облегчает для таких фермеров условия кредитования.72,1% украинских госпредприятий с долей государства свыше 50% являются либо убыточными, либо и вовсе предприятиями-фантомами, которые не работают. Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев считает, что у государства нет лишних ресурсов, чтобы и дальше тянуть эти предприятия и им нужно найти нового собственника, то есть приватизировать. Повышать их эффективность Гетманцев, по всей видимости, не считает целесообразным. А глава НБУ Андрей Пышный отметил, что среди банков "Укргазбанк" и Sense Bank (бывшая украинская "дочка" "АльфаБанка") являются первыми в очереди на приватизацию.Украина гармонизировала правила использования биоцидов — химические или биологические вещества, которые используются для уничтожения вредных микроорганизмов — с европейскими, что гарантирует сдачу этого рынка европейским компаниям и предотвратит возникновение какой-либо конкуренции им.О том, как и почему против России на Украине действует Великобритания - в статье "Британия нацелилась на российскую энергетику. При чем здесь Украина и Ходорковский* *Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

