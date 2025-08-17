Ядерные бомбы в Европе: Кнутов раскрыл, как учения "Запад-2025" отвечают на угрозы НАТО - 17.08.2025 Украина.ру
Ядерные бомбы в Европе: Кнутов раскрыл, как учения "Запад-2025" отвечают на угрозы НАТО
Ядерные бомбы в Европе: Кнутов раскрыл, как учения "Запад-2025" отвечают на угрозы НАТО - 17.08.2025 Украина.ру
Ядерные бомбы в Европе: Кнутов раскрыл, как учения "Запад-2025" отвечают на угрозы НАТО
Стратегические учения "Запад-2025" включат отработку сценариев применения ядерного вооружения в ответ на действия США по наращиванию ядерного потенциала в Европе. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-08-17T08:20
2025-08-17T08:20
По словам эксперта, решение России проводить учения с ядерными сценариями является ответом на действия США. Кнутов напомнил, что американцы перебросили тактические ядерные бомбы В61-12 на базу в Великобритании, продолжая наращивать арсенал высокоточных планирующих бомб в Европе.Кнутов обратил внимание, что носителями американского ядерного оружия стали новейшие истребители F-35, двенадцать из которых недавно приобрела Великобритания. По его мнению, в условиях общей милитаризации Европы Россия вынуждена демонстрировать свою готовность к любым сценариям.Военный аналитик подтвердил, что в ходе учений "Запад-2025" в сентябре будет отрабатываться применение как ядерного оружия, так и комплекса "Орешник". Эти меры, по его словам, направлены на поддержание стратегического баланса в условиях нарастания угроз.Полный текст материала Дениса Рудометова: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.Про новые успехи Армии России в обзоре Геннадия Алехина: "Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника" на сайте Украина.ру.
новости, европа, россия, сша, юрий кнутов, украина.ру, нато, ядерное оружие, оружие, великобритания, "орешник", сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво россия, главные новости, милитаризация
Новости, Европа, Россия, США, Юрий Кнутов, Украина.ру, НАТО, Ядерное оружие, оружие, Великобритания, "Орешник", СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Главные новости, милитаризация

Стратегические учения "Запад-2025" включат отработку сценариев применения ядерного вооружения в ответ на действия США по наращиванию ядерного потенциала в Европе. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
По словам эксперта, решение России проводить учения с ядерными сценариями является ответом на действия США. Кнутов напомнил, что американцы перебросили тактические ядерные бомбы В61-12 на базу в Великобритании, продолжая наращивать арсенал высокоточных планирующих бомб в Европе.
"Если учесть, что США перебросили тактические ядерные бомбы В61-12 на базу в Великобритании, начав увеличивать количество высокоточных планирующих бомб в Европе, то это ответная мера, которая должна показать, что нас не застать врасплох", - подчеркнул эксперт.
Кнутов обратил внимание, что носителями американского ядерного оружия стали новейшие истребители F-35, двенадцать из которых недавно приобрела Великобритания. По его мнению, в условиях общей милитаризации Европы Россия вынуждена демонстрировать свою готовность к любым сценариям.
Военный аналитик подтвердил, что в ходе учений "Запад-2025" в сентябре будет отрабатываться применение как ядерного оружия, так и комплекса "Орешник". Эти меры, по его словам, направлены на поддержание стратегического баланса в условиях нарастания угроз.
Полный текст материала Дениса Рудометова: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи Армии России в обзоре Геннадия Алехина: "Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника" на сайте Украина.ру.
