Ядерные бомбы в Европе: Кнутов раскрыл, как учения "Запад-2025" отвечают на угрозы НАТО

Стратегические учения "Запад-2025" включат отработку сценариев применения ядерного вооружения в ответ на действия США по наращиванию ядерного потенциала в Европе. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-08-17T08:20

По словам эксперта, решение России проводить учения с ядерными сценариями является ответом на действия США. Кнутов напомнил, что американцы перебросили тактические ядерные бомбы В61-12 на базу в Великобритании, продолжая наращивать арсенал высокоточных планирующих бомб в Европе.Кнутов обратил внимание, что носителями американского ядерного оружия стали новейшие истребители F-35, двенадцать из которых недавно приобрела Великобритания. По его мнению, в условиях общей милитаризации Европы Россия вынуждена демонстрировать свою готовность к любым сценариям.Военный аналитик подтвердил, что в ходе учений "Запад-2025" в сентябре будет отрабатываться применение как ядерного оружия, так и комплекса "Орешник". Эти меры, по его словам, направлены на поддержание стратегического баланса в условиях нарастания угроз.Полный текст материала Дениса Рудометова: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.Про новые успехи Армии России в обзоре Геннадия Алехина: "Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника" на сайте Украина.ру.

