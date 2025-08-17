Ядерные бомбы в Европе: Кнутов раскрыл, как учения "Запад-2025" отвечают на угрозы НАТО
© Фото : Public Domain
© Фото : Public Domain
Стратегические учения "Запад-2025" включат отработку сценариев применения ядерного вооружения в ответ на действия США по наращиванию ядерного потенциала в Европе. Таким мнением поделился в беседе с журналистами издания Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
По словам эксперта, решение России проводить учения с ядерными сценариями является ответом на действия США. Кнутов напомнил, что американцы перебросили тактические ядерные бомбы В61-12 на базу в Великобритании, продолжая наращивать арсенал высокоточных планирующих бомб в Европе.
"Если учесть, что США перебросили тактические ядерные бомбы В61-12 на базу в Великобритании, начав увеличивать количество высокоточных планирующих бомб в Европе, то это ответная мера, которая должна показать, что нас не застать врасплох", - подчеркнул эксперт.
Кнутов обратил внимание, что носителями американского ядерного оружия стали новейшие истребители F-35, двенадцать из которых недавно приобрела Великобритания. По его мнению, в условиях общей милитаризации Европы Россия вынуждена демонстрировать свою готовность к любым сценариям.
Военный аналитик подтвердил, что в ходе учений "Запад-2025" в сентябре будет отрабатываться применение как ядерного оружия, так и комплекса "Орешник". Эти меры, по его словам, направлены на поддержание стратегического баланса в условиях нарастания угроз.
Полный текст материала Дениса Рудометова: "Юрий Кнутов: Россия оставила ВСУ без "Сапсана" и вынудила Зеленского паниковать из-за Покровска" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи Армии России в обзоре Геннадия Алехина: "Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника" на сайте Украина.ру.
14 августа, 13:52Игорь Рублев: ВС РФ проводят сложную операцию, чтобы выбить ВСУ из Покровска, Доброполья и КонстантиновкиДаже если наш прорыв к Золотому Колодезю не будет развиваться, это никак не поменяет уравнение, когда Украина призывает меньше, чем теряет, поскольку наше давление будет наращиваться, считает военный обозреватель, автор крупного телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку
Подписывайся на