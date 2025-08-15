https://ukraina.ru/20250815/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-rastyagivaya-oboronu-vsu-armiya-rf-proryvaetsya-v-glubinu-i-tyl-1066986439.html

Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника

Российская армия прорвала оборону противника между Константиновкой и Добропольем на Покровском направлении. Вклинение в боевые порядки украинской армии составило от 10 до 20 километров, на отдельных участках и более.

В результате стремительных и слаженных действий наших подразделений удалось значительно продвинуться в направлении на Кучеров Яр, Золотой Колодезь и штурмом овладеть селом Веселое. По меркам специальной военной операции расстояние даже 10 км представляет собой более чем существенное продвижение, и обстановка для ВСУ на Покровском направлении действительно сильно осложнилась.ВС РФ продолжает наступательные боевые действия, глубоко охватывая группировку противника на этом участке фронта, и при сохранении подобных ежесуточных темпов продвижения создается реальная угроза утраты Украиной Доброполья. Что касается Покровска (Красноармейска), то продолжается охват Покровска, штурмовые группы с двух сторон вошли в город Родинское – в 3 км севернее агломерации. Многотысячная группировка ВСУ в Покровске фактически утратила возможность организованного выхода из "огневого мешка". Диверсионно-разведывательные группы ВС РФ систематически уже заходят в этот город.Кроме того, российские подразделения завязали бои за выход на автомобильную дорогу Доброполье-Краматорск, что основательно осложнит положение бригад ВСУ, ведущих оборонительные действия на подступах к Славянско-Краматорской агломерации. По данным ряда украинских источников, шоссе Доброполье-Краматорск уже перерезано. Печальная ситуация складывается для украинской армии и на подступах к Константиновке. Там противник плотно прижат к Клебан-Быкскому водохранилищу и находится в окружении.Глубина прорыва на Краматорском направлении позволяет группировке войск "Центр" захлопнуть два котла (Покровск – южнее, Константиновка – севернее) и двигаться дальше. Тем не менее противник намерен упорно удерживать важнейшие для себя оборонительные рубежи и позиции и нанести поражение вклинившимся российским войскам. Командование ВСУ всеми имеющимися в своем распоряжении силами и средствами стремится остановить дальнейшее расширение фронта прорыва в сторону флангов и в глубину между Константиновкой и Добропольем. На направление прорыва российской армии в пожарном порядке выдвигаются подразделения ВСУ с других участков фронта, а также оставшиеся резервы.В чем, на мой взгляд, главная проблема для ВСУ на данный момент — откровенный недостаток сил и средств, главным образом — пехоты. Боевые порядки украинской армии слишком разряжены, а это создает благоприятные условия для продвижения российских войск. Тем не менее, характеризовать обстановку в районе Константиновки и Доброполья как масштабный прорыв фронта и, более того, как коллапс, обрушение и обвал обороны ВСУ на данном этапе все-таки преждевременно. Скорее всего, успех российской армии пока можно считать глубоким вклинением в боевые порядки противника.Безусловно, ВС РФ добились на этом направлении существенных успехов, но обвалы и обрушения фронта ВСУ станут реальностью только тогда, когда подобные события произойдут одновременно на нескольких участках фронта. Возникает еще один, весьма существенный нюанс. Тактические и оперативные неудачи ВСУ с начала года — решающее численное превосходство российских штурмовых подразделений, а также техническое превосходство в использовании беспилотников, прежде всего оптоволоконных. Измотанные в обороне и испытывающие острый дефицит личного состава украинские подразделения с начала лета практически прекратили попытки контратак: оставшаяся в строю пехота используется для прикрытия наиболее уязвимых участков.Располагает ли командование ВСУ боеспособными резервами, которые можно перебросить с других участков фронта для закрытия уязвимых оборонительных линий, остается открытым. Во всяком случае, их число (опорных пунктов, укрепов) с каждым днем сокращается. Накладывает свой отпечаток и тяжелое поражение в Курской области. Командование ВСУ вынуждено удерживать часть резервов в районе государственной границы на севере Сумской области, чтобы сдержать наступление российских войск на региональный центр.Утром в понедельник, 12 августа, под Покровск в срочном порядке был переброшен 1-й корпус Национальной гвардии Украины "Азов". В связи с этим вновь встает вопрос, хватит ли у этого соединения сил хотя бы для замедления продвижения российских войск. Украинское командование, вероятно, будет вынуждено выдергивать относительно боеспособные части с других направлений, чтобы не допустить обрушения фронта под Добропольем. Это, в свою очередь, создаст для российских войск возможности наступать в других районах Похожая ситуация уже наблюдалась в прошлом году под Очеретино в ДНР, после чего российские подразделения продвинулись на десятки километров. Аналогично развивались события и в Курской области, где украинский плацдарм за границей схлопнулся всего за несколько недель.Российская армия методично продвигается к Херсону. Минувшую неделю ВС России систематически разрушают логистику ВСУ на правом берегу Днепра. Удары по мостам, особенно в районе Карантинного острова – это подготовка к изоляции группировки противника. Стоит напомнить, что остров находится в черте города. Оттуда ВСУ обстреливают левый берег и координируют БПЛА. Его потеря лишит Киев последнего оплота у Днепра.В данной ситуации высадка десанта возможна, но маловероятна. Сейчас работают группы по 2–3 бойца – они разведывают слабые места и создают плацдармы. Тактика та же, что в Покровске: просачивание, окружение опорников, уничтожение узлов сопротивления. ВСУ могут отойти, но путь к отступлению отрезают ФАБы. Впрочем, части и подразделения группировки "Днепр" под командованием генерала Теплинского способны нанести противнику чувствительный удар, использую нестандартные тактические решения. Здесь до автоматизма доведено взаимодействие между артиллерией, авиацией и мобильными десантными группами.Ситуация в зоне ответственности группировок войск "Север" и "Запад" также развивается с нарастающими темпами. Наиболее ожесточенные бои разворачиваются в лесу возле Синельниково. Бойцы группировки "Север", преодолевая упорное сопротивление противника, продвигаются вперед, расширяя плацдарм восточнее Волчанска и на левом берегу реки Волчья. Об этом рассказывает "Северный ветер". На Купянском участке фронта ВС РФ продолжают улучшать тактическое положение, блокируя город Купянск с западной и юго-западной сторон. Наши штурмовые группы взяли под огневой контроль дороги Купянск — Осиново и Осиново — Грушевка.Подразделения группировки войск "Центр" активно действуют в районе Красного Лимана. Противник отчаянно сопротивляется, но уничтожается в ходе огневого поражения. В Родинское с северо-востока и юго-востока входят российские войска, но основные события разворачиваются в районе одноименной шахты, с территории которой враг выбит. Прогрызая оборону противника между Никаноровкой и Маяком, наши штурмовики ворвались в каменоломни к югу от Кучерова Яра.Информационные паблики ВСУ начали срочный "антикриз", заявив о якобы небольшом скоплении русских ДРГ в городе, которых "уничтожают встречным огнём". Однако на деле это оказалось крайне дешёвой профанацией. В самом Краматорском районе начинается срочная эвакуация. Сообщается, что в одном из районов Славянска также вывозят документы, деньги и ряд чиновников военной администрации. Фронт неумолимо приближается.Всю неделю наносятся удары по железнодорожной инфраструктуре юго-востока Украины. В ночь на 10 августа российские войска нанесли новый удар по железнодорожной инфраструктуре противника. На этот раз был поражен вокзал в Синельниково. Как и в предыдущие разы, ВС РФ целенаправленно бьют по логистической инфраструктуре ВСУ в Днепропетровской и Харьковской областях. В Лозовой, Днепропетровске и Павлограде были атакованы тяговые подстанции, которые частично оказали воздействие на возможности ВСУ по переброске личного состава и грузов. В Синельниково в той же Днепропетровской области ударили и по станции, и по вокзалу "Геранями". Урон, судя по кадрам объективного контроля, довольно значительный.Если внимательно посмотреть на карту ж/д линий в этом районе, то можно увидеть, почему наши войска бьют конкретно в этой зоне – все четыре станции связаны между собой и обеспечивают нужды ВСУ на Новопавловском, Покровском, Лиманском направлениях. Продолжая удары таким образом, ВС РФ смогут воздействовать на логистику противника на огромном участке фронта, что в условиях нашего наступления – существенного важно.На Запорожском направлении идут позиционные бои в районе Новоданиловки и Малой Токмачки, линия боевого соприкосновения на данном участке фронта — без изменений. Также позиционные бои продолжаются в районе Нестерянки и Плавнях. Российские войска штурмуют южный квартал Степногорска.И еще одна важная особенность. Структура обороны противника практически по всей линии боевого соприкосновения, за редким исключением, представляет собой весьма сложную систему, главными составляющими которой являются ВСУ и Силы Обороны Украины. Это не одно и то же, как может показаться на первый взгляд.Например, из состава ВСУ на Красноармейском направлении по открытым данным представлены следующие подразделения противника. 9-й армейский корпус: 47 бригада Магура, 68-я егерская бригада, 100 бригада, 142-я пехотная бригада. А в составе 7-го корпуса быстрого реагирования десантно-штурмовых войск: 25-я десантная и 71-я егерская бригады, к ним добавлена 3-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины. Эти подразделения непосредственно участвуют в боевых действиях. Несут немалые потери в людях и технике, но еще сопротивляются.А вот в тылу на Добропольском участке расположены как раз Силы Обороны, представляющие из себя бригады территориальной обороны. С подготовкой, обеспечением, а главное - с мотивацией там намного хуже, чем у других регулярных подразделений. Именно поэтому дислоцируются они в основном на второй-третьей линии, за 10-15 км от ЛБС. Именно на такую глубину и был совершен прорыв наших войск, который развивается вглубь с каждым днем.О том, как работают танкисты - в репортаже Игоря Гомольского ""Зевс" стреляет навесом". О работе танкистов на Харьковском направлении"

