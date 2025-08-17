https://ukraina.ru/20250817/khochu-zhit-v-rossii-ot-modnykh-dizaynerov-milana-k-pozharnym-donetska-1067039822.html

Хочу жить в России! От модных дизайнеров Милана к пожарным Донецка

Хочу жить в России! От модных дизайнеров Милана к пожарным Донецка - 17.08.2025 Украина.ру

Хочу жить в России! От модных дизайнеров Милана к пожарным Донецка

После 10 лет в модном бизнесе Милана Ирина Щербинина вернулась в Россию, чтобы помогать тем, кто спасает жизни на передовой.

2025-08-17T19:20

2025-08-17T19:20

2025-08-17T19:20

хочу жить в россии!

италия

россия

санкт-петербург

джулиан ассанж

мария захарова

ес

кгб

снг

переселенцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0f/1067037458_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_06b67432dc1d578b2e6840e051585061.jpg

Наверное, замешан КГБИрина Щербинина родилась в Ленинграде, затем жила в Алтайском крае, а в 1995 году в 15-летнем возрасте победила в языковом конкурсе и уехала на год в США жить в американской семье и учиться в американской школе. В следующий раз она попала в Штаты в 2001 году — выиграла грант и год отучилась в американском университете. В итоге Ирина получила образование переводчика."Поскольку я бегло говорю на английском языке, в Санкт-Петербурге я работала в основном в международных компаниях в сфере фэшн-индустрии. Более восьми лет была управляющим директором одного из французских брендов, поэтому часто летала по работе в Париж. Но мне всегда была интересна Италия".В Петербурге ее работа была связана с менеджментом и коммерческими вопросами, а хотелось больше творчества. Поэтому Ирина и присматривалась к Италии как к признанному мировому законодателю моды."Мне захотелось лучше узнать внутреннюю сторону фэшн-бизнеса, и я решилась".В 2012 году она улетела в Милан и прожила там практически 10 лет, работая с дизайнерами."Я с детства неоднократно жила за границей, поэтому переезд в Италию не был для меня стрессом. Просто продолжение студенческого и рабочего опыта".Итальянский язык, конечно, пришлось подтягивать, но Ирина справилась."Когда я работала в мире моды, к нам приезжали клиенты со всего мира. Приехавших из Восточной Европы или стран СНГ по национальностям не разделяли — называли их клиентами с Востока. А меня просили вести с ними переговоры, потому что я лучше знаю, что им нужно".Итальянцев Ирина считает местечковыми националистами."Они всегда говорят, из какого они города. Например, меня зовут Джузеппе, я живу в Милане, но я из Палермо".Малая родина для итальянцев играет огромную роль. Уроженец Сицилии обязательно скажет, что он сицилиец, а не итальянец. Мало того, условный пьемонтец будет уточнять, что он из Турина, но не просто из Турина, а из центра Турина. Многие, по словам Ирины, до сих пор, несмотря на то, что с момента объединения Италии прошло больше 150 лет, считают Италию не национальным государством, а географическим понятием."Итальянцы сильно привязаны к своему месту рождения. Когда узнавали, что я из Санкт-Петербурга, очень удивлялись. А когда я им говорила, что жила в Сибири, в Николаевской области на Украине, когда дедушка там служил в ракетных войсках Советского Союза, и даже в Америке, они искренне не понимают, как такое возможно. Наверное, здесь замешан КГБ".Во время туристических поездок Ирина влюбилась в Рим и вообще юг, жители которого ей показались более понятными, более открытыми, душевными. Погружение в работу показало, что между Римом и Миланом — столицей моды — такая же конкуренция, как в России между Санкт-Петербургом и Москвой. Петербург как культурная столица и туристический центр скорее напоминает Рим, но с оговоркой. В Риме находится правительство и сконцентрирован туризм, а в Милане — бизнес. В Питере же только туризм, а в Москве — правительство и бизнес. Поэтому, когда Ирина спросила друзей, какой город лучше выбрать, ей сказали, что хоть она и любит Рим, ехать надо в Милан — там промышленность, там бизнес, там мода.Русской диаспоры в Италии нет"Там у меня возникли неожиданные трудности. На севере итальянцы более закрытые, дольше к тебе присматриваются, сложнее идут на контакт, тогда как любой, кто бывал на юге, знает, что там дружба возникает буквально на пустом месте, начинается с простой улыбки".Итальянская промышленность сконцетрирована в основном в тех регионах: Ломбардии со столицей в Милане, Пьемонте со столицей в Турине и Венето со столицей, соотвественно, в Венеции. Северяне, уверяет Ирина, гордятся своим происхождением из-за развитости своего региона и часто говорят, что Рим отбирает их налоги, чтобы содержать южан."Государство Италия образовалось достаточно недавно, в 1861 году, и с этим до сих пор не все согласны. Это проявляется даже в языковых особенностях. Как в маленьких княжествах, которые воевали друг с другом до объединения, были свои диалекты, так на этих территориях сейчас и разговаривают. Тот факт, что в России от Калининграда до Владивостока все говорят на понятном друг другу языке, итальянцев очень удивляет. Потому что в условном Пьемонте, в двух деревушках рядом с Французскими Альпами, между которыми пять минут езды на машине, могут быть совершенно взаимонепонятные диалекты".Отдельная история с приезжими. Еще больше, чем южан, северяне не любят мигрантов из стран Африки. Их очень много, значительная часть — нелегалы из Туниса, Марокко и других стран региона, пересекающие на катерах и лодках Средиземное море. Соответственно, претензия та же — деньги, зарабатываемые северянами, идут на содержание мигрантов. Но есть и другая сторона медали. К переселенцам из Китая относятся с большим уважением."Они законопослушные, трудолюбивые и своим упорством и энергией создают конкуренцию итальянскому бизнесу, местами даже вытесняют его с рынка. В этом, впрочем, тоже есть свои минусы".А вот русской диаспоры в Италии нет. Переселенцев из России немало, но они не объединяются в диаспору. Это характерно для русских и в других странах."Группы по интересам бывает собираются, — говорит Ирина, — но в целом русские держатся обособленно даже друг от друга. Это было для меня открытием. Поэтому, учитывая отсутствие диаспоры и знакомств, а также закрытость Севера, мне с работой очень повезло".Из курьезов жизни в Италии. Несмотря на то, что страна очень теплая, на Севере все-таки прохладнее, а зимой бывают минусовые температуры. Но есть строгие правила, согласно которым нельзя поднимать температуру дома выше 18-19 градусов, а ночью можно включать отопление только на несколько часов."Я к такому была совершенно не готова. В гостинице-то все нормально, а когда арендуешь жилье, уже вот так. Поэтому первые зимы с теплой Италии я очень мерзла. Там даже ходили мемы про русских женщин зимой, которые сидят в обнимку с батареями".Так, по словам Ирины, было всегда, но после введения антироссийских санкций все только усугубилось, поскольку энергоносители сильно подорожали."Нет ни одного итальянца, который бы не пожаловался на то, что коммунальные услуги выросли на 30-40%. Говорят, мы в жизни не платили столько".Зато приезжающие в холодную Россию итальянцы жалуются на то, что зимой им жарко, топят слишком сильно. Как можно зимой открывать окна, чтобы охлаждать квартиру? Для них это культурный шок.Любой итальянец лучше всех в мире знает, как управлять страной. Но ему не даютИрина вспоминает, что в 2014-2015 годах после того, как Крым воссоединился с Россией, в итальянских СМИ творился кошмар, но длилось это не очень долго. Активная демонизация образа России началась с 2022 года."Телевидение стало невозможно смотреть. Отчетливо помню, как российские телеканалы показывали обстрелянный ВСУ торговый центр в Донецке. В Италии показали те же кадры, только сказали, что обстреляла Россия. Я могла позвонить знакомым в Донецк и узнать, что происходит на самом деле, а как быть большинству итальянцев, у которых нет такой возможности? Да и вообще, людям не до поиска истины, все заняты ежедневными бытовыми проблемами".Все российские телеканалы в Италии заблокировали. Конечно, все можно найти в интернете, но это если ты владеешь русским языком. Для большинства итальянцев эта опция, снова же, недоступна. Впрочем, есть целый ряд независимых итальянских журналистов, которые освещают события прямо из Донецка и Луганска, ведут свои блоги, но, как объясняет Ирина, их никогда не пригласят на национальное телевидение Италии."Но, должна сказать, что в Милане у меня есть знакомые журналисты, которые ведут передачу на одном местном частном канале. Это еженедельный телемост с известными российскими экспертами. В программе уже были Мария Захарова, Генри Сардарян, Владимир Соловьев. После интервью с Соловьевым канал хотели оштрафовать и даже закрыть, поскольку Владимир Соловьев находится под персональными санкциями Евросоюза. Симпатизирующие России журналисты в Италии находятся под давлением и пророссийская позиция может дорого стоить. Я знаю примеры того, как людям ломали судьбы за то, что они пытались честно говорить о происходящем. Поэтому достучаться до людей проще всего методами народной дипломатии, чем я и пытаюсь заниматься, когда периодически посещаю Италию".Ирина вспоминает, как однажды несколько лет назад гуляла в центре Милана и наткнулась на митинг под генконсульством Великобритании. Порядка 100 человек стояли с фотографиями Джулиана Ассанжа (он тогда находился в британской тюрьме под угрозой депортации в США на пожизненное заключение) и… флагами ДНР. Связи никакой, просто в мире периодически появляются символы свободы и мира, которые начинают жить собственной жизнью — вроде портрета Че Гевары или Гагарина с голубем. Символика Донбасса постепенно становится с ними в один ряд. В общем, парень с микрофоном выступал за освобождение Ассанжа, просил обратить внимание на проблемы Палестины и требовал прекращения бомбардировок Донбасса."Это были не наши в Италии, а прямо итальянские итальянцы. Ну и я не смогла стоять в стороне и тоже взяла микрофон. Говорила о том, что к Ассанжу нужно отнестись с уважением за ту общественно важную работу, которую он проделал. Говорила о том, что на Донбассе агрессором является не Россия, что Россия не начинает войны, а заканчивает. Мне аплодировали. Так что есть и такие люди, но их, к сожалению, не большинство, а мейнстрим против нас".Что касается представлений о России в головах итальянских обывателей, Ирина объясняет, что каждый итальянец уверен, что лучше всех в мире знает две вещи: как играть в футбол и как управлять страной."Пока я почти 10 лет жила в Италии, там был целый парад правительств. Каждое из них сидело в Риме год-полтора, потом его по каким-то техническим причинам смещали. И они никак не могли прийти друг с другом в согласие, как и на что правильно тратить деньги. И это еще до того, как их заставили вооружать Украину. Север говорил: оставьте деньги нам, мы не хотим на вас работать, не хотим содержать ни африканских, ни украинских беженцев, а тем более вооружать Украину за наш счет! Так примерно думает и обыватель — ему не нравится, что его налоги идут не на развитие, скажем, инфраструктуры, которой он может пользоваться, не на образование его детей, а улетают куда-то в трубу. Но, поскольку Италия — член Евросоюза, у ее граждан нет никакой самостоятельности в принятии решений. Даже национальные правительства не могут толком управлять своими бюджетами и принимать какие-то крупные политические решения. А еще, конечно, знаменитая итальянская манера переобуваться в воздухе…"Как Путин "вылечил" ИталиюПока Ирина жила в Италии, связь с Родиной она не теряла и регулярно ездила по рабочим вопросам в Петербург и даже в Крым. До СВО это не было проблемой — прямой рейс из Милана занимал всего 3,5 часа. Кроме того, бизнесмены с Севера Италии очень интересовались Крымом как новым российским регионом на предмет захода на новые промышленные и туристические рынки. Это привело к знакомству Ирины с различными интересными людьми, которые уже осенью 2014 года приехали в Крым в составе первой итальянской делегации."Несмотря на всю закрытость Севера, нашлись люди, которые уважают Россию и хотят строить с ней совместное взаимовыгодное будущее. Это были члены партии Лига Севера — первой официальной партии Евросоюза, которая признала легитимным крымский референдум".Но тогда Ирина возвращаться в России еще не собиралась. Задумалась об этом вопросе она во время пандемии, в 2021 году, когда снизился темп работы и появилось время подумать о будущем. А будущее, на ее взгляд, выглядело так, что правовые условия, навязанные правительством населению в время ковида, могут не слишком улучшиться после завершения пандемии."Пандемия застала меня в маленькой деревушке на 800 душ, — объясняет она, что имеет в вижу. — Там была речка, рядом горы, несколько магазинов и на этом все. Однако три месяца там не разрешали покидать свой дом без особой причины и удаляться от него дальше, чем на 200 метров, хотя, я повторяю, там слева река, справа горы и никого особенно нет. И это в маленьком городке на природе, а представьте, что в мегаполисах с огромной скученностью людей? Тогда у меня начали появляться мысли о том, что мне, пожалуй, хочется самой управлять своей жизнью".В том же году Ирина приехала в Питер на более длительный срок, чем обычно."Здесь можно было дышать, здесь можно было ходить. Если кто-то из моих друзей когда-то говорит о том, что в России во время пандемии были какие-то значительные ограничения свобод, я им докладываю, что они не могут себе представить, что было в Италии, какие взымали штрафы".Начало спецоперации застало Ирину в Крыму у родственников. Улетать обратно в Италию она должна была 22 февраля, но решила остаться еще и 23-го, потому что это был выходной. А 24 февраля она никуда не полетела, считая, что через неделю-другую все закончится. Месяц спустя Ирина была не в Милане, а в Санкт-Петербурге."Итальянцы, — говорит она, — в это время пересылали друг другу мемы про Путина, который, начав СВО, за 24 часа излечил мир от коронавируса. И действительно, в Италии вопрос пандемии с тех пор снят".Пожарный шелковый путьОставшись в России, Ирина присоединилась к одной из гуманитарных организации Санкт-Петербурга, которая оказывает помощь Донбассу. За эти годы Ирина вместе с другими волонтерами отправила грузы в Донецк и Луганск более 35 раз: для пунктов временного размещения беженцев, для медиков в полевых госпиталях, для нуждающихся местных жителей."Во время одной из поездок к нашему руководителю обратился пожарный караул из Донецка с просьбой помочь им с амуницией. Я не задумывалась об этом, но ведь действительно, сотрудники МЧС находятся на передовой и даже погибают. Износ их снаряжения совсем не такой, как в мирное время. Форма у них в 2022-2023 году была в ужасном состоянии, поскольку они постоянно работали под обстрелами: все порванное, сапоги в осколках, шлемы тоже с повреждениями. А это просто опасно".Подержанная боевая одежда пожарного (БОП) по самым минимальным расценкам стоит в районе 15 тысяч рублей. Один обратившийся за помощью караул — это около 10 человек. А затем, говорит Ирина, пошли обращения со всего Донецка и пригородов."За три года активности мы переодели более 500 пожарных ДНР из 40 пожарно-спасательных частей на более чем 10 млн рублей. Передали огнеборцам, энергетикам и медикам 50 бронежилетов. Чтобы найти это снаряжение, мне пришлось включить итальянский креатив. Сначала я позвонила всем знакомым по работе в питерских бутиках пожарным, ходила в пожарные части, стучала им в двери. Сначала был скепсис, но потихоньку ребята из Санкт-Петербурга и Ленобласти начали передавать нам подержанную форму с небольшими дефектами. Так мы переодели первый караул. Дальше через соцсети удалось достучаться до пожарных со всей России и форма пошла из Хабаровского края, Камчатки, Салехарда, Приморья, Ямала, Якутии, Югры, Башкирии, Магадана, Алтайского края, Урала, Архангельска, Крыма, Калининграда. Всего 80 городов".Так постепенно возникло движение по поддержке пожарных ДНР под названием "Вместе мы сила". Оно включает в себя 80 городов-участников Российской Федерации от Калининграда до Камчатки, от Крыма до Салехарда и 10 стран: Италию, Францию, Монако, Кипр, Швейцарию, Австрию, Словакию, Словению, Финляндию. Даже из Ливана есть участник.“Два раза в год я провожу благотворительные акции для деток пожарных ДНР, ведь хочется порадовать малышей, чьи папы – настоящие герои!”Сначала склад у движения был только в Санкт-Петербурге. Потом появился в Москве и Ростове. Однажды, рассказывает Ирина, с ней по интернету связалась девочка Саша с Камчатки, папа которой работает пожарным. Он рассказал своему руководству о проблеме и там собрали несколько кубометров обмундирования для Донбасса. К организации отправки подключилась администрация Усть-Камчатска."Собирали эту помощь на вертолетах, потому что часто там нет дорог. Потом грузили ее на корабль, она шла в Приморье, оттуда грузилась на поезд и была доставлена в Ростов на наш склад. Так у нас получился своеобразный пожарный шелковый путь с востока на запад. Помощь пожарным Донбасса и населению всегда актуальна, задач много. Если читатели захотят присоединиться к нам, со мной можно связаться по почте irilinka@ yahoo.com или в ВК по адресу https://vk.com/fvoshod. Ведь только ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!".О российско-итальянской народной дипломатии — в материале "Маттео Педжо: У итальянцев нет какой-то особой любви к России, но воевать ради Зеленского никто не будет"

италия

россия

санкт-петербург

майдан

украина

днр

донецк

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

италия, россия, санкт-петербург, джулиан ассанж, мария захарова, ес, кгб, снг, переселенцы, миграция, сво, майдан, украина, пандемия, днр, донецк, эксклюзив