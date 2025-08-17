Глубоководное бурение и транспортные коридоры: что реально объединяет интересы Москвы и Вашингтона - 17.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250817/glubokovodnoe-burenie-i-transportnye-koridory-chto-realno-obedinyaet-interesy-moskvy-i-vashingtona-1066987489.html
Глубоководное бурение и транспортные коридоры: что реально объединяет интересы Москвы и Вашингтона
Глубоководное бурение и транспортные коридоры: что реально объединяет интересы Москвы и Вашингтона - 17.08.2025 Украина.ру
Глубоководное бурение и транспортные коридоры: что реально объединяет интересы Москвы и Вашингтона
Несмотря на санкционное противостояние, у России и США сохраняется потенциал для сотрудничества в Арктике, особенно в сфере технологий добычи ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
2025-08-17T07:20
2025-08-17T07:20
новости
россия
сша
арктика
ископаемые
редкоземельные металлы
китай
кирилл дмитриев
дональд трамп
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101061/86/1010618602_0:124:2367:1455_1920x0_80_0_0_9ab0830f1f845078cd718f700892f082.jpg
Однако эксперт видит конкретные направления для потенциального сотрудничества. Прежде всего это развитие Трансарктического транспортного коридора: "Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также отметил, что у России и США есть много точек соприкосновения именно по Арктике". Доронин подчеркивает: "Американцы могут не препятствовать нам, а, наоборот, помогать". При этом, по его мнению, особый интерес представляют технологии. "У американцев есть технологии глубоководного бурения, которые у нас менее развиты. Но у России достаточно много участков, которые в высокой степени подготовлены для такого бурения, а с приходом технологий и инвестиций могут быть запущены", — поясняет эксперт.Также перспективной областью для сотрудничества являются редкоземельные металлы. "Сейчас по разным оценкам 80-90% всего рынка редкоземов контролирует наш партнер Китай", — отмечает Доронин. При этом Россия активно развивает это направление: "У нас есть много своих месторождений, которые по разным причинам не разрабатывались. Сейчас идет ускорение разработки".Полный текст материала Анны Черкасовой "Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир" на сайте Украина.ру.Больше на тему переговоров России и США в материале Анны Чекрасовой: "Владимир Васильев: Трамп хитрит с обменом территориями, пока ЕС готовит ультиматум по Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250813/sabotirovat-dogovorennosti-i-rasschityvat-na-lobbistov-v-ssha-chto-govoryat-na-ukraine-o-vstreche-na-1066939876.html
россия
сша
арктика
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101061/86/1010618602_131:0:2234:1577_1920x0_80_0_0_1a012ef03e7a1a11c0e50a293d085530.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, арктика, ископаемые, редкоземельные металлы, китай, кирилл дмитриев, дональд трамп, сотрудничество, бизнес, ресурсы, санкции, главные новости, аналитика, эксперты
Новости, Россия, США, Арктика, ископаемые, редкоземельные металлы, Китай, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, сотрудничество, бизнес, ресурсы, санкции, Главные новости, Аналитика, эксперты

Глубоководное бурение и транспортные коридоры: что реально объединяет интересы Москвы и Вашингтона

07:20 17.08.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМорская ледостойкая стационарная платформа компании "ЛУКОЙЛ- Калининградморнефть" в акватории Балтики
Морская ледостойкая стационарная платформа компании ЛУКОЙЛ- Калининградморнефть в акватории Балтики - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Несмотря на санкционное противостояние, у России и США сохраняется потенциал для сотрудничества в Арктике, особенно в сфере технологий добычи ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
"Нужно рассматривать, конечно, разрез проекта "бизнес – бизнес". Такие проекты могут быть, но они и не объявлены и не обговариваемы — десятилетие санкций отделяет РФ и США от условного мирного времени, много упущено разных возможностей", — констатирует Доронин.
Однако эксперт видит конкретные направления для потенциального сотрудничества. Прежде всего это развитие Трансарктического транспортного коридора: "Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также отметил, что у России и США есть много точек соприкосновения именно по Арктике".
Доронин подчеркивает: "Американцы могут не препятствовать нам, а, наоборот, помогать". При этом, по его мнению, особый интерес представляют технологии.
"У американцев есть технологии глубоководного бурения, которые у нас менее развиты. Но у России достаточно много участков, которые в высокой степени подготовлены для такого бурения, а с приходом технологий и инвестиций могут быть запущены", — поясняет эксперт.
Также перспективной областью для сотрудничества являются редкоземельные металлы. "Сейчас по разным оценкам 80-90% всего рынка редкоземов контролирует наш партнер Китай", — отмечает Доронин.
При этом Россия активно развивает это направление: "У нас есть много своих месторождений, которые по разным причинам не разрабатывались. Сейчас идет ускорение разработки".
Полный текст материала Анны Черкасовой "Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир" на сайте Украина.ру.
Больше на тему переговоров России и США в материале Анны Чекрасовой: "Владимир Васильев: Трамп хитрит с обменом территориями, пока ЕС готовит ультиматум по Украине" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 13.08.2025
13 августа, 18:18
Саботировать договоренности и рассчитывать на лоббистов в США. Что говорят на Украине о встрече на АляскеПредстоящая 15 августа встреча президентов РФ и США занимает в украинских СМИ сейчас чуть ли не основное место. Представители украинской власти пытаются убедить националистов, что не примут никаких договоренностей за их спиной.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШААрктикаископаемыередкоземельные металлыКитайКирилл ДмитриевДональд ТрампсотрудничествобизнесресурсысанкцииГлавные новостиАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:30Напряжённый разговор Трампа с Зеленским и судьба Донбасса. Главное на утро 17 августа
10:28Армия России в ночь на 17 августа нанесла серию ударов по военным объектам Украины
10:21Дежурными силами ПВО на подлёте к Воронежу был обнаружен и уничтожен беспилотник
10:15БПЛА ВСУ атаковали регионы России: уничтожены 46 беспилотников
09:40"Купянск на грани окружения": эксперт раскрыл ключевые точки прорыва российских войск
09:20Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: Онуфриенко о перспективах штурма укрепрайона
09:00Прорыв под Зеленым Гаем: Алехин раскрыл, почему ВСУ экстренно перебрасывают резервы под Боровую
08:40"Контрнаступ" ВСУ под Сумами: эксперт Онуфриенко оценил реальные масштабы атак противника
08:20Ядерные бомбы в Европе: Кнутов раскрыл, как учения "Запад-2025" отвечают на угрозы НАТО
08:12«Герани» наносят удары по целям в районе Чернигова
08:00"Миссия Гесса": загадочная попытка германо-британского сближения
07:42Зачистка Аляски и Вашингтона. Что происходит в США за кулисами международных саммитов
07:40Танки в засаде: Онуфриенко о том, почему Россия пока не бросает в бой бронетанковые резервы
07:20Глубоководное бурение и транспортные коридоры: что реально объединяет интересы Москвы и Вашингтона
07:02Западная Украина за минувшую неделю: чествование солдат России и очередные языковые войны
07:00Мы нанесли удар по "Южмашу": эксперт Кнутов раскрыл детали уничтожения украинского "Сапсана"
06:21"Червяка не спрашивают, хочет ли он на рыбалку". Украинские эксперты о последствиях Аляски для Зеленского
20:57Украине придётся брать новый кредит, чтобы покрыть прошлую задолженность — Гетманцев
20:31Зеленский не понимает, почему Трамп отказался от требования к Москве о прекращении огня
20:03"Исторический" саммит, Зеленский призвал Трампа ужесточить санкции, атака на Белгород. Главное на 20:00
Лента новостейМолния