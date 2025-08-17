https://ukraina.ru/20250817/glubokovodnoe-burenie-i-transportnye-koridory-chto-realno-obedinyaet-interesy-moskvy-i-vashingtona-1066987489.html
Глубоководное бурение и транспортные коридоры: что реально объединяет интересы Москвы и Вашингтона
Несмотря на санкционное противостояние, у России и США сохраняется потенциал для сотрудничества в Арктике, особенно в сфере технологий добычи ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Полный текст материала Анны Черкасовой "Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир" на сайте Украина.ру.Больше на тему переговоров России и США в материале Анны Чекрасовой: "Владимир Васильев: Трамп хитрит с обменом территориями, пока ЕС готовит ультиматум по Украине" на сайте Украина.ру.
"Нужно рассматривать, конечно, разрез проекта "бизнес – бизнес". Такие проекты могут быть, но они и не объявлены и не обговариваемы — десятилетие санкций отделяет РФ и США от условного мирного времени, много упущено разных возможностей", — констатирует Доронин.
Однако эксперт видит конкретные направления для потенциального сотрудничества. Прежде всего это развитие Трансарктического транспортного коридора: "Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также отметил, что у России и США есть много точек соприкосновения именно по Арктике".
Доронин подчеркивает: "Американцы могут не препятствовать нам, а, наоборот, помогать". При этом, по его мнению, особый интерес представляют технологии.
"У американцев есть технологии глубоководного бурения, которые у нас менее развиты. Но у России достаточно много участков, которые в высокой степени подготовлены для такого бурения, а с приходом технологий и инвестиций могут быть запущены", — поясняет эксперт.
Также перспективной областью для сотрудничества являются редкоземельные металлы. "Сейчас по разным оценкам 80-90% всего рынка редкоземов контролирует наш партнер Китай", — отмечает Доронин.
При этом Россия активно развивает это направление: "У нас есть много своих месторождений, которые по разным причинам не разрабатывались. Сейчас идет ускорение разработки".