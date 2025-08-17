https://ukraina.ru/20250817/glubokovodnoe-burenie-i-transportnye-koridory-chto-realno-obedinyaet-interesy-moskvy-i-vashingtona-1066987489.html

Глубоководное бурение и транспортные коридоры: что реально объединяет интересы Москвы и Вашингтона

Глубоководное бурение и транспортные коридоры: что реально объединяет интересы Москвы и Вашингтона - 17.08.2025 Украина.ру

Глубоководное бурение и транспортные коридоры: что реально объединяет интересы Москвы и Вашингтона

Несмотря на санкционное противостояние, у России и США сохраняется потенциал для сотрудничества в Арктике, особенно в сфере технологий добычи ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин

2025-08-17T07:20

2025-08-17T07:20

2025-08-17T07:20

новости

россия

сша

арктика

ископаемые

редкоземельные металлы

китай

кирилл дмитриев

дональд трамп

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101061/86/1010618602_0:124:2367:1455_1920x0_80_0_0_9ab0830f1f845078cd718f700892f082.jpg

Однако эксперт видит конкретные направления для потенциального сотрудничества. Прежде всего это развитие Трансарктического транспортного коридора: "Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также отметил, что у России и США есть много точек соприкосновения именно по Арктике". Доронин подчеркивает: "Американцы могут не препятствовать нам, а, наоборот, помогать". При этом, по его мнению, особый интерес представляют технологии. "У американцев есть технологии глубоководного бурения, которые у нас менее развиты. Но у России достаточно много участков, которые в высокой степени подготовлены для такого бурения, а с приходом технологий и инвестиций могут быть запущены", — поясняет эксперт.Также перспективной областью для сотрудничества являются редкоземельные металлы. "Сейчас по разным оценкам 80-90% всего рынка редкоземов контролирует наш партнер Китай", — отмечает Доронин. При этом Россия активно развивает это направление: "У нас есть много своих месторождений, которые по разным причинам не разрабатывались. Сейчас идет ускорение разработки".Полный текст материала Анны Черкасовой "Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир" на сайте Украина.ру.Больше на тему переговоров России и США в материале Анны Чекрасовой: "Владимир Васильев: Трамп хитрит с обменом территориями, пока ЕС готовит ультиматум по Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250813/sabotirovat-dogovorennosti-i-rasschityvat-na-lobbistov-v-ssha-chto-govoryat-na-ukraine-o-vstreche-na-1066939876.html

россия

сша

арктика

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, арктика, ископаемые, редкоземельные металлы, китай, кирилл дмитриев, дональд трамп, сотрудничество, бизнес, ресурсы, санкции, главные новости, аналитика, эксперты