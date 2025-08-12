https://ukraina.ru/20250812/nikolay-doronin-o-vstreche-putina-i-trampa-esli-udastsya-soytis-v-arktike-i-na-ukraine-budet-mir-1066864249.html

Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир

Есть две полярные точки зрения на встречу Путина и Трампа на Аляске. Первая — России нельзя соглашаться на мероприятие в этом регионе, потому что это напоминание, что мы уступили территорию США. Вторая, которая импонирует мне, — в переговорах на Аляске есть символизм, связанный с тем, что, договорившись на севере, мы можем договориться и на юге.

2025-08-12T13:29

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.Дональд Трамп 8 августа анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал логичным выбор места для переговоров, отметив, что в регионе пересекаются экономические интересы государств, а на Аляске просматриваются перспективы реализации совместных проектов.— Николай Сергеевич, давайте напомним нашим читателям, какое значение Аляска сейчас имеет для США? И в каком ракурсе ее рассматривает Россия?— Для США Аляска, несомненно, имеет большое значение. Если бы Россия в свое время не продала этот кусок североамериканского континента, у США просто не было бы арктических владений. Это единственный штат, который дает возможность США выйти в Арктику.В регионе идет добыча золота и углеводородов, которая зародила основу промышленного освоения Аляски, и это сейчас усиливается. Напомню, что предыдущий президент США Джо Байден подписал одностороннее расширение континентального шельфа Америки вокруг Аляски – около миллиона квадратных километров. Кстати, в ущерб интересам соседа американцев — Канады.Это лишь показывает то, что США пробуют вернуться в Арктику, не только на сухопутный сегмент, но и на остальную часть всемирной арктической зоны. Поэтому, конечно, и Аляска, и арктические ресурсы будоражат умы североамериканских правителей.Кроме того, Аляска важна для США и с точки зрения нацбезопасности. Определенные элементы сдерживания так называемой потенциальной российской угрозы как раз находятся на Аляске. Там находится аэродром, расположенный в нескольких десятках километров от нашей границы — через Берингов пролив. То есть американские истребители и бомбардировщики, размещенные там, находятся в непосредственной близости от нашего Чукотского автономного округа.Для России зеркально — Аляска также имеет важное значение. Во-первых, мы соседи с США через море, через небольшой пролив, как я уже упомянул. Но у нас это малонаселенный регион. Сама Аляска не блещет мегаполисами, там тоже живет немного людей, но это активный экономический район, в первую очередь, промышленного освоения.Также это зона, где проживают коренные народы, которые имеют общих предков. Инуиты с той (американской) стороны; эскимосы и чукчи — с нашей стороны. Они схожи по генофонду, генотипу. В доисторические времена Берингов пролив, разделяющий Азию и Америку, не существовал. Одна из версий гласит, что часть народа, которая проживала на северо-американском континенте, мигрировала в поисках лучших земель на евразийский континент, а позже разъединилась — когда образовался Берингов пролив.Аляска для нас еще и территория, где, условно говоря, заканчивается Северный морской путь, и начинается Трансарктический транспортный коридор. То есть это выход для России на рынки Азиатского и Тихоокеанского регионов. Это важный для нас географически и с точки зрения логистики путь для транспортировки товаров.Поэтому с нашей стороны Аляска — это вопрос безопасности, доступа к морскому торговому пути и определенных добрососедских отношений. Хотя не всегда наши связи с США таковые, но все равно с соседями необходимо считаться.— Почему именно на Аляске Дональд Трамп назначил встречу Владимиру Путину по Украине?— Есть две полярные точки зрения на этот полярный регион. Первая — России нельзя соглашаться на встречу на Аляске, потому что это напоминание о том, что Россия уступила территорию США. Вторая, которая импонирует мне, — в данном месте есть явный символизм, связанный с тем, что договорившись тогда, мы можем договориться и сейчас.Я напомню, что исторически во времена Екатерины II действительно русские открыли Аляску. Это был совсем глухой край, его начали осваивать, основали там несколько городов, которые считаются русскими. В них есть церкви, живут потомки лихих купцов, которые там остались после выкупа региона США.Самонадейно говорить о том, что Россия могла бы удержать территорию Аляски, потому что на тот момент это был другой континент, находящийся отдаленно от центров принятия решений, от Петербурга. В условиях той логистики годы ушли бы на то, чтобы дойти с какими-то проектами до Аляски.Активно действовали купцы. Есть замечательный город в Вологодской области Тотьма, который отправлял туда всевозможные экспедиции. Граждане этого населенного пункта много сделали для того, чтобы Аляска стала известна на географической карте. Даже в гербе города Тотьма есть североамериканская лиса [по некоторым данным, черная лиса], которая составляла основной промысел.Но все-таки удержать Аляску в силу того, что я сказал выше, было крайне сложно. Ставка была сделана на освоение территории, которая находится на континенте, в частности — на Дальний Восток. Именно тогда со стороны Северной Америки Российской империи было сделано выгодное предложение — как президент Трамп любит говорить, состоялась сделка.Сегодня называют цифру покупки США Аляски в 7 миллионов долларов. Тогда это была огромная цифра по тем деньгам. Поэтому победил рациональный смысл: не стоит удерживать то, что потом может быть утеряно, а проще улучшить дипломатические отношения с рождающейся новой империей и пополнить казну.Так что символизм я трактую так: это знак со стороны американского руководства. Трамп приглашает Путина, не в Вашингтон, где он принимает президентов Азербайджана, Армении, и того же Зеленского. Американский лидер предлагает организовать переговоры в месте, который тесно связывает две страны. Аляска — бывшая территория Российской империи, переданная с компенсацией Северной Америке — ныне США.Если говорить про историю разрядок между Россией и Соединенными Штатами, вспомните, что встреча Рейгана и Брежнева тоже проходила на территории, примыкающей к арктической земле. То есть, в общем-то, Арктика как северная широта всегда рассматривалась как зона мира и сотрудничества.Резюмирую: символизм встречи, возможно, такой: если удастся договориться на севере, то и на юге будет тоже мир.— Какие проекты в этом регионе сейчас могут рассмотреть Россия и США?— Нужно рассматривать, конечно, разрез проекты "бизнес – бизнес". Такие проекты могут быть, но они и не объявлены и не обговариваемы — десятилетие санкций отделяет РФ и США от условного мирного времени, много упущено разных возможностей.Но, естественно, для России и США может быть интересно развитие Трансарктического транспортного коридора, где американцы могут не препятствовать нам, а наоборот помогать. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также отметил, что у России и США есть много точек соприкосновения именно по Арктике.Например, у американцев есть технологии глубоководного бурения, которые у нас менее развиты. Но у России достаточно много участков, которые в высокой степени подготовлены для такого бурения, а с приходом технологий и инвестиций могут быть запущены.С другой стороны, американцам еще многое необходимо сделать по геологоразведке, по присоединенным территориям континентального шлейфа, о котором я говорил выше. Это пока для США терра инкогнита — далекое будущее.Поэтому основные точки соприкосновения для РФ и США в этом регионе — добыча и транспортировка, это может дать преимущество и для американской, и для нашей экономики.Кроме того, вы знаете ситуацию с редкоземельными металлами. Сейчас по разным оценкам 80-90% всего рынка редкоземов контролирует наш партнер Китай. В то же самое время Россия тоже развивает это направление, у нас есть много своих месторождений, которые по разным причинам не разрабатывались. Сейчас идет ускорение разработки, вплоть до того, что помимо арктических месторождений, мы планируем работы на территории исторических регионов РФ. То есть, в общем-то, мы перескакиваем с юга на север, но технологии одинаковые.— Как милитаризация Арктики со стороны стран НАТО будет учитываться в процессе переговоров Путина и Трампа?— Я думаю, этот вопрос второстепенен, и вряд ли он будет обсуждаться, как и экологические темы, которые занчимы, но все равно уходят на задний план. Скорее всего предмет встречи президентов шире, чем просто безопасность арктического региона и обеспечение геобезопасности двух больших держав — США и России, с учетом нахождения нас в окружении стран НАТО (Арктический совет 7+1, где семь членов — страны НАТО и один член — Россия).Но, естественно, это нужно учитывать. Здесь важно поведение государтсв НАТО с точки зрения украинского вопроса. Напомню, что генсек НАТО заявил, что альянс все равно будет продолжать поставки вооружений на Украину, которую сейчас, главным образом, обеспечивает оружием США. Пока европейские страны не увеличили свои расходы де-факто на финансирование оборонного альянса.Если Соединенные Штаты достигнут договоренности с Россией, не захотят финансировать НАТО в том объеме, то за счет чего блок будет оружие закупать у американцев для передачи Киеву? Вопрос политизированный. Европа пытается сыграть свою роль, напомнить о своем влиянии, но она находится на вторых ролях и догоняет в переговорном процессе только за счет своей непримиримой позиции: борьба до последнего украинца, игра на уничтожение.У американского президента более прагматичная позиция: давайте остановим конфликт, давайте договариваться. Возможно, это выглядит упрощенно, но вполне работает в современном мире. При этом наш президент постоянно говорит о том, что причина украинского кризиса находится за пределами Украины — это поощрение, накачивание деньгами, оружием этой страны. Здесь в первую очередь играют роль США и Россия, а второстепенно — Евросоюз и Россия.Поэтому Евросоюз и НАТО, конечно, будут пытаться что-то делать. Но энергии и напора американского президента, по крайней мере в ближайшие полтора-два года, должно хватить для того, чтобы закрепить возможные договоренности с Россией, которые могут быть достигнуты во время встречи с Владимиром Путиным. По крайней мере, первые шаги сделаны а что будет дальше — давайте смотреть по результатам этих переговоров.Украинские и симпатизирующие им европейские СМИ и политики в прострации. Их категорически не устраивает формат заявленной на Аляске российско-американской встречи на высшем уровне. Об этом в материале Битва на Аляске.

