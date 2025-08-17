БПЛА ВСУ атаковали регионы России: уничтожены 46 беспилотников - 17.08.2025 Украина.ру
БПЛА ВСУ атаковали регионы России: уничтожены 46 беспилотников
БПЛА ВСУ атаковали регионы России: уничтожены 46 беспилотников
С вечера 16 августа и до утра украинские беспилотники атаковали российские регионы. Об этом 17 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-17T10:15
2025-08-17T10:15
Средствами ПВО ВС РФ С 22.20 до 22.50 мск уничтожено четыре украинских БПЛА над Курской, Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны.Вечером 16 августа пришли сообщения о работе ПВО над Макеевкой. Также сообщалось о пострадавших после атаки на этот населённый пункт, но без подробностей.В Ясиноватой после прилёта украинского БПЛА горел многоэтажный дом.Затем 15 прилётов было зафиксировано в ходе мощного обстрела города Васильевки в Запорожской области.Опасность атаки была БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа в результате удара вражеского дрона по автомобилю ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Гладков. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ.Серия взрывов прогремела в Борисоглебске Воронежской области. К утру 17 августа опасность БПЛА была объявлена в Саратовской. Белгородской, Липецкой и части Рязанской областей.Затем последовали сообщения о сотне вражеских БПЛА над Воронежской областью. Стали поступать оперативные сообщения об их уничтожении.В частности, о том, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома.Шесть взрывов прогремело над Лисками — жители Воронежской области сообщили о хлопках и шуме дронов около 2:40, информировал телеграм-канал Mash Всего услышали пролет не менее шести БПЛА. В городе звучала сирена. В Подгоренском районе очевидцы заметили три беспилотника. Острогожский и Лискинский районы были переведены в режим тревоги.Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены ещё около пяти БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтёр пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу. В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов.Возгорание магазина и рынка в одном из районов Воронежской области ликвидировано после атаки БПЛА, движение поездов восстановлено, сообщил позже губернатор.Затем стало известно, что в Воронеже из-за падения обломков БПЛА поврежден частично жилой дом и 10 машин. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Петрин14 поездов дальнего следования были задержаны из-за падения обломков БПЛА на станции Лиски в Воронежской области.При налете БПЛА в Лисках в Воронежской области ранен мужчина. Об этом сообщил канал "Раньше всех. Ну почти". Из-за падения обломков беспилотника на железнодорожной станции повреждена ЛЭП — это привело к задержанию движение поездов. Кроме того, загорелись магазин и вещевой рынок.Более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области. Предварительно, ПВО отрабатывала по беспилотникам ВСУ. Телеграм-канал Shot сообщил, что жители слышали минимум 10 взрывов на окраине города Кстово примерно в пять утра. По их словам, дроны летели очень низко со стороны села Гагино и Шелокша. Жители утверждают, что видели следы от сбитых беспилотников в небе на окраине города.После этого сообщалось об уничтожении 14 БПЛА над территорией области. Пострадавших в результате атаки БПЛА на промпредприятия Нижегородской области нет, заявил глава региона Глеб Никитин.Временные ограничения были введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, информировала Росавиация. Затем ограничения были сняты.Крупные торговые центры и большие рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье по соображениям безопасности на фоне атак украинских дронов в последние несколько дней. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также добавил, что бюджетники в понедельник начнут новую рабочую неделю "максимально в дистанционном режиме".В Курской области в результате атаки украинских боевиков пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн. Инцидент произошел на автодороге Рыльск — Хомутовка, причиной ранений стало попадание дрона по машине."В течение прошедшей ночи с 22.55 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ.Из них ликвидировано: 16 – над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской областью, 9 – над Воронежской областью, 3 – над Брянской областью, по 1 – над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.После этого, утром 17 августа в Воронеже была объявлена опасность атаки БПЛА.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
новости, воронежская область, воронеж, россия, вячеслав гладков, глеб никитин, всу, бпла, пво, сво, минобороны рф, хинштейн, курская область, белгородская область, мирные жители
БПЛА ВСУ атаковали регионы России: уничтожены 46 беспилотников

10:15 17.08.2025
 
С вечера 16 августа и до утра украинские беспилотники атаковали российские регионы. Об этом 17 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру
Средствами ПВО ВС РФ С 22.20 до 22.50 мск уничтожено четыре украинских БПЛА над Курской, Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны.
Вечером 16 августа пришли сообщения о работе ПВО над Макеевкой. Также сообщалось о пострадавших после атаки на этот населённый пункт, но без подробностей.
В Ясиноватой после прилёта украинского БПЛА горел многоэтажный дом.
Затем 15 прилётов было зафиксировано в ходе мощного обстрела города Васильевки в Запорожской области.
Опасность атаки была БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа в результате удара вражеского дрона по автомобилю ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Гладков. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ.
Серия взрывов прогремела в Борисоглебске Воронежской области. К утру 17 августа опасность БПЛА была объявлена в Саратовской. Белгородской, Липецкой и части Рязанской областей.
Затем последовали сообщения о сотне вражеских БПЛА над Воронежской областью. Стали поступать оперативные сообщения об их уничтожении.
В частности, о том, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома.
Шесть взрывов прогремело над Лисками — жители Воронежской области сообщили о хлопках и шуме дронов около 2:40, информировал телеграм-канал Mash Всего услышали пролет не менее шести БПЛА. В городе звучала сирена. В Подгоренском районе очевидцы заметили три беспилотника. Острогожский и Лискинский районы были переведены в режим тревоги.
Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены ещё около пяти БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтёр пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу. В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов.
Возгорание магазина и рынка в одном из районов Воронежской области ликвидировано после атаки БПЛА, движение поездов восстановлено, сообщил позже губернатор.
Затем стало известно, что в Воронеже из-за падения обломков БПЛА поврежден частично жилой дом и 10 машин. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Петрин
14 поездов дальнего следования были задержаны из-за падения обломков БПЛА на станции Лиски в Воронежской области.
При налете БПЛА в Лисках в Воронежской области ранен мужчина. Об этом сообщил канал "Раньше всех. Ну почти". Из-за падения обломков беспилотника на железнодорожной станции повреждена ЛЭП — это привело к задержанию движение поездов. Кроме того, загорелись магазин и вещевой рынок.
Более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области. Предварительно, ПВО отрабатывала по беспилотникам ВСУ. Телеграм-канал Shot сообщил, что жители слышали минимум 10 взрывов на окраине города Кстово примерно в пять утра. По их словам, дроны летели очень низко со стороны села Гагино и Шелокша. Жители утверждают, что видели следы от сбитых беспилотников в небе на окраине города.
После этого сообщалось об уничтожении 14 БПЛА над территорией области. Пострадавших в результате атаки БПЛА на промпредприятия Нижегородской области нет, заявил глава региона Глеб Никитин.
Временные ограничения были введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, информировала Росавиация. Затем ограничения были сняты.
Крупные торговые центры и большие рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье по соображениям безопасности на фоне атак украинских дронов в последние несколько дней. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также добавил, что бюджетники в понедельник начнут новую рабочую неделю "максимально в дистанционном режиме".
В Курской области в результате атаки украинских боевиков пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн. Инцидент произошел на автодороге Рыльск — Хомутовка, причиной ранений стало попадание дрона по машине.
"В течение прошедшей ночи с 22.55 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ.
Из них ликвидировано: 16 – над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской областью, 9 – над Воронежской областью, 3 – над Брянской областью, по 1 – над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.
После этого, утром 17 августа в Воронеже была объявлена опасность атаки БПЛА.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
