БПЛА ВСУ атаковали регионы России: уничтожены 46 беспилотников

С вечера 16 августа и до утра украинские беспилотники атаковали российские регионы. Об этом 17 августа сообщает телеграм-канал Украина.ру

Средствами ПВО ВС РФ С 22.20 до 22.50 мск уничтожено четыре украинских БПЛА над Курской, Белгородской и Орловской областями, сообщило Минобороны.Вечером 16 августа пришли сообщения о работе ПВО над Макеевкой. Также сообщалось о пострадавших после атаки на этот населённый пункт, но без подробностей.В Ясиноватой после прилёта украинского БПЛА горел многоэтажный дом.Затем 15 прилётов было зафиксировано в ходе мощного обстрела города Васильевки в Запорожской области.Опасность атаки была БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа в результате удара вражеского дрона по автомобилю ранена женщина, сообщил губернатор Белгородской области Гладков. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями грудной клетки и ног в Грайворонскую ЦРБ.Серия взрывов прогремела в Борисоглебске Воронежской области. К утру 17 августа опасность БПЛА была объявлена в Саратовской. Белгородской, Липецкой и части Рязанской областей.Затем последовали сообщения о сотне вражеских БПЛА над Воронежской областью. Стали поступать оперативные сообщения об их уничтожении.В частности, о том, что дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир жилого дома.Шесть взрывов прогремело над Лисками — жители Воронежской области сообщили о хлопках и шуме дронов около 2:40, информировал телеграм-канал Mash Всего услышали пролет не менее шести БПЛА. В городе звучала сирена. В Подгоренском районе очевидцы заметили три беспилотника. Острогожский и Лискинский районы были переведены в режим тревоги.Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены ещё около пяти БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев По предварительной информации, в одном из муниципалитетов ранение получил монтёр пути железнодорожной станции. Он госпитализирован в районную больницу. В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов.Возгорание магазина и рынка в одном из районов Воронежской области ликвидировано после атаки БПЛА, движение поездов восстановлено, сообщил позже губернатор.Затем стало известно, что в Воронеже из-за падения обломков БПЛА поврежден частично жилой дом и 10 машин. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Петрин14 поездов дальнего следования были задержаны из-за падения обломков БПЛА на станции Лиски в Воронежской области.При налете БПЛА в Лисках в Воронежской области ранен мужчина. Об этом сообщил канал "Раньше всех. Ну почти". Из-за падения обломков беспилотника на железнодорожной станции повреждена ЛЭП — это привело к задержанию движение поездов. Кроме того, загорелись магазин и вещевой рынок.Более 10 взрывов прозвучало над Кстово Нижегородской области. Предварительно, ПВО отрабатывала по беспилотникам ВСУ. Телеграм-канал Shot сообщил, что жители слышали минимум 10 взрывов на окраине города Кстово примерно в пять утра. По их словам, дроны летели очень низко со стороны села Гагино и Шелокша. Жители утверждают, что видели следы от сбитых беспилотников в небе на окраине города.После этого сообщалось об уничтожении 14 БПЛА над территорией области. Пострадавших в результате атаки БПЛА на промпредприятия Нижегородской области нет, заявил глава региона Глеб Никитин.Временные ограничения были введены в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода, информировала Росавиация. Затем ограничения были сняты.Крупные торговые центры и большие рынки в Белгороде не будут работать в воскресенье по соображениям безопасности на фоне атак украинских дронов в последние несколько дней. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также добавил, что бюджетники в понедельник начнут новую рабочую неделю "максимально в дистанционном режиме".В Курской области в результате атаки украинских боевиков пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил и.о. губернатора Александр Хинштейн. Инцидент произошел на автодороге Рыльск — Хомутовка, причиной ранений стало попадание дрона по машине."В течение прошедшей ночи с 22.55 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в Минобороны РФ.Из них ликвидировано: 16 – над Белгородской областью, 14 – над Нижегородской областью, 9 – над Воронежской областью, 3 – над Брянской областью, по 1 – над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.После этого, утром 17 августа в Воронеже была объявлена опасность атаки БПЛА.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

