Проведение трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не обсуждалось — Ушаков
Вопрос проведения трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в ходе российско-американских переговоров пока не обсуждался. Об этом помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил по итогам саммита на Аляске
"Пока тема не затрагивалась", - заявил Ушаков в эфире Первого канала в ответ на вопрос журналистов о возможном трехстороннем формате.Переговоры России и США прошли в формате "три на три", Москву представлял лидер страны Владимир Путин, глава МИД Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую сторону — президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.Беседа длилась два часа 45 минут, после этого президенты выступили перед журналистами. По данным Bloomberg, встреча стала самой продолжительной за все время. Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили много направлений для совместной работы.Российский лидер поблагодарил американского коллегу за приглашение и указал на близкое соседство двух стран, несмотря на то что их разделяет океан.Политики заявили о готовности работать над завершением украинского конфликта. По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.Трамп допустил, что следующая встреча может пройти в Москве. Он также призвал Владимира Зеленского согласиться на сделку с Россией. После переговоров Путин посетил кладбище, на котором захоронены советские летчики.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.
