https://ukraina.ru/20250816/provedenie-trekhstoronney-vstrechi-putina-trampa-i-zelenskogo-ne-obsuzhdalos--ushakov-1067099698.html

Проведение трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не обсуждалось — Ушаков

Проведение трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не обсуждалось — Ушаков - 16.08.2025 Украина.ру

Проведение трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не обсуждалось — Ушаков

Вопрос проведения трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского в ходе российско-американских переговоров пока не обсуждался. Об этом помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков сообщил по итогам саммита на Аляске

2025-08-16T09:55

2025-08-16T09:55

2025-08-16T09:55

новости

сша

россия

москва

владимир путин

дональд трамп

владимир зеленский

мид

юрий ушаков

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/19/1055832265_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_bf9464fe0dc215704a9a1a7b43316414.jpg

"Пока тема не затрагивалась", - заявил Ушаков в эфире Первого канала в ответ на вопрос журналистов о возможном трехстороннем формате.Переговоры России и США прошли в формате "три на три", Москву представлял лидер страны Владимир Путин, глава МИД Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую сторону — президент Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф.Беседа длилась два часа 45 минут, после этого президенты выступили перед журналистами. По данным Bloomberg, встреча стала самой продолжительной за все время. Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили много направлений для совместной работы.Российский лидер поблагодарил американского коллегу за приглашение и указал на близкое соседство двух стран, несмотря на то что их разделяет океан.Политики заявили о готовности работать над завершением украинского конфликта. По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.Трамп допустил, что следующая встреча может пройти в Москве. Он также призвал Владимира Зеленского согласиться на сделку с Россией. После переговоров Путин посетил кладбище, на котором захоронены советские летчики.Подробно про итоги переговоров России и США в материале Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250816/cherez-dve-tri-nedeli-tramp-zayavil-chto-podumaet-nad-usileniem-davleniya-na-rossiyu-1067099264.html

сша

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, москва, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, мид, юрий ушаков, переговоры, новости о переговорах россии и украины, новости переговоров, переговоры по украине 2025, чем закончились переговоры, результаты переговоров путина и трампа, итоги переговоров, главные новости