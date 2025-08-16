https://ukraina.ru/20250816/novyy-pantsir-rabochaya-loshadka-protiv-ukrainskikh-dronov-1066880490.html

Новый "Панцирь": рабочая лошадка против украинских дронов

Еще в начале текущего года за рубежом на военной выставке IDEX-2025 дебютировала последняя версия зенитного комплекса "Панцирь-С" — без своих привычных двух 30-мм пушек.

Многих зарубежных специалистов, которые были хорошо осведомлены об эффективности в боевой работе ЗРК, интересовали новшества в применении данного комплекса. Действительно, модификация ЗРК "Панцирь-СМД-Е" интересна тем, что она полностью ракетная, может использоваться как отдельный боевой модуль без шасси с установкой на территории охраняемых объектов.Как отметили разработчики, "Панцирь-СМД-Е" вместо пушек получил больше ракет. Ракеты используются двух видов — известная двухступенчатая 57Э6-Е с дальностью пуска до 20 км и дальностью по высоте до 15 км и компактная ТКБ-1055 с дальностью до 7 км и по высоте — до 5 км. Возможны разные варианты компоновки комплекса — до 12 контейнеров с первым типом ракет и до 48 с другим. Как вариант — и те, и другие вместе (например, 6 "больших" и 24 "маленьких"). Комплекс максимально заточенный под отражение атак дронов на охраняемые объекты как в тыловых районах линии боевого соприкосновения, так и в приграничных районах страны. Работа ЗРК автоматизирована, он может стрелять залпом, управляется дистанционно, сопровождает цели в автоматическом режиме.Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь" был принят на вооружение ВС РФ в 2012 году. С тех пор он постоянно модернизируется и по-прежнему остается лучшим в своем классе. Какие именно характеристики выделяют отечественный комплекс среди конкурентов и на что он способен. Сразу стоит подчеркнуть, что "Панцирь" стал итогом огромной работы, проведенной специалистами тульского Конструкторского бюро приборостроения (КБП). По данным госкорпорации "Ростех", разработку нового зенитного комплекса КБП заказало Главное управление вооружений войск противовоздушной обороны (ПВО) еще в 1990 году.Изначально новинка, по тем временам, была предназначено для прикрытия зенитных ракетных систем большой дальности С-300, а также радиолокационных станций российской системы ПВО. Позже стала рассматриваться возможность применения ЗРПК и для других задач – в том числе прикрытия мотострелковых частей на маршах, а также уничтожения пехоты и легкой бронетехники противника.Прототип нового комплекса на автомобильном шасси "Урал" получил название "Роман": он был оснащен двумя 30-мм пушками и зенитными управляемыми ракетами. Однако "Роман", представленный в 1995 году, не сильно заинтересовал военных. Позже специалисты КБП сумели серьезно модифицировать комплекс: у него увеличился радиус поражения, а также появилась возможность стрельбы на ходу. Тогда и появился ЗРПК "Панцирь-С1", который мог размещаться на гусеничном шасси, колесном шасси грузовика или прицепа, а также устанавливаться стационарно. Управляют комплексом 2-3 оператора. Задачи ПВО "Панцирь" решает при помощи автоматических пушек и управляемых ракет с радиокомандным наведением, а также инфракрасным и радиолокационным слежением.Как рассказывал мне один из старших офицеров, который непосредственно "курировал" "Панцирь" на одном из участков фронта, "сбивали различные типы целей: как беспилотники Bayraktar, так и "Точки-У". HIMARS — высотная цель, и она имеет баллистику. Из-за... высокой скорости надо иметь быструю реакцию, чтобы принять решение. Данные машины были перепрошиты под эту цель". Как не раз отмечали в МО РФ, "Панцири" могут обнаруживать в небе крылатые и баллистические ракеты, вертолёты, самолёты и снаряды РСЗО. Кроме того, ЗРПК способны фиксировать и такие малогабаритные объекты, как бытовые дроны размером 30 × 30 см. ВСУ часто используют подобные БПЛА для разведки местности или в качестве камикадзе. Благодаря оснащению "Панцирей" тепловизором зенитчики могут определить, если к такому дрону прикреплён заряд взрывчатки с поражающими элементами.Кроме того, "Панцири" способны объединяться в группы, благодаря чему создаваемое ими защитное покрытие увеличивается. На вооружении комплекса находится 12 зенитных управляемых ракет. В дополнение к ним "Панцирь-С1" оснащается двумя двуствольными 30-мм пушками 2А38. Это модернизированная версия зенитных автоматов, которые конструкторы Аркадий Шипунов и Василий Грязев создали для предшественника "Панциря" — ЗРПК "Тунгуска". Уже в ходе спецоперации на Украине на фронте появилась модернизированная зенитная система "Панцирь-СМ". По сравнению с базовой версией отличается повышенной эффективностью, значительно большей дальностью обнаружения цели, слежения за ней и поражения. По имеющимся данным, система в этой версии способна перехватывать даже мини-дроны, управляемые артиллерийские снаряды и быстрые баллистические цели, с чем не всегда справлялись ранее использовавшиеся на Украине версии "Панцирь-С1".Прежний "Панцирь", хотя он и являлся одним из важнейших видов оружия в российском арсенале и представлял опасность для украинских самолетов, вертолетов и ракет, по мнению авторитетных военных специалистов, не всегда справлялся во время боевой работы по обнаружению и уничтожению небольших беспилотников и циркулирующих боеприпасов. Необходимо было вносить новые коррективы, особенно в условиях, участившихся дроновых атак противника по регионам России, граничащих с Украиной.Что изменилось в модернизированной версии "Панцирь-СМ"? Теперь комплекс включает в себя усовершенствованную систему управления огнем с современной фазовой радарной системой обнаружения и слежения, а также оптико-электронный комплекс. Он способен идентифицировать небольшие цели на расстоянии до 75 километров, а использование новых управляемых ракет увеличивает дальность перехвата до 40 километров. Новые модификации российских систем ПВО "Панцирь" стали эффективнее против ракет Storm Shadow и HIMARS.Кроме того, до 18 километров была увеличена способность системы обнаруживать и нейтрализовать цели с высоты (ранее – 15 км). Помимо новых ракет, модернизированная система может использовать ракеты комплекса "Панцирь-С1". "Главное отличие "Панциря-СМ" — новая радиолокационная станция с большей дальностью обнаружения. Дальность поражения также выросла где-то до 30—40 км. Кроме того, на нём используются новые зенитные ракеты. Это достаточно существенная, принципиальная модернизация, которая позволяет в разы повысить боевые характеристики этого комплекса. Его основное назначение — борьба с БПЛА. Причём не просто с одиночными, а с "роем" дронов", — отметил известный специалист ПВО Юрий Кнутов.Мини-ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь" уже показали высокую эффективность при уничтожении реальных целей в зоне СВО. В частности, они способны сбивать "стайки" небольших БПЛА противника. Новые боеприпасы специально предназначены для поражения дронов.Мини-ракеты были созданы специалистами холдинга "Высокоточные комплексы". Новый боекомплект позволяет "Панцирю" перевозить сразу 48 снарядов, что в четыре раза больше, чем при оснащении ЗРПК стандартными боеприпасами. Подобный подход повышает эффективность перехвата малых беспилотников, ставших сегодня одной из существенных угроз."Мини-ракеты из состава зенитного ракетного комплекса "Панцирь" нашего холдинга "Высокоточные комплексы" прошли полный цикл государственных испытаний и поставлены на серийное производство. При этом новые боеприпасы показали высокую эффективность при уничтожении реальных целей в зоне СВО — они позволяют успешно сбивать широкую линейку малых дронов, которые сегодня активно используются на фронте и в разведывательном, и в ударном варианте и представляют существенную угрозу", — рассказали в "Ростехе".Мини-ракеты устанавливаются в стандартные посадочные места пускового контейнера "Панциря". В одну ячейку укладываются четыре малогабаритных снаряда. Высокая вероятность перехвата БПЛА достигается благодаря продвинутой системе управления комплекса. Перезарядка заранее подготовленными контейнерами занимает столько же времени, сколько и обычными боеприпасами. При этом в зависимости от задач боевого дежурства расчёты "Панцирей" могут устанавливать различные комбинации из малогабаритных и обычных ракет, повышая вариативность средств для поражения воздушных целей.Модификация ЗРПК с 48 малогабаритными ракетами получила название "Панцирь-СМД-Е". Увеличить боезапас "Панциря" — разумное решение в контексте антидроновой борьбы. К тому же у этого ЗРПК не слишком дорогие ракеты. К такому мнению пришли и военные, выполняющие боевые задачи в зоне СВО. Кстати, малогабаритные ракеты за их свойства называют на фронте "летающими гвоздями".По данным "Ростеха", комплексы семейства "Панцирь" являются "рабочими лошадками" ближней зоны противовоздушной обороны в зоне СВО. Во время боевого дежурства расчёты ЗРПК неоднократно обнаруживали и уничтожали сложные воздушные цели. в том числе различного класса и типа беспилотники, крылатые ракеты, реактивные и управляемые артиллерийские снаряды, а также баллистические ракеты."Противник пытается применять различные тактики, различные виды боеприпасов — от беспилотных летательных аппаратов до оперативно-тактических ракет, методика их применения всегда разная, но успеваем догонять и пропущенных целей у нас нет. В последнее время у противника силы и средства заканчиваются, действуют они в основном беспилотными летательными аппаратами, пытаются прощупать наши зоны дежурства, но у них это не получается", — цитирует пресс-служба Минобороны РФ начальника расчёта "Панциря" с позывным Лещ."Панцирь" — это действительно "рабочая лошадка" в наших войсках. Комплекс защищает от широкой номенклатуры летательных аппаратов, включая высокоточное западное оружие. При этом конструкторы продолжают его совершенствовать.Читайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Растягивая оборону ВСУ, армия РФ прорывается в глубину и тыл противника

