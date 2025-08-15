https://ukraina.ru/20250815/zayavleniya-trampa-i-ego-razgovor-s-lukashenko-molitvy-patriarkha-itogi-15-avgusta-1067062393.html

Заявления Трампа и его разговор с Лукашенко, молитвы патриарха. Итоги 15 августа

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился перед встречей российского и американского лидеров

Накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу предстоящих переговоров."Ставки высоки", — написал он сначала в своей соцсети Truth Social.На борту самолёта на Аляску Трамп также заявил, что в Анкоридже для того, "чтобы посадить всех за стол". По его словам, он надеется, что из встречи "что-то выйдет"."Смотрите, он (Путин — Ред.) умный человек. Я занимаюсь этим уже давно, но и он тоже. И вот мы здесь. Мы президенты. Это было гораздо сложнее, чем то, чем я занимаюсь сегодня, поверьте. Так что мы ладим. С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, вы знаете, что-то из этого выйдет", — заявил президент США.По словам Трампа, США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО."Возможно. Вместе с Европой и другими странами. Не в форме НАТО... Есть определенные вещи, которые не состоятся. Но да, вместе с Европой это возможно", — заявил Трамп.В то же время Трамп пригрозил "очень серьёзными экономическими санкциями", если встреча будет неудачной.Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп встретит Путина по прилёте. Сам же Путин пунктуально вылетит из Магадана, подчеркнул его пресс-секретарь."Потом будет пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж в связи с тем, что ровно в 11:00 по местному времени президент должен приземлиться, и его будет встречать у самолета президент Трамп", — заявил Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.По его словам, встреча у самолёта была согласована заранее."Президент всегда успевает", — ответил Песков на вопрос, успеет ли Путин на саммит с таким графикомТакже он раскрыл, что будет делать президент России во время полёта."Тезисы по всей проблематике. И хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского регулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике", — отметил Песков.Он указал, что "это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает".Также Песков рассказал, сколько времени ориентировочно займут переговоры."В целом, можно представить, что, конечно, минимум часов шесть-семь на это уйдёт", — сказал он.Пресс-секретарь президента уточнил, что сначала состоится беседа в формате тет-а тет, а также с участием помощников, затем переговоры продолжатся в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча, после чего запланирована совместная пресс-конференция лидеров.Позднее стало известно о телефонном разговоре Трампа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", — сообщило агентство БелТА о содержании переговоров.В своей соцсети Трамп подтвердил, что обсуждал с Лукашенко визит Путина."Я провёл замечательный разговор с высокоуважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных. Наш разговор прошел очень хорошо. Мы обсудили многие темы, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — написал президент США.Тем стало известно о молебне, который провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл."15 августа 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в домовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве молебен пред началом всякого доброго дела в преддверии встречи президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске", — сообщила пресс-служба Русской православной церкви.В слове перед началом богослужения предстоятель Русской Православной Церкви отметил историческое значение предстоящей встречи."Обратим к Господу искреннюю молитву о том, чтобы Господь приклонил Свою милость, чтобы споспешествовал взаимодействию лидеров двух самых могущественных государств на планете, чтобы в результате этой встречи была полностью преодолена угроза вооруженного конфликта и чтобы всесторонне развивались отношения между народами России и Соединённых Штатов Америки", — заявил патриарх.Он призвал молиться о том, чтобы цели встречи были достигнуты."И да поможет Господь нашим лидерам и всем тем, кто принимает участие в этих переговорах, достичь этой важной, я бы сказал, великой цели — принципиального изменения в отношениях между двумя великими ядерными государствами и установления нового типа отношений, направленных на то, чтобы обеспечивалось благополучие и мир на нашей планете. Помолимся", — отметил предстоятель РПЦ.Пресс-служба Русской православной церкви привела прошения и молитву патриарха к Господу.Также предстоятель Русской Церкви также вознес молитву преподобному Герману Аляскинскому.Об ожиданиях мира от переговоров на Аляске — в статье Владимира Скачко "База надежды. Элмендорф-Ричардсон может подарить планете мир".

