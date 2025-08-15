Заявления Трампа и его разговор с Лукашенко, молитвы патриарха. Итоги 15 августа - 15.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250815/zayavleniya-trampa-i-ego-razgovor-s-lukashenko-molitvy-patriarkha-itogi-15-avgusta-1067062393.html
Заявления Трампа и его разговор с Лукашенко, молитвы патриарха. Итоги 15 августа
Заявления Трампа и его разговор с Лукашенко, молитвы патриарха. Итоги 15 августа - 15.08.2025 Украина.ру
Заявления Трампа и его разговор с Лукашенко, молитвы патриарха. Итоги 15 августа
Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился перед встречей российского и американского лидеров
2025-08-15T18:45
2025-08-15T18:45
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир путин
александр лукашенко
сша
россия
белоруссия
нато
рпц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066853668_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_fe733a9bf2c9ee00be9fdbb802942e7a.jpg
Накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу предстоящих переговоров."Ставки высоки", — написал он сначала в своей соцсети Truth Social.На борту самолёта на Аляску Трамп также заявил, что в Анкоридже для того, "чтобы посадить всех за стол". По его словам, он надеется, что из встречи "что-то выйдет"."Смотрите, он (Путин — Ред.) умный человек. Я занимаюсь этим уже давно, но и он тоже. И вот мы здесь. Мы президенты. Это было гораздо сложнее, чем то, чем я занимаюсь сегодня, поверьте. Так что мы ладим. С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, вы знаете, что-то из этого выйдет", — заявил президент США.По словам Трампа, США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО."Возможно. Вместе с Европой и другими странами. Не в форме НАТО... Есть определенные вещи, которые не состоятся. Но да, вместе с Европой это возможно", — заявил Трамп.В то же время Трамп пригрозил "очень серьёзными экономическими санкциями", если встреча будет неудачной.Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп встретит Путина по прилёте. Сам же Путин пунктуально вылетит из Магадана, подчеркнул его пресс-секретарь."Потом будет пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж в связи с тем, что ровно в 11:00 по местному времени президент должен приземлиться, и его будет встречать у самолета президент Трамп", — заявил Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.По его словам, встреча у самолёта была согласована заранее."Президент всегда успевает", — ответил Песков на вопрос, успеет ли Путин на саммит с таким графикомТакже он раскрыл, что будет делать президент России во время полёта."Тезисы по всей проблематике. И хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского регулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике", — отметил Песков.Он указал, что "это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает".Также Песков рассказал, сколько времени ориентировочно займут переговоры."В целом, можно представить, что, конечно, минимум часов шесть-семь на это уйдёт", — сказал он.Пресс-секретарь президента уточнил, что сначала состоится беседа в формате тет-а тет, а также с участием помощников, затем переговоры продолжатся в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча, после чего запланирована совместная пресс-конференция лидеров.Позднее стало известно о телефонном разговоре Трампа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко."Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", — сообщило агентство БелТА о содержании переговоров.В своей соцсети Трамп подтвердил, что обсуждал с Лукашенко визит Путина."Я провёл замечательный разговор с высокоуважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных. Наш разговор прошел очень хорошо. Мы обсудили многие темы, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — написал президент США.Тем стало известно о молебне, который провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл."15 августа 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в домовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве молебен пред началом всякого доброго дела в преддверии встречи президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске", — сообщила пресс-служба Русской православной церкви.В слове перед началом богослужения предстоятель Русской Православной Церкви отметил историческое значение предстоящей встречи."Обратим к Господу искреннюю молитву о том, чтобы Господь приклонил Свою милость, чтобы споспешествовал взаимодействию лидеров двух самых могущественных государств на планете, чтобы в результате этой встречи была полностью преодолена угроза вооруженного конфликта и чтобы всесторонне развивались отношения между народами России и Соединённых Штатов Америки", — заявил патриарх.Он призвал молиться о том, чтобы цели встречи были достигнуты."И да поможет Господь нашим лидерам и всем тем, кто принимает участие в этих переговорах, достичь этой важной, я бы сказал, великой цели — принципиального изменения в отношениях между двумя великими ядерными государствами и установления нового типа отношений, направленных на то, чтобы обеспечивалось благополучие и мир на нашей планете. Помолимся", — отметил предстоятель РПЦ.Пресс-служба Русской православной церкви привела прошения и молитву патриарха к Господу.Также предстоятель Русской Церкви также вознес молитву преподобному Герману Аляскинскому.Об ожиданиях мира от переговоров на Аляске — в статье Владимира Скачко "База надежды. Элмендорф-Ричардсон может подарить планете мир".
https://ukraina.ru/20250815/tselenapravlennye-ataki-na-grazhdanskikh-glavnoe-na-1300-15-avgusta-1067044375.html
https://ukraina.ru/20250815/putin-v-magadane-lavrov-v-ankoridzhe-alyaska-gotovitsya-glavnoe-na-utro-15-avgusta-1067031342.html
https://ukraina.ru/20250814/i-dolshe-veka-dlitsya-den-chto-ozhidaet-mir-na-vstreche-putina-i-trampa-itogi-14-avgusta-1067008962.html
сша
россия
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066853668_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_de7e2fe0baaf63d8a289efc7b57d55fe.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, александр лукашенко, сша, россия, белоруссия, нато, рпц
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Путин, Александр Лукашенко, США, Россия, Белоруссия, НАТО, РПЦ

Заявления Трампа и его разговор с Лукашенко, молитвы патриарха. Итоги 15 августа

18:45 15.08.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа
Выступление президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным и рассказал о разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился перед встречей российского и американского лидеров
Накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу предстоящих переговоров.
"Ставки высоки", — написал он сначала в своей соцсети Truth Social.
На борту самолёта на Аляску Трамп также заявил, что в Анкоридже для того, "чтобы посадить всех за стол". По его словам, он надеется, что из встречи "что-то выйдет".
"Смотрите, он (Путин — Ред.) умный человек. Я занимаюсь этим уже давно, но и он тоже. И вот мы здесь. Мы президенты. Это было гораздо сложнее, чем то, чем я занимаюсь сегодня, поверьте. Так что мы ладим. С обеих сторон есть хороший уровень уважения. И я думаю, вы знаете, что-то из этого выйдет", — заявил президент США.
По словам Трампа, США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой и другими странами, но не в формате НАТО.
"Возможно. Вместе с Европой и другими странами. Не в форме НАТО... Есть определенные вещи, которые не состоятся. Но да, вместе с Европой это возможно", — заявил Трамп.
В то же время Трамп пригрозил "очень серьёзными экономическими санкциями", если встреча будет неудачной.
Белгород подвергся атаке беспилотников - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
13:23
Целенаправленные атаки на гражданских. Главное на 13:00 15 августаВ преддверии встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа Вооружённые силы Украины наращивают удары по российским регионам
Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп встретит Путина по прилёте. Сам же Путин пунктуально вылетит из Магадана, подчеркнул его пресс-секретарь.
"Потом будет пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж в связи с тем, что ровно в 11:00 по местному времени президент должен приземлиться, и его будет встречать у самолета президент Трамп", — заявил Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По его словам, встреча у самолёта была согласована заранее.
"Президент всегда успевает", — ответил Песков на вопрос, успеет ли Путин на саммит с таким графиком
Также он раскрыл, что будет делать президент России во время полёта.
"Тезисы по всей проблематике. И хотя, конечно, во главе угла будет стоять вопрос украинского регулирования, но это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений, это и возможные проекты экономического сотрудничества, это и все аспекты украинского регулирования, это и тезисы по региональной и международной проблематике", — отметил Песков.
Он указал, что "это огромное количество материалов, которые, конечно, президент всегда очень внимательно читает и изучает".
Также Песков рассказал, сколько времени ориентировочно займут переговоры.
"В целом, можно представить, что, конечно, минимум часов шесть-семь на это уйдёт", — сказал он.
Пресс-секретарь президента уточнил, что сначала состоится беседа в формате тет-а тет, а также с участием помощников, затем переговоры продолжатся в составе делегаций, возможно, в формате рабочего ланча, после чего запланирована совместная пресс-конференция лидеров.
Аляска перед встречей президентов РФ и США - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
10:15
Путин в Магадане, Лавров в Анкоридже, Аляска готовится. Главное на утро 15 августаПрезидент России Владимир Путин прибыл в Магадан. Часть российской делегации уже прилетела в Анкоридж. На Аляске продолжаются приготовления к встрече лидеров
Позднее стало известно о телефонном разговоре Трампа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию в горячих точках, включая Украину. Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", — сообщило агентство БелТА о содержании переговоров.
В своей соцсети Трамп подтвердил, что обсуждал с Лукашенко визит Путина.
"Я провёл замечательный разговор с высокоуважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было поблагодарить его за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем возможность освобождения еще 1 300 заключенных. Наш разговор прошел очень хорошо. Мы обсудили многие темы, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с Президентом Лукашенко в будущем. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — написал президент США.
Тем стало известно о молебне, который провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"15 августа 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в домовом храме в честь Владимирской иконы Божией Матери Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве молебен пред началом всякого доброго дела в преддверии встречи президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске", — сообщила пресс-служба Русской православной церкви.
В слове перед началом богослужения предстоятель Русской Православной Церкви отметил историческое значение предстоящей встречи.
"Обратим к Господу искреннюю молитву о том, чтобы Господь приклонил Свою милость, чтобы споспешествовал взаимодействию лидеров двух самых могущественных государств на планете, чтобы в результате этой встречи была полностью преодолена угроза вооруженного конфликта и чтобы всесторонне развивались отношения между народами России и Соединённых Штатов Америки", — заявил патриарх.
- РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Вчера, 19:00
"И дольше века длится день": что ожидает мир на встрече Путина и Трампа. Итоги 14 августаПрезидент России Владимир Путин провёл совещание о подготовке российско-американской встречи в верхах, которая пройдет 15 августа в Анкоридже
Он призвал молиться о том, чтобы цели встречи были достигнуты.
"И да поможет Господь нашим лидерам и всем тем, кто принимает участие в этих переговорах, достичь этой важной, я бы сказал, великой цели — принципиального изменения в отношениях между двумя великими ядерными государствами и установления нового типа отношений, направленных на то, чтобы обеспечивалось благополучие и мир на нашей планете. Помолимся", — отметил предстоятель РПЦ.
Пресс-служба Русской православной церкви привела прошения и молитву патриарха к Господу.
Также предстоятель Русской Церкви также вознес молитву преподобному Герману Аляскинскому.
Об ожиданиях мира от переговоров на Аляске — в статье Владимира Скачко "База надежды. Элмендорф-Ричардсон может подарить планете мир".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиДональд ТрампВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСШАРоссияБелоруссияНАТОРПЦ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:57"Мы занимаемся восстановлением отношений России и США, а не только экономикой" - Дмитриев
18:49Секретная служба США и охрана Путина проводят совместные мероприятия по безопасности в Анкоридже
18:45Заявления Трампа и его разговор с Лукашенко, молитвы патриарха. Итоги 15 августа
18:21Журналисты собрались на военной базе в Анкоридже, где пройдёт встреча Путина и Трампа. Новости к 18.20
18:18На Украине сошел с рельсов пассажирский поезд Запорожье - Солотвино
18:10Смогут ли Путин и Трамп договориться за 5 минут до краха Украины и как России вернуть Одессу — Кашин
18:04"Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгород" - Гладков
17:58Взрыв и мощный пожар зафиксирован на центральном рынке в Сумах
17:43Порт Оля подвергся атаке БПЛА в Астраханской области
17:38Путин в Магадане возложил цветы к символу сотрудничества СССР и США в годы Второй мировой войны
17:32Трамп созвонился с Лукашенко перед встречей с Путиным
17:18Самолет Путина вылетел на Аляску, Песков сообщил подробности встречи с Трампом
16:34Прорыв под Добропольем и угроза обрушения фронта. Что говорят на Украине о ходе боевых действий
16:29Герман Клименко: Государство должно сделать мошенничество в мессенджере MAX дорогим занятием
16:25ВС РФ продвинулись широким фронтом между Искрой и Александроградом
16:14ПВО РФ сбила семь украинских БПЛА над Белгородской областью
16:09Трамп заявил, что "не собирается вести переговоры от имени Украины"
16:02Украина не получит гарантий безопасности в формате НАТО - Трамп
16:00"Я – Буба Касторский, оригинальный куплетист": не одесский одессит Борис Сичкин
15:57Трамп прибудет на Аляску первым и будет лично встречать президента Путина
Лента новостейМолния