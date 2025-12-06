Мирошник назвал число детей, погибших в России с начала спецоперации из-за атак ВСУ - 06.12.2025 Украина.ру
Мирошник назвал число детей, погибших в России с начала спецоперации из-за атак ВСУ
Мирошник назвал число детей, погибших в России с начала спецоперации из-за атак ВСУ - 06.12.2025 Украина.ру
Мирошник назвал число детей, погибших в России с начала спецоперации из-за атак ВСУ
С начала СВО более тысячи детей в России получили ранения из-за атак ВСУ, погибли 237 детей. Об этом со ссылкой на данные посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника 6 декабря сообщает РИА Новости
"За период с начала СВО по 30 ноября 2025 года пострадали 1328 несовершеннолетних: ранен 1091 ребенок, погибли 237 детей", — сказал Мирошник.Вооружённые формирования киевского режима регулярно обстреливают гражданские объекты на территории России, включая транспорт мирных граждан, жилые дома и социальные объекты.Уже привычным свидетельством военных преступлений ВСУ являются данные, опубликованные Мирошником в конца октября, когда за одну неделю обстрелов были ранены 94 человека (в том числе десять детей), погибли 19 человек (в том числе один несовершеннолетний).Ранее стало известно, что Генеральная Ассамблея ООН 3 декабря приняла антироссийскую резолюцию "Возвращение украинских детей", в которой полностью извращается реальное положение дел.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Мирошник назвал число детей, погибших в России с начала спецоперации из-за атак ВСУ

03:50 06.12.2025
 
Украина создает "кровавый фон" Генассамблее ООН, 14 мирных убито и 103 ранено за трое суток, заявил Мирошник
Украина создает кровавый фон Генассамблее ООН, 14 мирных убито и 103 ранено за трое суток, заявил Мирошник - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
С начала СВО более тысячи детей в России получили ранения из-за атак ВСУ, погибли 237 детей. Об этом со ссылкой на данные посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника 6 декабря сообщает РИА Новости
"За период с начала СВО по 30 ноября 2025 года пострадали 1328 несовершеннолетних: ранен 1091 ребенок, погибли 237 детей", — сказал Мирошник.
Вооружённые формирования киевского режима регулярно обстреливают гражданские объекты на территории России, включая транспорт мирных граждан, жилые дома и социальные объекты.
Уже привычным свидетельством военных преступлений ВСУ являются данные, опубликованные Мирошником в конца октября, когда за одну неделю обстрелов были ранены 94 человека (в том числе десять детей), погибли 19 человек (в том числе один несовершеннолетний).
Ранее стало известно, что Генеральная Ассамблея ООН 3 декабря приняла антироссийскую резолюцию "Возвращение украинских детей", в которой полностью извращается реальное положение дел.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния