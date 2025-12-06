https://ukraina.ru/20251206/miroshnik-nazval-chislo-detey-pogibshikh-v-rossii-s-nachala-spetsoperatsii-iz-za-atak-vsu-1072718427.html

Мирошник назвал число детей, погибших в России с начала спецоперации из-за атак ВСУ

С начала СВО более тысячи детей в России получили ранения из-за атак ВСУ, погибли 237 детей. Об этом со ссылкой на данные посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника 6 декабря сообщает РИА Новости

"За период с начала СВО по 30 ноября 2025 года пострадали 1328 несовершеннолетних: ранен 1091 ребенок, погибли 237 детей", — сказал Мирошник.Вооружённые формирования киевского режима регулярно обстреливают гражданские объекты на территории России, включая транспорт мирных граждан, жилые дома и социальные объекты.Уже привычным свидетельством военных преступлений ВСУ являются данные, опубликованные Мирошником в конца октября, когда за одну неделю обстрелов были ранены 94 человека (в том числе десять детей), погибли 19 человек (в том числе один несовершеннолетний).Ранее стало известно, что Генеральная Ассамблея ООН 3 декабря приняла антироссийскую резолюцию "Возвращение украинских детей", в которой полностью извращается реальное положение дел.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

