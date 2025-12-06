https://ukraina.ru/20251206/proschalnyy-tur-zelenskogo-o-poteryakh-ukrainy-atakakh-na-tankery-rossii-i-mirnom-protsesse--gasparyan-1072712806.html
Прощальный тур Зеленского: о потерях Украины, атаках на танкеры России и мирном процессе — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 06.12.2025
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:19 – Возвращение Красноармейска (Покровска); 11:48 – Об изоляции украинского информационного поля; 15:50 – Атака на российские танкеры; 22:45 – Международные визиты и мирный процесс; 26:16 – Миротворец Трамп. *В материале упоминаются Василий Малюк, Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
00:19 – Возвращение Красноармейска (Покровска);
11:48 – Об изоляции украинского информационного поля;
15:50 – Атака на российские танкеры;
22:45 – Международные визиты и мирный процесс;
26:16 – Миротворец Трамп.
*В материале упоминаются Василий Малюк, Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan