Прощальный тур Зеленского: о потерях Украины, атаках на танкеры России и мирном процессе — Гаспарян

Прощальный тур Зеленского: о потерях Украины, атаках на танкеры России и мирном процессе — Гаспарян - 06.12.2025 Украина.ру

Прощальный тур Зеленского: о потерях Украины, атаках на танкеры России и мирном процессе — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 06.12.2025

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:19 – Возвращение Красноармейска (Покровска); 11:48 – Об изоляции украинского информационного поля; 15:50 – Атака на российские танкеры; 22:45 – Международные визиты и мирный процесс; 26:16 – Миротворец Трамп. *В материале упоминаются Василий Малюк, Кирилл Буданов и Пётр Порошенко, внесённые Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

2025

