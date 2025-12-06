После Волчанска: Алексей Рамм раскрыл две цели российских войск на Харьковском направлении - 06.12.2025 Украина.ру
После освобождения Волчанска ВС РФ решают задачу по созданию буферной зоны в Харьковской области. Большая группировка ВСУ заблокирована на восточном берегу Оскола. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-06T04:45
2025-12-06T04:45
Отвечая на вопрос журналиста о перспективах наступления с Волчанского плацдарма на Печенеги и Великий Бурлук, чтобы отрезать от Харькова крупную группировку противника, эксперт заявил, что особой группировки ВСУ уже нет. "Там речь идет именно о создании буферной зоны", — сказал Рамм. Он подчеркнул, насколько изменился характер боев за год. Рамм чётко обозначил два текущих вектора продвижения ВС РФ: "Уже обозначились два направления нашего наступления от Волчанска. Первое – по восточному берегу Северского Донца до Печенежского водохранилища. Второе – на юго-запад к Великому Бурлуку". "Мы объединим Двуречанский и Волчанский плацдарм, чтобы создать ту самую буферную зону на северо-востоке Харьковской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.
04:45 06.12.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШтурмовая бригада (ОДШБ) "Ветераны" Добровольческого корпуса в Судже
После освобождения Волчанска ВС РФ решают задачу по созданию буферной зоны в Харьковской области. Большая группировка ВСУ заблокирована на восточном берегу Оскола. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос журналиста о перспективах наступления с Волчанского плацдарма на Печенеги и Великий Бурлук, чтобы отрезать от Харькова крупную группировку противника, эксперт заявил, что особой группировки ВСУ уже нет.
"Там речь идет именно о создании буферной зоны", — сказал Рамм. Он подчеркнул, насколько изменился характер боев за год.
"Вы правильно отметили, что еще год назад Украина агрессивно реагировала на наши попытки создать там плацдарм. Как только российские войска попробовали зайти в Волчанск, начался тяжелый встречный бой, который длился больше года. Повторюсь, сейчас этого уже нет", — констатировал военный аналитик.
Рамм чётко обозначил два текущих вектора продвижения ВС РФ: "Уже обозначились два направления нашего наступления от Волчанска. Первое – по восточному берегу Северского Донца до Печенежского водохранилища. Второе – на юго-запад к Великому Бурлуку".
"Мы объединим Двуречанский и Волчанский плацдарм, чтобы создать ту самую буферную зону на северо-востоке Харьковской области", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.
НовостиРоссияВолчанскМихаил ОнуфриенкоХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина.руХарьков новостиХарьковскийФронтнаступление ВС РФнаступление РоссииСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россияпрогнозы СВОУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Лента новостейМолния