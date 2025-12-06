https://ukraina.ru/20251206/posle-volchanska-aleksey-ramm-raskryl-dve-tseli-rossiyskikh-voysk-na-kharkovskom-napravlenii-1072672880.html

После Волчанска: Алексей Рамм раскрыл две цели российских войск на Харьковском направлении

После освобождения Волчанска ВС РФ решают задачу по созданию буферной зоны в Харьковской области. Большая группировка ВСУ заблокирована на восточном берегу Оскола. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру

Отвечая на вопрос журналиста о перспективах наступления с Волчанского плацдарма на Печенеги и Великий Бурлук, чтобы отрезать от Харькова крупную группировку противника, эксперт заявил, что особой группировки ВСУ уже нет. "Там речь идет именно о создании буферной зоны", — сказал Рамм. Он подчеркнул, насколько изменился характер боев за год. Рамм чётко обозначил два текущих вектора продвижения ВС РФ: "Уже обозначились два направления нашего наступления от Волчанска. Первое – по восточному берегу Северского Донца до Печенежского водохранилища. Второе – на юго-запад к Великому Бурлуку". "Мы объединим Двуречанский и Волчанский плацдарм, чтобы создать ту самую буферную зону на северо-востоке Харьковской области", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.

