Катастрофа ВСУ на Осколе: Алексей Рамм о безнадежных попытках Киева деблокировать группировку
Попытки ВСУ деблокировать свои войска под Купянском не имеют реальных перспектив. Российские силы контролируют западную часть города и берег Оскола на юге, исключая прорыв. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-06T06:00
2025-12-06T06:00
Отвечая на заявления Украины о попытках деблокировать группировку на восточном берегу Оскола, эксперт ответил категорично. "А как они ее деблокируют? Российские войска не только западную часть Купянска контролируют – они еще спустились на юг вдоль берега Оскола", — заявил Рамм.Он провёл аналогию с другими сообщениями украинской стороны. "Деблокировать эту группировку можно только виртуально. Так же, как их полк "Скала" на днях "зачистил" центр Красноармейска", — сказал эксперт.Ранее в интервью Рамм оценивал силу заблокированной группировки. "Да, у Украины была сильная группировка на восточном берегу Оскола, которая оценивалась в 15 батальонов, но сейчас она заблокирована. Возможности выйти у нее уже нет", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.
Катастрофа ВСУ на Осколе: Алексей Рамм о безнадежных попытках Киева деблокировать группировку

06:00 06.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Попытки ВСУ деблокировать свои войска под Купянском не имеют реальных перспектив. Российские силы контролируют западную часть города и берег Оскола на юге, исключая прорыв. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на заявления Украины о попытках деблокировать группировку на восточном берегу Оскола, эксперт ответил категорично. "А как они ее деблокируют? Российские войска не только западную часть Купянска контролируют – они еще спустились на юг вдоль берега Оскола", — заявил Рамм.
Он провёл аналогию с другими сообщениями украинской стороны. "Деблокировать эту группировку можно только виртуально. Так же, как их полк "Скала" на днях "зачистил" центр Красноармейска", — сказал эксперт.
Ранее в интервью Рамм оценивал силу заблокированной группировки. "Да, у Украины была сильная группировка на восточном берегу Оскола, которая оценивалась в 15 батальонов, но сейчас она заблокирована. Возможности выйти у нее уже нет", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.
