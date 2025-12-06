https://ukraina.ru/20251206/katastrofa-vsu-na-oskole-aleksey-ramm-o-beznadezhnykh-popytkakh-kieva-deblokirovat-gruppirovku-1072674283.html

Катастрофа ВСУ на Осколе: Алексей Рамм о безнадежных попытках Киева деблокировать группировку

Катастрофа ВСУ на Осколе: Алексей Рамм о безнадежных попытках Киева деблокировать группировку

Попытки ВСУ деблокировать свои войска под Купянском не имеют реальных перспектив. Российские силы контролируют западную часть города и берег Оскола на юге, исключая прорыв. Об этом гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм рассказал в интервью изданию Украина.ру

Отвечая на заявления Украины о попытках деблокировать группировку на восточном берегу Оскола, эксперт ответил категорично. "А как они ее деблокируют? Российские войска не только западную часть Купянска контролируют – они еще спустились на юг вдоль берега Оскола", — заявил Рамм.Он провёл аналогию с другими сообщениями украинской стороны. "Деблокировать эту группировку можно только виртуально. Так же, как их полк "Скала" на днях "зачистил" центр Красноармейска", — сказал эксперт.Ранее в интервью Рамм оценивал силу заблокированной группировки. "Да, у Украины была сильная группировка на восточном берегу Оскола, которая оценивалась в 15 батальонов, но сейчас она заблокирована. Возможности выйти у нее уже нет", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: ВСУ фактически проиграли битву за Донбасс, поэтому Россия готовится к походу на Павлоград" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север на сайте Украина.ру.

