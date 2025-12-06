https://ukraina.ru/20251206/evropeytsy-boykotiruyut-evrovidenie-rossiya--dolinu-a-ukrainskie-pevtsy-vospevayut-ss-sobytiya-kultury-1072704086.html

Европейцы бойкотируют "Евровидение", Россия – Долину, а украинские певцы воспевают СС. События культуры

Европейцы бойкотируют "Евровидение", Россия – Долину, а украинские певцы воспевают СС. События культуры - 06.12.2025 Украина.ру

Европейцы бойкотируют "Евровидение", Россия – Долину, а украинские певцы воспевают СС. События культуры

На этой неделе две главные культурные новости, одна вкусней другой. Первая – европейцы бойкотируют своё же "Евровидение". Вторая – Лариса Долина перешла от нападения к обороне и строит из себя жертву. Украинские же артисты заняты легализацией нацизма в культурной жизни страны

2025-12-06T06:15

2025-12-06T06:15

2025-12-06T06:15

культура

эксклюзив

евровидение

вооруженные силы украины

сс

тина кароль

владимир зеленский

израиль

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057863480_0:101:1600:1001_1920x0_80_0_0_610cbe4bb9efcba12d420d6f45b0979a.jpg

Погода в доме у Ларисы ДолинойЦелую неделю, пока россияне бойкотировали концерты певицы, а рестораны и концертные залы отменяли её выступления, бабушка советской эстрады помалкивала. Более того, через адвоката пыталась угрожать "черни", намекая на свои связи в верхах.Что же заставило Ларису Долину изменить позицию и побежать в телевизор оправдываться? По слухам, Ларису Долину "отменили" на концерте в Кремле, что нанесло непоправимый удар по версии певицы о заказных ботах и хейтерах, которые её травят. И вот уже она утирает слёзы в эфире "Пусть говорят" и рассказывает, что не знала, как жить дальше."Почему я молчала всё это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. И я была в таком шоковом состоянии, что я не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия дала подписку о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс. Официальный запрет".Певица также сообщила, что за ней следили мошенники, которые угрожали ей и её близким:"Они следили не только за мной, но и за моими детьми. Вот, например, такая скрытая угроза. Мои девочки уезжают на дачу, на этот загородный участок. Они туда уезжают, мне звонит Князев (один из членов мошеннической группы) и говорит: “А ваши девочки сейчас на даче, да?” Я говорю: “Да”. Они мне говорят: “Вы не волнуйтесь, мы присмотрим за ними”".Вот только неясно, почему Долина не обратилась сразу в полицию? Ведь угроза жизни детей — штука серьёзная…Интервью вдоль и поперёк уже проанализировали и юристы, и психологи. И сошлись во мнении: это безэмоциональная, хорошо отрепетированная и согласованная с адвокатами мелодрама. К тому же, исполнительница вдруг предложила пострадавшей покупательнице её 100-миллионной квартиры заключить мировое соглашение и поэтапно выплатить ей все деньги, без учёта инфляции и в течение нескольких лет. А ведь ещё пару дней назад Долина чванливо предлагала Полине Лурье поработать домработницей в спорной квартире за приличную зарплату…Как только покупательница дошла до Верховного Суда певица запела совсем по-другому. Долина почувствовала, куда дует ветер и решила дать заднюю, предложив мировое соглашение.Но, похоже, она опоздала и со слезами, и с возвращением средств добросовестной покупательнице. Потому что история эта давно вышла за рамки сцены и творческих "разборок" и перешла в сферу доверия к судебной системе и государству в целом. Потому что россияне прекрасно поняли, как Долина, продавшая свою квартиру и отдавшая деньги на ВСУ, вернула жильё и под суд не попала за помощь противнику, с которым Россия воюет. Исполнительница просто подняла свои связи, позвонила кому надо, воспользовалась услугами государственных мужей и вуаля — квартирка вернулась через судебное решение.Резонанс вызвало именно телефонное право, ведь простого непоющего гражданина в такой ситуации суды укатали бы. А ещё резанула уверенность Долиной, что "всё схвачено", и ей все поэтому дозволено. А быдло и чернь не имеют права возмущаться, а должны понять, простить и снова покупать билеты на концерты певицы. Как говорил один украинский майданный политик — "повоняют и заткнутся". Но в этот раз схема не сработала. Посмотрим, чем закончится спектакль Долиной, но очень похоже, что это её последняя гастроль.Европейский конкурс песни — для Израиля. Европейцы там не важны?А в Европе тем временем вспыхнули страсти вокруг "Евровидения": сразу четыре страны ЕС объявили о своём решении бойкотировать юбилейный песенный конкурс, который состоится в Вене в 2026 году.Причина скандала — допуск Израиля. 4 декабря в Женеве прошла генеральная ассамблея членов Европейского вещательного союза (EBU), организатора "Евровидения", где и было принято решение пустить Израиль на сцену "Евровидения".В EBU подчеркнули, что "Евровидение" остаётся "соревнованием между общественными вещателями, а не между правительствами", а израильский общественный вещатель KAN "отвечает всем правилам аполитичного конкурса". Президент Израиля Ицхак Герцог назвал решение EBU "ценным жестом солидарности, братства и сотрудничества, символизирующим победу над теми, кто стремится заставить Израиль замолчать".Правда, где Израиль, а где Европа? Так что все заявления организаторов о нейтральности и аполитичности гроша ломаного не стоят — решение чисто политическое, да ещё и показывающее, что Израиль для европейских устроителей конкурса приоритетней, чем собственные страны. Их можно нагнуть, с их мнением можно не считаться. Прямо не EBU, а какая-то европейская Лариса Долина, чесслово!Однако, из-за участия Израиля в конкурсе Ирландия, Испания, Словения и Нидерланды объявили о бойкоте "Евровидения 2026". Все четыре страны считают решение EBU недопустимым из-за участия Тель-Авива в геноциде в Газе.Хочется напомнить, что в 2022 году Россия была отлучена от участия в Евровидении с инверсивной формулировкой: организаторы подчёркивали, что их фестиваль хоть и вне политики, но подвергается давлению и угрозам бойкота от других участников, поэтому они вынуждены уступить народному мнению. А почему ж в случае с Израилем эта причина вдруг не работает?Тем более, что количество стран ЕС, бойкотирующих "Евровидение", может увеличиться. По сообщениям канала France 24, намерение отказаться от участия в конкурсе из-за военных действий Израиля выразили также Бельгия, Финляндия и Швеция. Но, как обычно, у любых международных самых строгих принципов и самых незыблемых правил есть одно проверочное слово — Израиль. Под его воздействием принципы смягчаются, а в правилах появляются исключения.Интересно будет в этом разрезе посмотреть на позицию Украины. С кем она — с "омриянной Европой" или с соплеменниками Зеленского, Миндича и Шефира? Тем более, что Киев очень серьёзно готовился к "Евровидению-2026" и уже назвал имена финалистов Нацотбора для участия в конкурсе.За сомнительную честь представить воюющую страну на фестивале фриков и трансов будут соревноваться Jerry Heil, LAUD, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба. Прямо бросается в глаза то, что среди конкурсантов нет практически ни одного имени или названия на мове — только исключительно англоязычные версии, чтобы хозяева понимали. В общем, именно так и должен выглядеть плей-лист колонии, в которую превратилась мнящая себя самостийной Украина.Тина Кароль легитимизирует СС "Галичину"*, "кварталовец" Ганин попал в ТЦКУкраинская певица, еврейка Тина Кароль (настоящее имя — Татьяна Либерман) запостила "ради прикола" мемы с дивизией СС Галичина, убивавшей её предков. Ещё раз: человек с еврейскими корнями публикует мемы с атрибутикой эсэсовской дивизии "Галичина", за которой стоят документированные преступления против гражданского населения, прежде всего, еврейского.Налицо симптом культурного сдвига, который давно происходит на Украине: символы радикального национализма выводят из зоны табу и превращают в массовый развлекательный контент. Популярные певцы и артисты легитимизируют нацизм, стирают границы между исторической памятью и культурным фастфудом, способствуя мутации общественного сознания. Именно так работает механика нормализации: берётся травматический символ, заворачивается как конфета в обёртку в шуточный контент, а затем теряет исторический вес и превращается в "безобидную шутку".После этого расстрелы в Бабьем Яру уже не вызывают шока, над этим даже можно иронизировать. Как, например, актёр из "95 Квартала" Кирилл Ганин иронизировал над погибшими украинцами, которые переплывали Тису, чтобы избежать мобилизации в ВСУ:"Типы решили поплыть через реку, типы там утонули. Это их сознательный выбор. Ну, окей. Я что, не буду над этим смеяться? Буду. Они ведь идиоты".Он же призывал украинцев "брать на себя ответственность" и не бояться умереть на войне. Зато теперь сам главный герой фильма "Песики" на своей шкуре испытает и ответственность, и готовность погибнуть за Украину. Актёра взяли за одно место и доставили в Святошинский ТЦК Киева, где он прошёл медкомиссию и отбор в одну из армейских бригад.Ранее "Песик" заявлял о том, что сам просился на фронт, но из-за избыточного веса и плохого зрения военкомы ему отказывали. Но сейчас, видимо, ситуация на фронте (политическом) настолько плоха, что "кварталовца" показательно замели — несмотря на подорванное салом здоровье и регулярные стримы в пользу ВСУ.Интересно, будет ли теперь единоверец Тины Кароль ржать над насильно мобилизованными и погибшими? Не менее любопытно, как встретят этого юмориста в части те, кого он публично называл идиотами, которые "сделали самый тупой выбор" и пытались сбежать с Украины.* запрещённая в РФ организацияЧитайте также: "Бриллиантовая бабочка" и "Червона калина". Россия расширяет киномир, Украина поет гимн УПА*… в Дании

израиль

украина

россия

сектор газа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Кирюшкина

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Кирюшкина

эксклюзив, евровидение, вооруженные силы украины, сс, тина кароль, владимир зеленский, израиль, украина, россия, певица, украинская певица, мошенники, геноцид, бойкот, сектор газа, тцк