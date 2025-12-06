"Для этого устроили зверства в Одессе и в Мариуполе": Ищенко о неудавшейся провокации Запада - 06.12.2025 Украина.ру
"Для этого устроили зверства в Одессе и в Мариуполе": Ищенко о неудавшейся провокации Запада
"Для этого устроили зверства в Одессе и в Мариуполе": Ищенко о неудавшейся провокации Запада - 06.12.2025
"Для этого устроили зверства в Одессе и в Мариуполе": Ищенко о неудавшейся провокации Запада
Жесткие провокации в Одессе и Мариуполе в 2014 году были спланированы для того, чтобы попытаться заставить Россию "зайти на Украину". Это был первоначальный замысел Запада, который в итоге не сработал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-12-06T05:15
2025-12-06T05:15
https://cdnn1.ukraina.ru/img/100952/58/1009525860_0:124:2465:1511_1920x0_80_0_0_9562f1eb357ad939d5ced74c79b525fc.jpg
Отвечая на вопрос о готовности прибалтов к войне и сравнивая ситуацию с украинским сценарием, эксперт напрямую раскрыл первоначальный замысел трагических событий 2014 года. "Вначале США думали, что Россия придет на Украину. Для этого устраивались зверства в Одессе и в Мариуполе", — заявил Ищенко.По его словам, жестокость этих акций не была случайной, а служила конкретной цели. "Это делалось специально, чтобы Россия полномасштабно зашла на Украину, потому что там публично убивали русских, которые Россию поддерживают", — пояснил обозреватель.Этот расчет, однако, не оправдался. "Но когда они поняли, что Россия не зайдет, а будет вести прокси-войну с ними, они решили сразу задавить Донбасс", — рассказал эксперт, описывая смену стратегии Запада.Таким образом, резюмировал Ищенко, военная операция Киева в Донбассе стала следствием провала попытки втянуть в конфликт саму Россию. "Так почему же прибалты не будут воевать, если произойдет соответствующая провокация?" — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
Украина.ру
Новости, Россия, Одесса, Запад, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру, Донбасс, Мариуполь, война, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, провокация, Прибалтика, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

"Для этого устроили зверства в Одессе и в Мариуполе": Ищенко о неудавшейся провокации Запада

05:15 06.12.2025
 
© Агентство "Одесса-медиа" Беспорядки в Одессе
Беспорядки в Одессе
© Агентство "Одесса-медиа"
ДзенTelegram
Жесткие провокации в Одессе и Мариуполе в 2014 году были спланированы для того, чтобы попытаться заставить Россию "зайти на Украину". Это был первоначальный замысел Запада, который в итоге не сработал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о готовности прибалтов к войне и сравнивая ситуацию с украинским сценарием, эксперт напрямую раскрыл первоначальный замысел трагических событий 2014 года. "Вначале США думали, что Россия придет на Украину. Для этого устраивались зверства в Одессе и в Мариуполе", — заявил Ищенко.
По его словам, жестокость этих акций не была случайной, а служила конкретной цели. "Это делалось специально, чтобы Россия полномасштабно зашла на Украину, потому что там публично убивали русских, которые Россию поддерживают", — пояснил обозреватель.
Этот расчет, однако, не оправдался. "Но когда они поняли, что Россия не зайдет, а будет вести прокси-войну с ними, они решили сразу задавить Донбасс", — рассказал эксперт, описывая смену стратегии Запада.
Таким образом, резюмировал Ищенко, военная операция Киева в Донбассе стала следствием провала попытки втянуть в конфликт саму Россию. "Так почему же прибалты не будут воевать, если произойдет соответствующая провокация?" — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния