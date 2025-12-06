https://ukraina.ru/20251206/dlya-etogo-ustroili-zverstva-v-odesse-i-v-mariupole-ischenko-o-neudavsheysya-provokatsii-zapada-1072513858.html

"Для этого устроили зверства в Одессе и в Мариуполе": Ищенко о неудавшейся провокации Запада

Жесткие провокации в Одессе и Мариуполе в 2014 году были спланированы для того, чтобы попытаться заставить Россию "зайти на Украину". Это был первоначальный замысел Запада, который в итоге не сработал. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Отвечая на вопрос о готовности прибалтов к войне и сравнивая ситуацию с украинским сценарием, эксперт напрямую раскрыл первоначальный замысел трагических событий 2014 года. "Вначале США думали, что Россия придет на Украину. Для этого устраивались зверства в Одессе и в Мариуполе", — заявил Ищенко.По его словам, жестокость этих акций не была случайной, а служила конкретной цели. "Это делалось специально, чтобы Россия полномасштабно зашла на Украину, потому что там публично убивали русских, которые Россию поддерживают", — пояснил обозреватель.Этот расчет, однако, не оправдался. "Но когда они поняли, что Россия не зайдет, а будет вести прокси-войну с ними, они решили сразу задавить Донбасс", — рассказал эксперт, описывая смену стратегии Запада.Таким образом, резюмировал Ищенко, военная операция Киева в Донбассе стала следствием провала попытки втянуть в конфликт саму Россию. "Так почему же прибалты не будут воевать, если произойдет соответствующая провокация?" — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Ростислав Ищенко: Если Европа все же уговорит Трампа остаться, Прибалтика начнет прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в интервью Бориса Рожина: Россия рассматривает вариант операции, которой еще ни разу не было за время войны на Украине на сайте Украина.ру.

