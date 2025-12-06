https://ukraina.ru/20251206/chey-shtyk-togo-i-dengi-ekspert-evstafev-o-tom-kakoy-rezhim-nuzhen-trampu-na-ukraine-1072474030.html
"Чей штык, того и деньги": эксперт Евстафьев о том, какой режим нужен Трампу на Украине
"Чей штык, того и деньги": эксперт Евстафьев о том, какой режим нужен Трампу на Украине - 06.12.2025 Украина.ру
"Чей штык, того и деньги": эксперт Евстафьев о том, какой режим нужен Трампу на Украине
Для контроля над финансовыми потоками с Украины Трампу необходим олигархический режим, а присутствие европейских войск будет исключено по принципу "чей штык, того и деньги". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
2025-12-06T04:10
2025-12-06T04:10
2025-12-06T04:10
новости
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
украина.ру
дмитрий евстафьев
оон
европа
олигарх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/94/1018409450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_89d4fb36ea4b4e7f1d56c969bc4f70b3.jpg
Отвечая на вопрос о том, какой режим нужен президенту США на Украине, эксперт дал однозначный ответ. "Олигархический", — сказал Евстафьев.Политолог сразу обозначил ключевое условие для такого сценария. "Главное, что там не должно быть никаких европейских войск, потому что чей штык, того и деньги", — заявил он.Эксперт пояснил, почему этот вариант удобен для администрации США. "Всем понятно, что украинская государственность находится в фазе распада. Трампу и его команде будет проще договариваться с классическим для Украины олигархическим режимом", — отметил Евстафьев.Итогом такой договоренности, по его словам, станет полный контроль Вашингтона над финансовыми потоками. "США станут единственным окном, через которое можно будет выводить капиталы с Украины. Экономическая схема будет предопределена", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.
украина
сша
вашингтон
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101840/94/1018409450_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_df397b0e5e5157a51d87e46145309654.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, украина.ру, дмитрий евстафьев, оон, европа, олигарх, власти украины, ядерное оружие, деньги, война на украине
Новости, Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Украина.ру, Дмитрий Евстафьев, ООН, Европа, олигарх, власти Украины, Ядерное оружие, деньги, война на Украине
"Чей штык, того и деньги": эксперт Евстафьев о том, какой режим нужен Трампу на Украине
Для контроля над финансовыми потоками с Украины Трампу необходим олигархический режим, а присутствие европейских войск будет исключено по принципу "чей штык, того и деньги". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев
Отвечая на вопрос о том, какой режим нужен президенту США на Украине, эксперт дал однозначный ответ. "Олигархический", — сказал Евстафьев.
"Он создает организацию по украинскому кейсу, которая по своему потенциалу сравнима, а может и превосходит ООН. Туда входят страны с большим военным потенциалом, ядерное оружие и есть деньги", — объяснил аналитик идею создания Совета мира.
Политолог сразу обозначил ключевое условие для такого сценария. "Главное, что там не должно быть никаких европейских войск, потому что чей штык, того и деньги", — заявил он.
Эксперт пояснил, почему этот вариант удобен для администрации США. "Всем понятно, что украинская государственность находится в фазе распада. Трампу и его команде будет проще договариваться с классическим для Украины олигархическим режимом", — отметил Евстафьев.
Итогом такой договоренности, по его словам, станет полный контроль Вашингтона над финансовыми потоками. "США станут единственным окном, через которое можно будет выводить капиталы с Украины. Экономическая схема будет предопределена", — заключил собеседник издания.