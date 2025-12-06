https://ukraina.ru/20251206/chey-shtyk-togo-i-dengi-ekspert-evstafev-o-tom-kakoy-rezhim-nuzhen-trampu-na-ukraine-1072474030.html

"Чей штык, того и деньги": эксперт Евстафьев о том, какой режим нужен Трампу на Украине

Для контроля над финансовыми потоками с Украины Трампу необходим олигархический режим, а присутствие европейских войск будет исключено по принципу "чей штык, того и деньги". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев

Отвечая на вопрос о том, какой режим нужен президенту США на Украине, эксперт дал однозначный ответ. "Олигархический", — сказал Евстафьев.Политолог сразу обозначил ключевое условие для такого сценария. "Главное, что там не должно быть никаких европейских войск, потому что чей штык, того и деньги", — заявил он.Эксперт пояснил, почему этот вариант удобен для администрации США. "Всем понятно, что украинская государственность находится в фазе распада. Трампу и его команде будет проще договариваться с классическим для Украины олигархическим режимом", — отметил Евстафьев.Итогом такой договоренности, по его словам, станет полный контроль Вашингтона над финансовыми потоками. "США станут единственным окном, через которое можно будет выводить капиталы с Украины. Экономическая схема будет предопределена", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине" на сайте Украина.ру.Также на тему урегулирования ситуации на Украине: "Дмитрий Данилов: Европа и Украина копят претензии к плану Трампа и скрывают за ширмой аферу с активами РФ" на сайте Украина.ру.

