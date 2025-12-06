https://ukraina.ru/20251206/khronicheskiy-anakhronizm-khronik-restorany-restorany-restorany-i-poety-v-restoranakh-1072645222.html

Хронический анахронизм "Хроник…": рестораны, рестораны, рестораны… и поэты в ресторанах

Уже все знают, что кинороман "Хроники русской революции" получил премию "Событие года", и получил заслуженно. Создатели сделали невозможное. Они смогли исказить реальные биографии исторических лиц настолько, что их и лицами уже назвать нельзя. Ничего подобного в последние лет 20, со времён "Штрафбата", никто не делал. Это действительно – событие

В отличие от реальных лиц выдуманные персонажи могут делать всё, что захотят. Вот контрразведчик Прохоров. Он ходит в чём хочет, ведёт себя, как хочет, постоянно говорит "чё" вместо "что". И никто от него не шарахается, потому что он выдуманный.И потому уже с первых кадров мы попадаем в питерский ресторан "Эрнест". Правда, ресторана с таким названием в Петрограде не было, а была "Дача Эрнеста", но это ж мелочи, всё равно никто не знает. Никто не знает (в ресторане) и того, что даже в 1916 году в заведении такого уровня шампанское и водку в одинаковые фужеры не наливают… Как и сегодня, кстати.В ресторан создатели зачем-то пустили знаменитого поэта Блока, выглядящего несколько молодо для того периода, но это тоже мелочи: актёров много, а пластических гримов мало. Тем более, до мобилизации поэту остается всего ничего, пусть пока пьёт водку.Вопрос в ином: а зачем там Блок нужен вообще? Это очередное ружьё, которое повисло на стенке и не выстрелило. Логично было б предположить, что, увидев роковую женщину с низкой социальной и политической ответственностью Ариадну Славину, поэт тут же на салфетке напишет и стихотворение "В ресторане" или "Незнакомку", и пошлет ей черную розу в бокале, но… Не срослось.Зато неожиданно срослось с Ариадной у Прохорова. Госпожа Славина пришла в один из самых фешенебельных ресторанов Империи, одевшись по моде 21 века: в вечернем платье, но без чулок и шляпки. Ну логично: сегодня на церемонии типа "Ники", или "События года" дамы так и одеваются. Но тогда… В 1916 году… Это не пришло бы в голову даже гулящей девке.Эпизодом позже та же неугомонная Ариадна, находясь опять-таки в вечернем платье и опять-таки в ресторане, заявляет своему британскому любовнику: "Я не поеду, я без каблуков". Вот как на это реагировать?На протяжении всех серий решительно непонятно, почему все наличествующие в фильме люди, включая императора, сминают мундштук у папирос в гармошку. Это ведь не "Беломор". В дорогих папиросах того времени всегда в мундштуке был ватный фильтр.Кто-то скажет: "Ну чего вы к мелочам цепляетесь?" Да просто в этих вот "мелочах" и вмещается та самая атмосфера, сам дух эпохи, воссозданием которой гордится режиссёр. Неуважение к материалу, к истории, к героям и к зрителям – вот что прямо кричит в каждой такой "мелочи". Не говорили люди тогда, как сегодня, не вели себя так, не одевались. Если б император появился в кедах, все б возмутились, верно? Но смятый мундштук папиросы в его пальцах – явление того же порядка.А у нас тем временем зреет заговор против Распутина, в котором Прохоров должен принять живейшее участие. Князь Феликс Юсупов явно не смотрел предыдущие 7 серий "Хроник…", иначе б знал: Прохорову ничего доверять нельзя. Всё, за что он берётся, заканчивается пшиком.А дальше хроникальная вставка-отбивка, собранная по уже ставшему привычным принципу "главное, чтобы было". Работает мотор истребителя Nieuport 17, но затем взлетает что угодно, только не он. Летит в небе ещё не придуманный самолет У-2 из 30-х годов, сбрасывает бомбы (судя по логике монтажа) на позиции французов на Сомме, сбитый немецкий самолет, далее вперемешку осенние, зимние и летние кадры осени 16-го – весны 17-го годов, смешанные с фрагментами фильма Дзиги Вертова "Годовщина революции" (1918), где использована хроника только 1917 года. И весь этот микс под слова о том, что на дворе конец 1916 года. Но стоит ли придираться? В целом же все равно Первая Мировая, а там какая разница? Хотя вот У-2…А дальше появляется двойник уже знакомого нам по предыдущим сериям Медникова Евстратия Павловича– начальника департамента наружного наблюдения. Настоящий Медников в 1913 году тяжко повредился рассудком, лечился в клинике, и умер в декабре 1914 года. Вымышленные герои могут хоть умереть, хоть воскреснуть, но вот реальные и немаловажные для истории русской революции персонажи… Для них-то зачем биографии посмертные придумывать?И снова ресторан. Половина седьмой серии – это сплошные рестораны. Распутина пытаются снять на компакт-камеру. Теоретически уже выпускался Kodak Brownie № 2. Складной, но снимать в помещении без штатива… Да ещё и весело танцующего человека на любую камеру того времени, с ручной фокусировкой – это такое… Что выйдет – непонятно, да и выйдет ли вообще. Не скажешь же Распутину: "Григорий Ефимович, дорогой наш, а замрите, пожалуйста, на пару секундочек в прыжочке – я Вас зафиксирую". А тут папарацци так бодренько навёл – щелкнул.И снова Петроград. Генеральный штаб, где начинается форменное хронологическое безобразие. Генерал-майор Батюшин извещает своего подчиненного Прохорова о том, что арестован виднейший финансовый спекулянт, "кошелёк" Распутина и заодно императрицы "Митька" Рубинштейн. Было такое, да. И причастен к этому Батюшин был. И императрица за Рубинштейна ходатайствовала перед царём (а не отдавала приказ освободить). Всё было. Но не в декабре, а в июле 1916 года. И почему всё это для Прохорова стало неприятным откровением именно 30 декабря – непонятно. Вся Россия судачила об этом деле.Зато мы получаем сведения о заговоре генералов против царя и о готовности его убить. И верный сын отечества Прохоров восклицает, что это нарушение конституции, что весьма странно, потому что никакой Конституции нет. Есть Свод основных законов Российской Империи, который, конечно, с некоторой долей фантазии иногда конституцией и называют, но это не она. Свержение царя, его возможное убийство… Это Прохоров нормально проглатывает – Конституция важнее.И мы подходим к убийству Распутина. Вообще сам заговор, само убийство – это просто находка для любого кинематографиста. Настолько всё мрачно, подло, жестоко и трагично. Распутин, которого не взял цианистый калий, вдруг оживший после трех выстрелов почти в упор, с головой, пробитой кастетом, сброшенный завернутым в ковер в Неву… Судьбоносное для страны преступление… Которое, естественно, нам не показали, зато старательно отработали версию об английском следе, взяв за основу фильм-расcледование BBC 2004 года. Версия вполне имеет право на существование, хотя остается открытым вопрос: британская разведка сама организовала заговор и убийство или же только контролировала процесс. Ни один из российских участников преступления никогда ни словом не обмолвились об участии англичан – даже в эмиграции.Сразу после этого события Прохоров оказывается с двумя саквояжами возле царского поезда, то есть в Ставке Верховного главнокомандования, и совершенно спокойно подходит к царскому вагону. И только почти у входа офицер личного конвоя его останавливает. Кто вообще Прохорова пустил на станцию? А если у него в саквояжах по бомбе? Но ничего, как-то дошёл. И дальше совершенно невероятная по красоте картина: уже, в общем-то, предавший императора полковник хочет сообщить тому о заговоре. Но императора волнует иное: уже неделя, как убили Распутина, а он толком не знает, англичане или нет. И спрашивает об этом очень кстати подвернувшего полковника. То есть, иных каналов у царя просто нет? Такое ощущение, что весь диалог придуман, чтобы высказать фразу: "Англичанам верить нельзя".Кстати, император, он же Верховный Главнокомандующий заразился от Прохорова нарушением формы одежды и ходит с шашкой через плечо. Но без ремня. Ну что тут поделаешь? Царь!Тем временем Ариадна пишет письмо. В современной орфографии. Безо всяких "еров", "i" и так далее. Пишет она Алёше-пианисту в Цюрих. Как всегда, всё связанное с ней заканчивается плохо. В этот раз для Лютера, которого должны ж были когда-то убить. Хотя его прообраз – Яниса Лутерса – "успокоили" только в январе 1938 года в НКВД после проведения так называемой "Латвийской операции".Дальше идёт хроника с закадровым текстом о Февральской революции 1917 года. И здесь надо остановиться. Дело в том, что до этого момента в фильме все даты, если они были, давались по "старому стилю". Что имело свою железную логику. Страна перешла на григорианский календарь декретом Совнаркома только 26 января 1918 года. Именно поэтому Февральскую революцию мы называем Февральской, а Октябрьскую соответственно, Октябрьской. Но логика авторов вдруг дает сбой и заставляет все считать по новому стилю. И царь отрекается от престола 15 марта. Очевидно, авторы сценария читали западную литературу. Там принято называть события февраля Мартовской революцией.Сами революционные события в Петрограде нам не показывают – это изюминка сериала о русской революции: не показывать её ни при каких обстоятельствах. Зато генералы Батюшин и Маниковский уговаривают министра юстиции Керенского национализировать оборонные предприятия. Вообще-то Батюшин провел национализацию уже в 16-м году...Дальше начинается свистопляска вокруг скорого прибытия Ленина в Петроград. Создатели уже обновили хронологию, и теперь понятно, что на дворе середина апреля. Хотя, судя по разговору Керенского с генералами должен быть конец марта. Но анахронизм – наше всё.16 апреля Ленин прибывает на Финляндский вокзал. Забавно, что фильм изображает именно большевистскую версию событий. Сталин есть, а Милюкова нет – хотя важнее фигуры чем он в тот вечер на вокзале не было. Да и встречали не Ленина, а всю прибывшую группу революционеров-эмигрантов – 186 человек.Как и все эпохальные события прибытие их показано крайне пунктирно. Зато в привокзальном ресторане Маяковский спрашивает Лилю и Осипа Бриков: "Кто такой Ленин". Это блестящий гэг авторов: поэт был членом РСДРП в своё время, даже немного посидел в тюрьме и о Ленине не знать не мог. Да, и в ресторане он в эти дни тоже не сидел: был военнослужащим в учебной автомобильной роте. Штрих интересный, но – не для создателей фильма.И надо отметить вот ещё один момент. Завершение 8-й серии – это половина сериала. Режиссёр в интервью гордо заявлял, что группа искала интересные локации. Хочется спросить: не нашли что ли? Бывает…

