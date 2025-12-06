https://ukraina.ru/20251206/za-anime-protiv-za-anme-kak-na-fronte-srazhayutsya-fanaty-yaponskoy-animatsii-1072618164.html

"Za аниме" против "За аніме": как на фронте сражаются фанаты японской анимации

И среди украинских, и среди российских военных есть фанаты аниме. Подчас им случается встретиться на линии фронта

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072697209_0:0:1270:714_1920x0_80_0_0_5331ef33703df2fd7f590bd7659361cb.jpg

В октябре Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире японскую базу данных и социальное сообщество по аниме и манге MyAnimeList. Согласно данным Единого реестра доменных имён, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ, доступ к сайту ограничивается — соответствующие изменения появились 22 октября.При этом российские фанаты аниме не дают повода упрекнуть себя в отсутствии патриотизма. Так, в сентябре — за месяц с небольшим до решения Роскомнадзора — одно из крунейших российских аниме-сообществ ORDA объявило о своей поддержке спецоперации и ВС РФ."Нам прислали списки того, что нужно в плане гуманитарном и мы хотя бы будем представлять, что от нас вообще нужно, чем мы можем и кому помочь. Мне очень много пишут, присылают те фотографии, которые можно присылать, что они (фанаты аниме — Ред.) там находятся. Они при освобождении некоторых посёлков встречают тоже людей, которые увлекаются аниме, тоже их поддерживают. Анимешники такие же, как все остальные люди, и мы преимущественно все тоже за Россию", — рассказал журналистам "руководитель сообщества Сергей Валент, известный также как "Ворон".Среди российских военных хватает тех, кто любит аниме, о чём свидетельствуют различные атрибуты — вплоть до нарукавных нашивок, например с "Крыльями свободы", что из аниме "Атака титанов"."Мне пишут некоторые солдаты, что им приятно, что их не забыли, их помнят. Само это — то, что уже мы кому-то хотя бы подняли настроение на фронте — это уже хоть какое-то достижение", — отметил Валент, комментируя возникший после его заявления о помощи фронту резонанс.Но и до этого анимешники обращали на себя внимание."Варяг-Кузьмэн", "Шмыга", "Леший" и другие укротители "Бредли"В июле 2023 года российские СМИ и соцсети облетело видео с фронта."Передаём привет пану Зеленському. Спасибо за чудные машины. А сейчас мы пригоним "мотолыг" и заберём эту х***ю. Отряд "Керчь"", — говорили молодые бойцы на видео у трофейной "Бредли".Видео выложил у себя в телеграм-канале боец отряда Владислав Летов, известный под позывным "Леший".Историк Евгений Норин сделал для проекта Readovka несколько интервью (1, 2) c одним из бойцов отряда — Иваном Кузьминым также известным как "Кузьмэн" и под позывным "Варяг"."Наш отряд набирали через паблик мемов, который называется "Смертельный номер". Есть некий офицер, ну, кому надо, те имя знают, потому что он даже на сайте Минобороны отмечен. Вот у него группа с мемами о войне. И когда он узнал, что можно добровольцев на три месяца брать, подписчикам сказал: "Хотите, заезжайте"", — вспоминал "Кузьмэн".Он рассказал о некоторых из своих побратимов, например, об анимешнике под позывным "Шмыга"." У нас тут есть ещё, например, замечательный человек Шмыга — метр с кепкой, анимешник, ходит с дакимакурой (подушкой с изображением персонажа аниме или манги — Ред.) постоянно, и часто сам себя чуть не убивает, потому что техника безопасности для слабаков", — рассказывал "Кузьмэн".При этом "Шмыга", несмотря на свою комплекцию, брал в плен украинских военных.Много позже, в июле 2025 года военкор Владислав Шурыгин выложил фото "Шмыги" уже в курсантской форме."Курсант РВВДКУ, ставший известным во время боевой работы в штурмовом отряде "Керчь", на фронт ушел добровольно в 2022 году. Те самые "анимешники". Среди наград "Шмыги" два ордена Мужества, медаль "За отвагу", медаль "За храбрость" II степени, медаль Суворова. "Иконостас" заслуживающий уважения. Трижды ранен, в том числе одно из ранений тяжёлое", — подписал он фото.Его боевой товарищ "Леший" пропал без вести за год до этого, в июле 2024 года. Прошёл почти год и стало известно — боец погиб."Уважаемые читатели, друзья, причастные. Мы всё это время надеялись и молились. Но это война и она безжалостна. Тело Лешего вытащили и опознали", — гласит последняя запись в его телеграм-канале, датированная апрелем 2025 года.За два года до этого — в апреле 2023 года — сам "Леший" рассказывал о погибших в боях друзьях."На днях я потерял четверых. "Белый", "Тайга", "Пакет", "Джут". Настоящие воины, лучшие люди России. Прощайте, братья, мы обязательно увидимся после в том Раю, в который вы верили. Как ни больно сейчас переносить эту утрату, мы обязательно победим. Мы восстановим Донбасс, построим прекрасную Россию, где улицы будут названы вашими именами в память о вас. Груз 200 - мы вместе. Слава России!" — писал он.На фронте продолжают сражаться его боевые побратимы.Анимешник в ГУРНа стороне противника фанатов аниме тоже хватает. В январе 2025 года украинский телеканал ICTV выпустил интервью с одним из них — Ростиславом Федорко, также известным как "Джойс"."Ещё со времён "АТО" я волонтёрил в батальоне "Святая Мария", который принимал участие в "АТО". После того уже сугубо в гражданской площади", — рассказывал военнослужащий 2-го Интернационального легиона Федорко.До СВО Федорко засветился и в ряде эфиров одиозного националиста Дмитрия Корчинского*. В ГУР он попал в августе 2023 года благодаря одному из наёмников, который ранее служил с соратниками националиста. Наёмник попал во 2-й Интернациональный легион в составе ГУР и пригласил Федорко, который стал переводчиком с английского, в составе подразделения: тогда там не хватало переводчиков."Я был какое-то время единственным в своей роте украиноязычным человеком", — вспоминал Федорко.В итоге на него возложили документооборот. Однако затем изменился состав подразделения — стало прибывать больше наёмников из Латинской Америки. Были среди наёмников и японцы, что для Федорко особо интересно."Джойс"-Федорко довольно известная среди украинских анимешников личность. Он является одним из создателей и руководителей киевского отделения аниме-сообщества Мицуруки. Федорко также был ведущим ежегодного аниме-шествия.Что примечательно, само сообщество изначально было создано во Львове в 2010 году в т.ч. и для озвучивания аниме на украинском языке. Было также создано украинское анимешное радио."Деятельность этого клуба была направлена на украинизацию аниме-культуры. Ведь раньше как и много где аниме на Украине смотрели на русском языке. И нужно было доказывать, спорить, показывать людям, что существует аниме на украинском. И в этом направлении мы работали", — вспоминал Федорко.Отпочковавшееся от Мицуруки другое аниме-сообщество — Amanogawa – c первых дней СВО также помогало украинской армии. В начале марта сообщество обратилось в соцсетях в французской развлекательной компании Wakanim SAS и американскому дистрибьютору Crunchyroll, Inc с призывом запретить услуги на русском языке. Эти две компании являются самым большими в мире дистрибьюторами аниме с миллионами подписчиков.Также сообщество Amanogawa регулярно собирает деньги на ВСУ. Подчас и некоторые украинские военные переводят анимешникам деньги."Мы донатим на ВСУ, а ВСУ донатят нам? Благодарность безгранична! Вы е**** русню на фронте, а мы е*** русню в озвучке", — писали анимешники в своём телеграм-канале в сентябре 2022 года.А в июле того же года они соревновались с украинским военными: соберут ли они первыми 3 тыс. подписчиков в своём телеграм-канале или ВСУ "наберут 40 тыс. хороших москалей" (т. е. убьют 40 тыс. российских военных).И сегодня это аниме-сообщество регулярно собирает деньги на украинскую армию.Читайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ

