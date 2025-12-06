"Za аниме" против "За аніме": как на фронте сражаются фанаты японской анимации

https://ukraina.ru/20251206/za-anime-protiv-za-anme-kak-na-fronte-srazhayutsya-fanaty-yaponskoy-animatsii-1072618164.html
В октябре Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире японскую базу данных и социальное сообщество по аниме и манге MyAnimeList. Согласно данным Единого реестра доменных имён, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ, доступ к сайту ограничивается — соответствующие изменения появились 22 октября.
При этом российские фанаты аниме не дают повода упрекнуть себя в отсутствии патриотизма. Так, в сентябре — за месяц с небольшим до решения Роскомнадзора — одно из крунейших российских аниме-сообществ ORDA объявило о своей поддержке спецоперации и ВС РФ.
"Нам прислали списки того, что нужно в плане гуманитарном и мы хотя бы будем представлять, что от нас вообще нужно, чем мы можем и кому помочь. Мне очень много пишут, присылают те фотографии, которые можно присылать, что они (фанаты аниме — Ред.) там находятся. Они при освобождении некоторых посёлков встречают тоже людей, которые увлекаются аниме, тоже их поддерживают. Анимешники такие же, как все остальные люди, и мы преимущественно все тоже за Россию", — рассказал журналистам "руководитель сообщества Сергей Валент, известный также как "Ворон".
Среди российских военных хватает тех, кто любит аниме, о чём свидетельствуют различные атрибуты — вплоть до нарукавных нашивок, например с "Крыльями свободы", что из аниме "Атака титанов".
"Мне пишут некоторые солдаты, что им приятно, что их не забыли, их помнят. Само это — то, что уже мы кому-то хотя бы подняли настроение на фронте — это уже хоть какое-то достижение", — отметил Валент, комментируя возникший после его заявления о помощи фронту резонанс.
Но и до этого анимешники обращали на себя внимание.
"Варяг-Кузьмэн", "Шмыга", "Леший" и другие укротители "Бредли"
В июле 2023 года российские СМИ и соцсети облетело видео с фронта.
"Передаём привет пану Зеленському. Спасибо за чудные машины. А сейчас мы пригоним "мотолыг" и заберём эту х***ю. Отряд "Керчь"
", — говорили молодые бойцы на видео
у трофейной "Бредли".
Видео выложил у себя в телеграм-канале боец отряда Владислав Летов, известный под позывным "Леший".
Историк Евгений Норин
сделал для проекта Readovka несколько интервью (1
, 2
) c одним из бойцов отряда — Иваном Кузьминым
также известным как "Кузьмэн
" и под позывным "Варяг
".
"Наш отряд набирали через паблик мемов, который называется "Смертельный номер". Есть некий офицер, ну, кому надо, те имя знают, потому что он даже на сайте Минобороны отмечен. Вот у него группа с мемами о войне. И когда он узнал, что можно добровольцев на три месяца брать, подписчикам сказал: "Хотите, заезжайте"", — вспоминал "Кузьмэн".
Он рассказал о некоторых из своих побратимов, например, об анимешнике под позывным "Шмыга".
" У нас тут есть ещё, например, замечательный человек Шмыга — метр с кепкой, анимешник, ходит с дакимакурой (подушкой с изображением персонажа аниме или манги — Ред.) постоянно, и часто сам себя чуть не убивает, потому что техника безопасности для слабаков", — рассказывал "Кузьмэн".
При этом "Шмыга", несмотря на свою комплекцию, брал в плен украинских военных.
Много позже, в июле 2025 года военкор Владислав Шурыгин
выложил фото
"Шмыги" уже в курсантской форме.
"Курсант РВВДКУ, ставший известным во время боевой работы в штурмовом отряде "Керчь", на фронт ушел добровольно в 2022 году. Те самые "анимешники". Среди наград "Шмыги" два ордена Мужества, медаль "За отвагу", медаль "За храбрость" II степени, медаль Суворова. "Иконостас" заслуживающий уважения. Трижды ранен, в том числе одно из ранений тяжёлое", — подписал он фото.
Его боевой товарищ "Леший" пропал без вести за год до этого, в июле 2024 года. Прошёл почти год и стало известно — боец погиб.
"Уважаемые читатели, друзья, причастные. Мы всё это время надеялись и молились. Но это война и она безжалостна. Тело Лешего вытащили и опознали
", — гласит последняя запись
в его телеграм-канале, датированная апрелем 2025 года.
За два года до этого — в апреле 2023 года — сам "Леший" рассказывал
о погибших в боях друзьях.
"На днях я потерял четверых. "Белый", "Тайга", "Пакет", "Джут". Настоящие воины, лучшие люди России. Прощайте, братья, мы обязательно увидимся после в том Раю, в который вы верили. Как ни больно сейчас переносить эту утрату, мы обязательно победим. Мы восстановим Донбасс, построим прекрасную Россию, где улицы будут названы вашими именами в память о вас. Груз 200 - мы вместе. Слава России!" — писал он.
На фронте продолжают сражаться его боевые побратимы.
На стороне противника фанатов аниме тоже хватает. В январе 2025 года украинский телеканал ICTV выпустил интервью с одним из них — Ростиславом Федорко, также известным как "Джойс".
"Ещё со времён "АТО" я волонтёрил в батальоне "Святая Мария", который принимал участие в "АТО". После того уже сугубо в гражданской площади
", — рассказывал
военнослужащий 2-го Интернационального легиона Федорко.
До СВО Федорко засветился и в ряде эфиров одиозного националиста Дмитрия Корчинского*. В ГУР он попал в августе 2023 года благодаря одному из наёмников, который ранее служил с соратниками националиста. Наёмник попал во 2-й Интернациональный легион в составе ГУР и пригласил Федорко, который стал переводчиком с английского, в составе подразделения: тогда там не хватало переводчиков.
"Я был какое-то время единственным в своей роте украиноязычным человеком", — вспоминал Федорко.
В итоге на него возложили документооборот. Однако затем изменился состав подразделения — стало прибывать больше наёмников из Латинской Америки. Были среди наёмников и японцы, что для Федорко особо интересно.
"Джойс"-Федорко довольно известная среди украинских анимешников личность. Он является одним из создателей и руководителей киевского отделения аниме-сообщества Мицуруки. Федорко также был ведущим ежегодного аниме-шествия.
Что примечательно, само сообщество изначально было создано во Львове в 2010 году в т.ч. и для озвучивания аниме на украинском языке. Было также создано украинское анимешное радио.
"Деятельность этого клуба была направлена на украинизацию аниме-культуры. Ведь раньше как и много где аниме на Украине смотрели на русском языке. И нужно было доказывать, спорить, показывать людям, что существует аниме на украинском. И в этом направлении мы работали", — вспоминал Федорко.
Отпочковавшееся от Мицуруки другое аниме-сообщество — Amanogawa – c первых дней СВО также помогало украинской армии. В начале марта сообщество обратилось в соцсетях в французской развлекательной компании Wakanim SAS и американскому дистрибьютору Crunchyroll, Inc с призывом запретить услуги на русском языке. Эти две компании являются самым большими в мире дистрибьюторами аниме с миллионами подписчиков.
Также сообщество Amanogawa регулярно собирает деньги на ВСУ. Подчас и некоторые украинские военные переводят анимешникам деньги.
"Мы донатим на ВСУ, а ВСУ донатят нам? Благодарность безгранична! Вы е**** русню на фронте, а мы е*** русню в озвучке", — писали анимешники в своём телеграм-канале в сентябре 2022 года.
А в июле того же года они соревновались с украинским военными: соберут ли они первыми 3 тыс. подписчиков в своём телеграм-канале или ВСУ "наберут 40 тыс. хороших москалей" (т. е. убьют 40 тыс. российских военных).
И сегодня это аниме-сообщество регулярно собирает деньги на украинскую армию.