"Каждый день хуже предыдущего. Мы проиграли войну": что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на текущей неделе часто поминали гарнизон ВСУ, заблокированный в Мирнограде, сокрушаясь, что его вовремя не вывели. Кому-то из окружённых удалось достучаться до немецкой Bild с мольбами вывести их оттуда

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/02/1072500069_0:36:1649:963_1920x0_80_0_0_04c2222b47d34bdafa79163f1804c210.jpg.webp

"Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда. Положение критическое", — взывает к немецким журналистам украинский военный. Он требуеи перебросить целую бригаду ВСУ, которая должна взять под контроль "этот чёртов маршрут снабжения". По его словам, украинские военные в Мирнограде могут лишь наблюдать за русскими, но им нечем больше вести боевые действия.Украинский паблик DeepState заявляет о "присутствии российских сил на перешейке, по которому идёт логистика", поэтому при попытке "провести ротацию ВСУ вступают в ближний бой с россиянами и отступают". В данном случае примечательны формулировки авторов паблика, которые не смеют сказать о полном окружении и провальных попытках вырваться из него.Украинские морпехи из 38-й бригады рассказывают изданию "Громадське" о безуспешных попытках прорыва из города. "Одни наши пытались зайти — взорвались на мине. Другие пытались выйти — вступили в контакт и оттащились обратно в город. В нашем батальоне крайняя ротация была 12 ноября", — рассказывает военнослужащий.Экс-советник первого замминистра обороны Украины Дана Яровая жалуется националисту Бориславу Березе на его канале, рассказывая, что любые попытки прорыва ВСУ под Покровском приводят только к уничтожению украинских военнослужащих. "Ребята мне говорили, что под Покровском вообще поля полностью под оптоволокном. Там уже некуда идти. И сколько бы вы там ни высаживали десанта и ещё кого-то, бросали людей прямо в топку, их будут уничтожать", — рассказывает Дана Яровая.Как пишет украинский телеграм-канал "First. Новости войны", в последние полтора месяца в Покровск и Мирноград массово загоняли военнослужащих. Туда отправили около 15 тысяч бойцов, включая элиту и опытные подразделения, но сегодня они сидят по подвалам без снабжения и без эвакуации, то есть фактически их бросили.Командующий штурмовыми войсками полковник Валентин Манько, которого нардеп Марьяна Безуглая называла "мясником" и "проходимцем", винит во всех провалах тех, кто доносит негативную информацию. В интервью "Украинской правде" он призывает критиков отправляться на фронт. По его мнению, Украина может обеспечить достаточное количество людей, но многие дезертируют из-за "информационной политики". В ответ на вопрос о провалах под Гуляйполем Валентин Манько заявил, что ситуацию существенно ухудшили заявления некоторых экспертов, которые утверждали, что Ровнополье и Зелёный Гай находятся в окружении. По его словам, ранее из Курской области тоже пришлось отступить, поскольку "были заявления, что бойцы в окружении".Иными словами, виновны те эксперты и украинские военнослужащие, которые рассказывают о ситуации на поле боя, что якобы демотивирует всех остальных. Недавно тот же Валентин Манько рапортовал о "зачистке" Покровска от российских войск, но репортажи и заявления с мест ломают ему всю картину "перемоги".Ради видимости удержания Покровска и Мирнограда украинское командование прибегает даже к нелепым подлогам. В частности, в печально известном 425-м полку ВСУ "Скала" на видео с российскими бойцами, демонстрирующими российский флаг в центре Покровска, просто перекрасили флаг с помощью ИИ. Форму бойцов при этом не перекрасили, что сразу же вызвало вопросы.Неумелый подлог сразу же вызвал отторжение даже у украинских военных и депутатов. Скандальный нардеп Безуглая назвала "позором" эту неумелую подтасовку. Паблик DeepState призывает авторов фейка признать, что от таких "акций" россиян в Покровске в реальности меньше не становится.Впрочем, в условиях ускорившегося наступления российской армии любые "перемоги" ВСУ придётся клепать только с помощью фотошопа и нейросетей. Однако в этом и заключается вся стратегия войны Зеленского, когда медийность и пиар в соцсетях значат намного больше, чем ситуация на земле.С трибуны Верховной Рады та же Марьяна Безуглая заявляет, что россияне приближаются к Запорожью и давно проникли в Константиновку, призывая уволить главкома ВСУ Александра Сырского, а также провести аудит в армии. По её мнению, текущие мирные переговоры не принесут результата, а "мира не будет ещё ни один год".Тем не менее, даже разговоры о мирном плане и грядущем перемирии, как отмечают украинские паблики, демотивируют военнослужащих ВСУ.Оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" пишет 2 декабря, что активная фаза переговорного мирного процесса усилила дезертирство и саботаж в рядах ВСУ. Украинские военнослужащие отказываются идти в штурм и умирать непонятно за что, так как все считают, что война уже окончена. Поэтому якобы нарастает угроза краха, если процесс переговоров будет ещё дольше затянут.Офицер ВСУ Денис Ярославский в интервью говорит о фактическом проигрыше войны. "Когда я разговаривал со своими друзьями с фронта, мы все склоняемся к одному — что сегодня мы эту войну проиграли. Почему проиграли — потому что каждый следующий день хуже, чем предыдущий. А когда динамика идёт на ухудшение, это называется проигрыш", — рассказывает Денис Ярославский. Впрочем, тот же Денис Ярославский предлагает замириться лишь на время и отбивать территории потом, когда Россия ослабнет.Политолог Кость Бондаренко тоже говорит о поражении ВСУ. "То, что Украина проиграла войну, я говорю постоянно. То, что договор с Россией будет напоминать капитуляцию, я говорю постоянно", — говорит Кость Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту*. Вопрос, по его мнению, лишь в том, будет ли оставшаяся часть Украины разделена на несколько зон.* внесён в РФ в список иноагентовЧитайте также: Спецоперация на минувшей неделе. Фронт движется в глубину обороны ВСУ, а Киев хочет остановить армию РФ

