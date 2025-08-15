https://ukraina.ru/20250815/baza-nadezhdy-elmendorf-richardson-mozhet-podarit-planete-mir-1067033598.html

База надежды. Элмендорф-Ричардсон может подарить планете мир

Объединенная военная база США "Элмендорф-Ричардсон", расположенная на Аляске, однозначно останется в истории. Хотя бы потому, что некоторые события на ней произошли в первый раз и стали знаковыми.

И еще станут, если обернутся прелюдией ко всеобщему миру или хотя бы к обновлению мейнстрима.Например, база уже принимала одного главу иностранного государства. В 1971 году президент США Ричард Никсон принимал там императора Японии Хирохито, который впервые в истории Японии покинул свою страну, летел в Европу и сделал остановку на Аляске для дозаправки самолета.Да-да, того самого императора, который вверг, а потом вывел свою страну из Второй мировой войны. За это американцы, лишив его трон божественности, простили ему Пирл-Харбор, сохранили конституционную власть и провозгласили символом японской нации, а не судили как военного преступника. Странный был император: правил более 62 лет и вместил в своем правлении целую эпоху с переломом краеугольных направлений в человеческой истории, почти дожив до окончания холодной войны победой над своим победителем ­ – СССР.Вторым иностранным лидером на базе 15 августа 2025 года станет президент России Владимир Путин, который встретится там с президентом США Дональдом Трампом. Вместе они могут положить (или не положить, если не получится диалог) начало всеобщему миру, урегулировав украинско-российский конфликт, заложить основы новой архитектуры безопасности и дать зеленый свет многополярному миру. Как символу нового устройства жизни на планете. На принципах взаимного уважения, равноправия и справедливости, как бы красиво и пафосно это ни звучало.Многие эксперты сходятся на мысли, что на столе переговоров двух президентов будут три главных направления для обсуждения:1) собственно, украинский вопрос – основы замирения двух стран, что может стать прологом к этому всеобщему миру;2) экономические вопросы – вторичные санкции против России и ее партнеров, тарифы, торговые войны, судьба доллара, а также возможности развивать совместные проекты по всему миру и в разных отраслях как альтернатива всеобщему развалу;3) новая стратегическая безопасность, потребность которой обнаруживается ввиду того, что списан в утиль Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), а в 2026 году заканчивается действие двустороннего договора между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений договора (СНВ-3), а никто ни мычит, ни телится, чтобы его либо продлить, либо перезаключить. Без этих двух договоров всеобщая безопасность становится совсем беззащитной – исчезают последние рычаги сдерживания, зафиксированные на бумаге. Останется только здравый смысл, а его, как мы видим, у многих дефицит.Ответов на эти вопросы ждать осталось недолго, но сама база располагает к положительному результату. Она имеет определенную связь с Россией не только потому, что находится на Аляске, которая до 1867 года была частью Российской империи. База была создана в 2005-2010 годах путем слияния, собственно, базы ВВС США "Элмендорф-Филд" и принадлежащего сухопутным войскам форта "Ричардсон", созданных в 1940 году. Разумеется, в рамках подготовки США к будущей войне. С Японией и, ясное дело, с СССР.И если база названа в честь военного летчика-испытателя и капитана ВВС США Хью Мерла Элмендорфа, погибшего в январе 1933 года во время испытательного полета на экспериментальном истребителе Consolidated Y1P-25, то форт носит имя человека, который оставил на русской земле неоднозначный след. Потому что кровавый.Уилдс Престон Ричардсон – это не только многолетний исследователь и географ, собственно, Аляски, но и бригадный генерал американской армии, участник Первой мировой войны и иностранной военной интервенции в Советскую Россию. Историки знают, что этот уроженец Техаса, умерши в 1929 году, благодаря "опыту пребывания в условиях холодной погоды", в 1919 году получил назначение в экспедицию "Белый медведь". Экзотично, да? Но "экспедиция" была на самом деле интервенцией, когда США вместе с Великобританией хотели поживиться Русским Севером и откусить от него свою, как им казалось, законную часть. На фоне гражданской войны.Ричардсон тогда явился в Архангельск командовать Американскими северорусскими экспедиционными силами, славно прослужил там полгода и вернулся домой с медалью "За выдающиеся заслуги". Видимо, хорошо отправлял на тот свет сопротивляющихся "аборигенов"…Однако с началом Второй мировой войны и на фоне проваленного США ее дебюта в Пирл-Харбор форт и база стали перевалочными точками на пути транспортировки в СССР самолетов и прочей техники, предусмотренной соглашением о ленд-лизе. Их гнали в Сибирь по воздушной трассе из Аляски – "АлСиб". То был отважный, но страшный путь: всего в СССР было доставлено 8094 самолета, за что заплатили свим жизнями 100 летчиков-перегонщиков. Очевидцы увтерждают, что до сих пор в глухих безлюдных таежных местах обнаруживаются останки людей и самолетов. Эхо войны…Путин наверняка посетит размещенное на базе мемориальное кладбище, где похоронены девять советских летчиков, двое военных и двое гражданских. Все они и погибли в 1942–1945 годах во время указанного выше перегона американских самолетов. "Это место символизирует то время, когда США и СССР объединились против общего врага", — сказали российским журналистам на Аляске. Для Путина такие места – не пустой звук.Как уже сообщают СМИ, организаторы саммита Путин-Трамп страшно гордятся тем, что им удалось все подготовить в короткие сроки. По их мнению, база на Аляске "соответствует требованиям для исторической встречи". Встреча же планируется однодневная, и в нее хотят вместить тет-а-тет, "предоставив двум лидерам время для проведения дискуссии, которые никто, кроме их переводчиков, не услышит", и переговоры в расширенном формате. А как пойдет, скоро увидим.Характерно и то, что безопасность двух президентов гарантирована от любых военных неожиданностей. "Элмендорф-Ричарсон" – это прямо-таки скопление техники и военных. Открытые источники говорят, что общая стоимость инфраструктуры базы площадью более 339 кв. км оценивается в 15 млрд. долл. Службу на ней несут и проходят более 5,5 тыс. военнослужащих и гражданских специалистов.Там базируются 11-я воздушная армия, воссозданная в 2022 году, 11-я воздушно-десантная дивизия, 3-е авиакрыло ВВС США, 381-я разведывательная эскадрилья, 76-е авиакрыло ВВС Национальной гвардии Аляски, а также инженерные, логистические, медицинские подразделения и учебные центры.Авиабазой управляет созданное в 2010 году 673-е авиационное крыло базовой поддержки. Там также расположен штаб Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в регионе Аляска, отвечающего за противовоздушную и противоракетную оборону, и штаб Аляскинского командования ВС США.На базе размещены в том числе истребители F-15 Eagle, F-22 Raptor, тяжелый военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS. Причем база считается перспективной: сейчас там реализуется проект по удлинению одной из двух взлетно-посадочных полос стоимостью 360 млн. долл.Несколько напрягает память о все той же Второй мировой войне. Тогда форт "Ричардсон" недолго использовался как центр содержания 18 человек-граждан США – членов семей жителей Аляски японского происхождения и пары этнических немцев. Их арестовали после налета на Перл-Харбор и впоследствии перевели в другие лагеря.Кроме того, база и форт были укреплены в годы холодной войны и использовались в том числе для перехвата российских и китайских самолетов. Но сейчас, думаю, обойдется без сюрпризов, вызванных ненужными иллюзиями сумасшедших – по Беринговому проливу до России менее 4 километров……А на Аляске сейчас и без встречи президентов пик туристического сезона. И рядом город Анкоридж, основанный всего лишь в 1920 году, но четырежды – в 1956, 1965, 1985 и 2002 годах – получавший премию "Всеамериканский город" за активную гражданскую позицию граждан в развитии местного самоуправления.Название переводится как "якорная стоянка", однако импульс бурному развитию придает обнаруженная по соседству нефть. Город с трех сторон окружен национальными парками, в одном из которых расположена самая высокая гора в Северной Америке Денали. И там же – зоопарк штата Аляска, гонки на собачьих упряжках, Музей авиации и ферма с овцебыками. Последняя важна для тех, кто, видимо, еще не набодался…Подробнее об истории Аляски - в статье "Краткая история Аляски. Почему Трамп едет в Россию"

