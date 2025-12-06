"Противнику придется с этим смириться": Онуфриенко дал жесткий прогноз на военную кампанию 2026 года - 06.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251206/protivniku-pridetsya-s-etim-smiritsya-onufrienko-dal-zhestkiy-prognoz-na-voennuyu-kampaniyu-2026-goda-1072619777.html
"Противнику придется с этим смириться": Онуфриенко дал жесткий прогноз на военную кампанию 2026 года
"Противнику придется с этим смириться": Онуфриенко дал жесткий прогноз на военную кампанию 2026 года - 06.12.2025 Украина.ру
"Противнику придется с этим смириться": Онуфриенко дал жесткий прогноз на военную кампанию 2026 года
Россия вступит в кампанию 2026 года с полным оперативным преимуществом и инициативой. Темпы продвижения будут задавать российские войска, выбирая время и направления для решающих ударов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-12-06T05:30
2025-12-06T05:30
новости
россия
харьков
украина
михаил онуфриенко
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906989_0:11:1080:619_1920x0_80_0_0_0e057a33c3d7d4864b6e5e2faf6551cb.jpg
Отвечая на вопрос Украина.ру о прогнозах на кампанию 2026 год, эксперт дал однозначную оценку. "Она будет кровопролитной, но учитывая постоянное смещение сил и средств в нашу пользу, потери противника будут расти, пропорционально наши потери будут снижаться", — заявил Онуфриенко.Ключевым фактором успеха он назвал полный контроль России над оперативной ситуацией. "Обладая абсолютной инициативой, мы будем определять время и место наших ударов", — подчеркнул обозреватель.Он также описал тактику, которая станет доминирующей в новых условиях. "Лобовых штурмов уже нет, наносятся рассекающие удары, удары во фланг. А учитывая такие случаи, как прорыв в Клиновое восточнее Дружковки, это наиболее эффективная сейчас тактика, вызванная тем, что у противника хроническая нехватка личного состава", — пояснил эксперт.По словам Онуфриенко, это привело к кардинальному изменению самой структуры линии фронта. "Сплошной линии фронта нет, и он не может связать отдельные опорные пункты и укрепрайоны в единую сеть обороны. Если где-то выпадают три-пять бойцов, образуется брешь. Это принципиально меняет характер боев, противнику придется с этим смириться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
россия
харьков
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058906989_121:0:960:629_1920x0_80_0_0_9a9627479e8da501c2243d52f47db41a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, украина, михаил онуфриенко, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Харьков, Украина, Михаил Онуфриенко, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Спецоперация, наступление ВС РФ, наступление России, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Противнику придется с этим смириться": Онуфриенко дал жесткий прогноз на военную кампанию 2026 года

05:30 06.12.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Россия вступит в кампанию 2026 года с полным оперативным преимуществом и инициативой. Темпы продвижения будут задавать российские войска, выбирая время и направления для решающих ударов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
Отвечая на вопрос Украина.ру о прогнозах на кампанию 2026 год, эксперт дал однозначную оценку. "Она будет кровопролитной, но учитывая постоянное смещение сил и средств в нашу пользу, потери противника будут расти, пропорционально наши потери будут снижаться", — заявил Онуфриенко.
Ключевым фактором успеха он назвал полный контроль России над оперативной ситуацией. "Обладая абсолютной инициативой, мы будем определять время и место наших ударов", — подчеркнул обозреватель.
Он также описал тактику, которая станет доминирующей в новых условиях. "Лобовых штурмов уже нет, наносятся рассекающие удары, удары во фланг. А учитывая такие случаи, как прорыв в Клиновое восточнее Дружковки, это наиболее эффективная сейчас тактика, вызванная тем, что у противника хроническая нехватка личного состава", — пояснил эксперт.
По словам Онуфриенко, это привело к кардинальному изменению самой структуры линии фронта. "Сплошной линии фронта нет, и он не может связать отдельные опорные пункты и укрепрайоны в единую сеть обороны. Если где-то выпадают три-пять бойцов, образуется брешь. Это принципиально меняет характер боев, противнику придется с этим смириться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.
Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияХарьковУкраинаМихаил ОнуфриенкоУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияСпецоперациянаступление ВС РФнаступление РоссииУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Останутся в одних трусах": Дмитрий Краснов — о желании Запада затянуть войну на Украине
05:30"Противнику придется с этим смириться": Онуфриенко дал жесткий прогноз на военную кампанию 2026 года
05:15"Для этого устроили зверства в Одессе и в Мариуполе": Ищенко о неудавшейся провокации Запада
05:00Что передал Уиткофф Трампу: Суслов о главном результате переговоров в Кремле для Белого дома
04:50Жаркая ночь: сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 5:00
04:45После Волчанска: Алексей Рамм раскрыл две цели российских войск на Харьковском направлении
04:30"Чем больше – тем лучше": Ищенко назвал причину, по которой ЕС не пойдет на депортации украинцев
04:10"Чей штык, того и деньги": эксперт Евстафьев о том, какой режим нужен Трампу на Украине
03:50Мирошник назвал число детей, погибших в России с начала спецоперации из-за атак ВСУ
03:06США обсудили с украинской делегацией результаты переговоров в Москве — Госдеп
02:35Триумфальный визит в Индию и другие события 5 декабря в сводке от канала "Украина.ру"
02:01В Киеве воздушная тревога, в области взрывы: "Герани", "стратеги" и корабли с "Калибрами"
01:29Обстановку на ключевых направлениях докладывает "Дневник десантника"
01:05Раскольника, призывавшего сдавать родных в ТЦК, мобилизовали в ВСУ
00:38Михаил Подоляк предложил "гениальный" способ победить Россию
00:06Прощальный тур Зеленского: о потерях Украины, атаках на танкеры России и мирном процессе — Гаспарян
23:53Российские войска продвинулись к Боровой в Харьковской области, сообщают военные источники
23:49Хакерская группировка утверждает о раскрытии данных о тайных поставках турецкого оружия на Украину
23:45Пострадавшую при атаке на Севастополь девочку доставили на лечение в Москву, её состояние стабилизировали
23:43Главком ВСУ Сырский признал массированное давление российской армии, но отверг территориальные уступки
Лента новостейМолния