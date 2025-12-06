https://ukraina.ru/20251206/protivniku-pridetsya-s-etim-smiritsya-onufrienko-dal-zhestkiy-prognoz-na-voennuyu-kampaniyu-2026-goda-1072619777.html

"Противнику придется с этим смириться": Онуфриенко дал жесткий прогноз на военную кампанию 2026 года

"Противнику придется с этим смириться": Онуфриенко дал жесткий прогноз на военную кампанию 2026 года

Россия вступит в кампанию 2026 года с полным оперативным преимуществом и инициативой. Темпы продвижения будут задавать российские войска, выбирая время и направления для решающих ударов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-12-06

2025-12-06T05:30

2025-12-06T05:30

Отвечая на вопрос Украина.ру о прогнозах на кампанию 2026 год, эксперт дал однозначную оценку. "Она будет кровопролитной, но учитывая постоянное смещение сил и средств в нашу пользу, потери противника будут расти, пропорционально наши потери будут снижаться", — заявил Онуфриенко.Ключевым фактором успеха он назвал полный контроль России над оперативной ситуацией. "Обладая абсолютной инициативой, мы будем определять время и место наших ударов", — подчеркнул обозреватель.Он также описал тактику, которая станет доминирующей в новых условиях. "Лобовых штурмов уже нет, наносятся рассекающие удары, удары во фланг. А учитывая такие случаи, как прорыв в Клиновое восточнее Дружковки, это наиболее эффективная сейчас тактика, вызванная тем, что у противника хроническая нехватка личного состава", — пояснил эксперт.По словам Онуфриенко, это привело к кардинальному изменению самой структуры линии фронта. "Сплошной линии фронта нет, и он не может связать отдельные опорные пункты и укрепрайоны в единую сеть обороны. Если где-то выпадают три-пять бойцов, образуется брешь. Это принципиально меняет характер боев, противнику придется с этим смириться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала: "Михаил Онуфриенко: После потери Красноармейска ВСУ нечем будет остановить прорыв от Доброполья на север" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.

