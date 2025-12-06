https://ukraina.ru/20251206/yaroslav-nilov-deneg-na-pensii-i-posobiya-khvatit-vsem-grazhdanam-rf-v-tom-chisle-iz-regionov-byvshey-1072696237.html

Ярослав Нилов: Денег на пенсии и пособия хватит всем гражданам РФ, в том числе из регионов бывшей Украины

Ярослав Нилов: Денег на пенсии и пособия хватит всем гражданам РФ, в том числе из регионов бывшей Украины - 06.12.2025 Украина.ру

Ярослав Нилов: Денег на пенсии и пособия хватит всем гражданам РФ, в том числе из регионов бывшей Украины

Председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал о пенсионном обеспечении жителей воссоёдиненных регионов РФ, о мерах поощрения граждан, принявших у себя беженцев из ДНР, ЛНР и Украины, а также объяснил, как проходит поддержка ветеранов СВО и их семей.

2025-12-06T06:13

2025-12-06T06:13

2025-12-06T07:54

интервью

беженцы

пенсии

ветераны

новые регионы

днр

лнр

курская область

белгородская область

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060177867_67:37:812:456_1920x0_80_0_0_938c30e96da94b2e22251bda7101a900.jpg

На эти темы депутат побеседовал с корреспондентом издания Украина.ру Анной Черкасовой.В России готовятся ввести единый перечень из 19 мер социальной помощи участникам СВО. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил глава комиссии Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. В список вошли льготы в сфере образования, культуры, здравоохранения и трудоустройства — они должны действовать до конца года, следующего после окончания спецоперации.— Ярослав Евгеньевич, хотелось бы начать разговор с актуального. Вы недавно выступали с заявлениями относительно пенсий граждан РФ. Расскажите, есть какие-то новости про пенсионное обеспечение для жителей воссоединенных территорий РФ? Многие жалуются на трудности и бюрократические проволочки.— Если наши граждане встречаются с какими-либо трудностями, сложностями, я призываю их свои права всегда нужно защищать, отстаивать, а о проблемах говорить. В противном случае это выглядит так, как будто человека все устраивает. Но о его проблеме могут даже и не знать.Сегодня для этого есть прекрасные возможности: создать обращение через электронные приёмные, написать письмо и отправить его в электронном виде или через "Почту России". От каждого субъекта РФ в Совете Федерации присутствует по два представителя. Депутаты Государственной Думы новые территории пока не представляют — до парламентских выборов 2026 года. Однако среди них есть те, кто закреплен решениями фракций за соответствующим субъектом: депутаты местных парламентов, губернаторы.Что касается пенсионного обеспечения в целом, во-первых, открыты клиентские службы во всех субъектах РФ, в том числе на новых территориях. Туда можно прийти, посмотреть своё пенсионное дело, попросить объяснить непонятные моменты или что-то пересчитать, и так далее.Если есть необходимость, обращайтесь в Государственную Думу в комитет по социальной политике (Москва, Государственная Дума, Охотный ряд, дом 1). Мы получаем письма от граждан РФ, которые сталкиваются с различными бюрократическими препонами, например, с неправильным расчётом пенсии или с отказом в ее назначении. Для решения таких вопросов мы привлекаем сотрудников социального фонда и органы прокуратуры при необходимости.Во-вторых, по закону, пенсионное обеспечение распространяется на всех граждан России. По нашим нормам права неработающий пенсионер не может иметь доход меньше прожиточного минимума пенсионера, который установлен в регионе. Например, если у пенсионера – гражданина РФ маленькая социальная, страховая пенсия, он в любом случае получает доплату до прожиточного минимума из бюджета Социального фонда РФ.Кроме того, в обязательном порядке происходит индексация пенсий — и работающим, и неработающим пенсионерам. В следующем году с 1 января для получателей страховых пенсий они должны быть проиндексировать на 7,6%. При этом те наши граждане, кто получает пенсию в начале месяца, в силу продолжительных новогодних праздников получат выплаты в конце декабря.— Сегодня в публичном пространстве можно услышать и увидеть самые разные вбросы, какие-либо интерпретации, дискуссии о том, что якобы Социальный фонд имеет финансовую "дыру", денег не хватит на выплаты, грядёт очередное повышение пенсионного возраста. Как вы это прокомментируете?— Всё это вбросы, которые делаются либо ради хайпа, либо для того, чтобы взбудоражить людей, создать ненужное никому напряжение.Мы ориентируемся на факты. А факты следующие: приняты и федеральный, и бюджет Социального фонда РФ. Средства в полном объёме заложены и на следующий год, и на ближайшую трёхлетку. Они пойдут на индексацию пенсий и доплаты к ним; на выплаты тем людями, кто получит статус пенсионера в 2026 году; на индексацию всех пособий, которая произойдёт с 1 февраля. А также — на выплату социальных пенсий из ведомственных бюджетов; на "военные" пенсии и их индексацию с 1 октября следующего года.Поэтому никакой финансовой "дыры" нет и быть не может. Социальный фонд РФ – махина, которая объединяет в себе и страховщика, и оператора иных государственных функций, на которые из федерального бюджета поступают деньги.При этом сегодня Социальный фонд занимается в том числе выплатами средств материнского капитала, детских пособий (их получают 11 миллионов семей). В следующем году семьи с 2 и более детьми получат со среднедушевым доходом менее 1,5 прожиточных минимумов получат возможность ежегодно возвращать часть уплаченного НДФЛ. [Это фактически налоговый кэшбэк: государство компенсирует часть уплаченных ранее налогов. Выплату может получить каждый из родителей. Ее размер равен НДФЛ 13% минус НДФЛ 6%.]— С точки зрения действия законов звучали опасения со стороны исторических территорий РФ относительно того, что в этом году заканчивается срок, когда необходимо подтвердить свою группу инвалидности. А это влияет на пособие, на пенсию по инвалидности, и так далее. Что в этом отношении делается?— С учётом сложившейся практики и опасений, которые граждане высказывали, сенаторы внесли проект закона. Он прошёл первое чтение, мы продлили действие старых правил на определённый период, чтобы у людей была возможность переподтвердиться. То есть обеспокоенность граждан была принята во внимание и законодательство скорректировано. В декабре пройдёт второе и третье чтение этого закона — для того, чтобы в этом году завершить обсуждение этого вопроса.Я бы еще обратил ваше внимание на новшества для самозанятых граждан (их сегодня порядка 15 миллионов) и использования ими льготного налогового режима. Этим может воспользоваться любой гражданин Российской Федерации или иностранец из страны ЕАЭС.Напомню, как это работает. Физическое лицо регистрируется в качестве самозанятого (это можно сделать через приложение в смартфоне), платит 4% налог с дохода, если оказывается услуга физическому лицу и 6% — если юридическому. Доход ограничен — 2, 4 миллиона в год. Это очень удобно. Например, нянечка, репетитор, сторож, дворник, водитель, то есть физическое лицо, которое оказывает какие-либо услуги, может пользоваться временным льготным налоговым режимом на профессиональный доход.Со следующего года вводится возможность добровольного социального страхования для таких лиц — на период временной нетрудоспособности они могут получить больничный. Например, гражданин Иванов Иван Иванович оказывает услуги, готовит детей к поступлению в ВУЗ. Он нигде не работает, не застрахован в Социальном фонде. Если у него наступает болезнь, на больничный он уйти не может, потому что является незастрахованным лицом. И получается, что доход и заработок у него прекращается из-за болезни.Так вот, теперь, по просьбе самозанятых граждан, организованы две программы для тех, кто добровольно регистрируется в Социальном фонде и ежемесячно платит взносы (1300 или 1900 ежемесячный платеж). Первая программа — программа максимальных выплат около 50 тысяч в год. Вторая — 35 тысяч в год. Если у вас есть социальный стаж по уплате взносов в течение полугода, вы получаете возможность этим принципом социального страхования. То есть сможете во время болезни получать доход.То же самое касается и добровольного пенсионного страхования для самозанятых. Также есть возможность зарегистрироваться и платить взносы в Социальный фонд — для того, чтобы формировалась твоя будущая пенсия. Это особенно важно, как мне кажется, для молодых людей этой категории. Потому что зачастую с проблемой, что пенсию назначить не могут — зарплату получал "в конверте", официально не был трудоустроен... И, соответственно, баллов страховых недостаточно для назначения пенсии.Поэтому добровольное пенсионное страхование – это возможность пользоваться льготным налоговым режимом на профессиональный доход и одновременно формировать свою будущую пенсию, чтобы достигнув пенсионного возраста, получить полагающиеся средства.— Ранее вы поддержали предложение ввести меры поощрения для граждан России, которые приняли у себя беженцев с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Какие меры поддержки и социальные льготы для переселенцев, беженцев и жителей прифронтовых территорий считаете необходимыми сейчас?— Нужно действовать таким образом, чтобы беженцы получали всю необходимую правовую и гуманитарную помощь. Я помню, как губернаторы отдельных регионов РФ подошли корректно и прагматично к тому, чтобы дать беженцам возможность присутствовать на территории своего региона и иметь заработок. Некоторые даже приглашали к себе в регион тех беженцев, которые были готовы [к переезду]. Считаю, это абсолютно верным и правильным подходом.К нам, в свою очередь, обращались беженцы, которые сталкивались с определёнными сложностями при получении документов. Мы оказывали помощь. Многим беженцам была предоставлена возможность для получения гражданства.Сегодня в сложившихся условиях не звучат вопросы, связанные с системными проблемами в вопросах помощи беженцам. Скорее есть проблемы определённого характера, связанные с трудностями, с которыми столкнулись жители Курской или Белгородской области. В этой части вопросы решаются, средства выделяются, но остаются пока еще трудности в плане предоставления документов. И задача всех представителей и органов публичной власти — помогать людям в решении этих вопросов.— Вы активно занимаетесь вопросами ветеранов и их поддержкой. В частности, вы инициировали законопроект о придании Дню ветеранов боевых действий федерального статуса 1 июля. Проект должен был быть рассмотрен в Госдуме. Есть какие-то новости по его рассмотрению?— День ветеранов боевых действий празднуется у нас в стране 1 июля неформально уже достаточно давно. Он признаётся ветеранскими общероссийскими организациями, члены которых встречаются ежегодно 1 июля на Поклонной горе. Мы их чествуем, несём венки и цветы к памятнику воинам-интернационалистам. А на уровне субъектов Российской Федерации, более чем в 50% ее регионах, он уже установлен [официально].То есть, несмотря на отсутствие юридического фиксирования этой даты, это народный праздник.Мы внесли федеральный проект закона, чтобы считать этот день федеральной датой, но пока он не был рассмотрен. Его поддержали ветеранские организации, такие как "Офицеры России" и иные. Звучат также предложения на встречах с президентом со стороны представителей разных фракций. Законодательная межфракционная инициатива внесена в Госдуму. Мы запрашивали [на эту тему мнение] и Минобороны, и научных учреждений.Там идет определённая дискуссия относительно самой даты — почему именно 1 июля. Но так уже сложилось, и если ветераны боевых действий эту дату определили, они имеют на это право. Это их праздник, прежде всего. Думаю, рано или поздно мы к этому придём.Мы с ветеранскими организациями на постоянной связи, проводим мероприятия, корректируем законы, в том числе берём за основу те предложения и инициативы, которые данные учреждения озвучивают. В частности, в последнее время мы внесли много изменений в закон о ветеранах, исходя из того, что постоянно менялись критерии, определялись дополнительные возможности для присвоения статуса "ветеран боевых действий" тем или иным категориям.Курские события дали определённые импульсы и поручения, после которых были приняты поправки для того, чтобы нашим гражданам, которые находятся на прилегающих к зоне СВО территориях, отражали агрессию врага, тоже можно было присваивать данный статус. Ранее он был закреплён для тех, кто, не находясь на территории СВО, на границе противостоял агрессии противника. То же самое касается сотрудников, военнослужащих МЧС, которые занимаются вопросами разминирования.Постоянно происходит совершенствование законодательства, мы охватываем разные категории. Последние изменения касались тех, кто принимал участие в штурмовых подразделениях, кто имел соответствующее соглашение с Министерством обороны — по поручению президента эти поправки правительством были подготовлены. Теперь они тоже погружены в закон о ветеранах.Мы постоянно ведём работу в рамках нашего комитета, проводим совместные мероприятия, которые позволяют те или иные предложения реализовывать. Например, в прошлом году выезжали в Новокузнецк на встречу в военном госпитале, где шла речь о возможности получать медицинскую помощь для бойцов СВО, которые находятся в отпуске. Мы внесли проект закона, направили соответствующие письма, и позже без принятия соответствующего закона на уровне нормативно-правового регулирования этот вопрос был решён.Сегодня военнослужащие, которые находятся в отпуске, могут пользоваться гражданскими учреждениями здравоохранения. И это правильно. И таких примеров много.Я призываю всех граждан, если вы видите, где на практике что-то буксует, что-то не дорабатывается – информируйте! Повторюсь, мы оперативно на всё это обращаем внимание, инициируем изменения, направляем предложения, ведём постоянную работу – и с правительством, и с нашими организациями ветеранов.— В России подготовили единый стандарт мер поддержки участников СВО. Как минимум 19 мер социальной поддержки бойцов спецоперации и членов их семей войдут туда, сообщил глава комиссии Госсовета по поддержке участников СВО Игорь Бабушкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Как вы оцениваете эти 19 пунктов поддержки ветеранов? Что ещё необходимо учесть?— Действительно есть федеральные и региональные меры поддержки. Хорошо, что регионы изыскивают возможности и в рамках бюджета, и вне его решать те или иные вопросы, поддерживать участников СВО и членов их семей; помогать благотворительным и волонтёрским организациям. Но должны быть единые стандарты.Сейчас готовится документ по этому вопросу. Некоторое время назад у нас были подготовительные мероприятия, где принимали участие представители разных регионов, представители правительства, администрации президента. Встреча комиссии Госсовета этому была посвящена. Впереди — заседание Госсовета.То есть в скором времени это будет уже обсуждено и подписано на высоком уровне. Такие стандарты должны появиться, чтобы у людей не возникали вопросы и сложности.Например, гражданин проживает в одном регионе, а был мобилизован и подписал контракт через другой субъект. Получается, в регионе постоянной регистрации этого человека его ребёнок не может пользоваться мерами региональной поддержки, которые доступны другим детям. Это вызывает определённые вопросы, это несправедливо.Поэтому всё это должно быть систематизировано для того, чтобы людям не испытывать дискомфорт. Я же желаю всем хорошего настроения и мирного неба над головой!

https://ukraina.ru/20240702/1055977141.html

https://ukraina.ru/20250619/1064054543.html

днр

лнр

курская область

белгородская область

россия

украина

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, беженцы, пенсии, ветераны, новые регионы, днр, лнр, курская область, белгородская область, сво, ветераны сво, россия, госдума, закон, социальные выплаты, депутат, украина, владимир путин, донецкая народная республика