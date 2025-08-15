https://ukraina.ru/20250815/amerikanskie-istrebiteli-v-desyatkakh-kilometrov-ot-chukotki--ekspert-o-voennom-znachenii-alyaski-1066977098.html

"Американские истребители в десятках километров от Чукотки" — эксперт о военном значении Аляски

Аляска остается стратегически важным регионом как для США, так и для России — здесь пересекаются экономические интересы, вопросы безопасности и история. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060293188_0:99:2001:1224_1920x0_80_0_0_777df488c994c1a83b0c59195ed1f9f6.jpg

Для США Аляска — единственный арктический штат, без которого Вашингтон не имел бы доступа к Северному полюсу. "Если бы Россия в свое время не продала этот кусок северо-американского континента, у США просто не было бы арктических владений", — отметил Доронин.Регион богат ресурсами: здесь добывают золото и углеводороды, а администрация экс-президента США Джо Байдена расширила континентальный шельф США почти на миллион квадратных километров. "Это лишь показывает то, что США пробуют вернуться в Арктику не только на сухопутный сегмент, но и на остальную часть всемирной арктической зоны", — подчеркнул эксперт.С военной точки зрения Аляска критична для системы сдерживания США. "Там, в нескольких десятках километров от нашей границы, расположен аэродром — через Берингов пролив. То есть американские истребители и бомбардировщики находятся в непосредственной близости от нашего Чукотского автономного округа", — пояснил Доронин.Для России регион также имеет большое значение — это зона логистики, безопасности и исторических связей. "Аляска для нас еще и территория, где, условно говоря, заканчивается Северный морской путь, и начинается Трансарктический транспортный коридор", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир" на сайте Украина.ру.Также на тему предстоящего саммита Росси и США: "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск".

