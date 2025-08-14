Родственникам колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ, не выплачивают компенсации – эксперт - 14.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250814/rodstvennikam-kolumbiyskikh-namnikov-voevavshikh-za-vsu-ne-vyplachivayut-kompensatsii--ekspert-1066960708.html
Родственникам колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ, не выплачивают компенсации – эксперт
Родственникам колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ, не выплачивают компенсации – эксперт - 14.08.2025 Украина.ру
Родственникам колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ, не выплачивают компенсации – эксперт
Украина использует невозможность опознать тела колумбийских наёмников, воевавших на стороне ВСУ, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам. Об этом отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур рассказал в материале РИА Новости
2025-08-14T03:49
2025-08-14T03:49
украина.ру
новости
украина
колумбия
вооруженные силы украины
иностранные наемники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058236371_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_70a222f44f8d09d766549e2aef765288.jpg
"Практически невозможно вернуть тела. Они остаются на поле боя, а потом не подлежат опознанию", — рассказал эксперт со ссылкой на рассказы своих соотечественников в рядах ВСУ.По словам Мансура, посетившего в рамках работы над докторской диссертацией по теме наёмничества город Луцк Волынской области Украины, этим обстоятельством пользуются наниматели колумбийцев и страховщики, чтобы не платить компенсации."Страховые компании опираются на пункт, согласно которому они не могут осуществить выплату по страхованию жизни, если тело не подлежит опознанию. А иногда тела вовсе не остаётся, и в этом-то пункте колумбийцев и поджидает ловушка", — сообщил эксперт.Депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос ранее уличил украинские дипмиссии в Латинской Америке (включая посольство в Колумбии), которые занимаются вербовкой наёмников для участия в боевых действиях, в нарушении норм международного права."Они нарушают международное право. Не знаю, подписала ли Украина Конвенцию о борьбе с наёмничеством, но они, очевидно, привозят иностранцев, не являющихся гражданами их страны, для проведения операций с украинскими солдатами. По моему мнению, это является нарушением международного гуманитарного права", — заявил Урибе Муньос.Он подчеркнул, что наёмники, которые едут на Украину, лишены какой-либо защиты международного права и нередко оказываются в заведомо смертельных условиях, их используют как "пушечное мясо".По словам парламентария, некоторые наёмники давали в Колумбии показания о том, что их направляют в определенные районы Украины или на отдельные участки фронта, где "практически вероятность того, что они будут убиты, составляет 100 процентов".Преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наёмничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес указал, что на одной только Украине воюют 5-6 тысяч колумбийских наёмников, а смертность среди них порядка 10-12 процентов. При этом он подчеркнул, что реальное число наёмников не поддается точному подсчету.Причем ВСУ и вербовщики наёмников заманивают колумбийцев на Украину обещанием больших гонораров и компенсаций в случае гибели, а затем отказываются их выплачивать.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
украина
колумбия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058236371_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_86a5efd1adf9bbb3b0e1465c01bf4c0a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, украина, колумбия, вооруженные силы украины, иностранные наемники
Украина.ру, Новости, Украина, Колумбия, Вооруженные силы Украины, иностранные наемники

Родственникам колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ, не выплачивают компенсации – эксперт

03:49 14.08.2025
 
© NATOЧешские иностранные наемники
Чешские иностранные наемники
© NATO
Читать в
ДзенTelegram
Украина использует невозможность опознать тела колумбийских наёмников, воевавших на стороне ВСУ, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам. Об этом отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур рассказал в материале РИА Новости
"Практически невозможно вернуть тела. Они остаются на поле боя, а потом не подлежат опознанию", — рассказал эксперт со ссылкой на рассказы своих соотечественников в рядах ВСУ.
По словам Мансура, посетившего в рамках работы над докторской диссертацией по теме наёмничества город Луцк Волынской области Украины, этим обстоятельством пользуются наниматели колумбийцев и страховщики, чтобы не платить компенсации.
"Страховые компании опираются на пункт, согласно которому они не могут осуществить выплату по страхованию жизни, если тело не подлежит опознанию. А иногда тела вовсе не остаётся, и в этом-то пункте колумбийцев и поджидает ловушка", — сообщил эксперт.
Депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос ранее уличил украинские дипмиссии в Латинской Америке (включая посольство в Колумбии), которые занимаются вербовкой наёмников для участия в боевых действиях, в нарушении норм международного права.
"Они нарушают международное право. Не знаю, подписала ли Украина Конвенцию о борьбе с наёмничеством, но они, очевидно, привозят иностранцев, не являющихся гражданами их страны, для проведения операций с украинскими солдатами. По моему мнению, это является нарушением международного гуманитарного права", — заявил Урибе Муньос.
Он подчеркнул, что наёмники, которые едут на Украину, лишены какой-либо защиты международного права и нередко оказываются в заведомо смертельных условиях, их используют как "пушечное мясо".
По словам парламентария, некоторые наёмники давали в Колумбии показания о том, что их направляют в определенные районы Украины или на отдельные участки фронта, где "практически вероятность того, что они будут убиты, составляет 100 процентов".
Преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наёмничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес указал, что на одной только Украине воюют 5-6 тысяч колумбийских наёмников, а смертность среди них порядка 10-12 процентов. При этом он подчеркнул, что реальное число наёмников не поддается точному подсчету.
Причем ВСУ и вербовщики наёмников заманивают колумбийцев на Украину обещанием больших гонораров и компенсаций в случае гибели, а затем отказываются их выплачивать.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиУкраинаКолумбияВооруженные силы Украиныиностранные наемники
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Атаки на Ленинградскую область: Подлесный объяснил, чем опасен новый украинский дрон "Лютый"
05:20"Петербург безопаснее Лондона": наблюдения британского музыканта о жизни в двух столицах
05:16"Обмен землями" или полная военная победа России в Донбассе. Украина в международном контексте
05:14Александр Перенджиев: Трамп попробует продать Украину, чтобы получить выгоду в Арктике и на Севморпути
05:11От генерала-украинофила до разведчицы с "Миротворца". С чьего голоса запоёт Трамп на Аляске
05:00"Обмен любезностями на фоне холодной войны": политолог о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа
04:52О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине
04:50Остатки советской бронетехники: эксперт рассказал о составе новых механизированных бригад ВСУ
04:40"Навроцкий — заложник Качиньского". Конрад Рэнкас объяснил, кто реально управляет Польшей
04:34"Много крови". Украинские и российские эксперты о провокациях и плохих перспективах режима Зеленского
04:22ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:20"Белорусский генштаб сознательно перенёс учения подальше от границ" — полковник Тиханский
04:04Возгорание нефтепродуктов произошло при отражении атаки беспилотников ВСУ в Волгоградской области
04:04В ожидании российского десанта и результатов переговоров на Аляске. Чем живет город Херсон
04:00"После Скрипалей я задумался об убежище в России" — британец о преследовании инакомыслящих на Западе
03:49Родственникам колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ, не выплачивают компенсации – эксперт
03:14На Украине напряглись: Россия готовится испытать новую ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
02:53Тернопольский чиновник поссорился с ветеранами ВСУ, обозвав их "собаками"
02:34Новая волна студенческих протестов в Сербии: более 60 человек пострадали в Нови-Саде
02:07ВС РФ наступают в ДНР. В Польше задержали малолетних бандеровцев. Сводка новостей за 13 августа
Лента новостейМолния