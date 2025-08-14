https://ukraina.ru/20250814/rodstvennikam-kolumbiyskikh-namnikov-voevavshikh-za-vsu-ne-vyplachivayut-kompensatsii--ekspert-1066960708.html

Родственникам колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ, не выплачивают компенсации – эксперт

Украина использует невозможность опознать тела колумбийских наёмников, воевавших на стороне ВСУ, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам. Об этом отставной колумбийский военный Альфонсо Мансур рассказал в материале РИА Новости

"Практически невозможно вернуть тела. Они остаются на поле боя, а потом не подлежат опознанию", — рассказал эксперт со ссылкой на рассказы своих соотечественников в рядах ВСУ.По словам Мансура, посетившего в рамках работы над докторской диссертацией по теме наёмничества город Луцк Волынской области Украины, этим обстоятельством пользуются наниматели колумбийцев и страховщики, чтобы не платить компенсации."Страховые компании опираются на пункт, согласно которому они не могут осуществить выплату по страхованию жизни, если тело не подлежит опознанию. А иногда тела вовсе не остаётся, и в этом-то пункте колумбийцев и поджидает ловушка", — сообщил эксперт.Депутат колумбийского конгресса Алирио Урибе Муньос ранее уличил украинские дипмиссии в Латинской Америке (включая посольство в Колумбии), которые занимаются вербовкой наёмников для участия в боевых действиях, в нарушении норм международного права."Они нарушают международное право. Не знаю, подписала ли Украина Конвенцию о борьбе с наёмничеством, но они, очевидно, привозят иностранцев, не являющихся гражданами их страны, для проведения операций с украинскими солдатами. По моему мнению, это является нарушением международного гуманитарного права", — заявил Урибе Муньос.Он подчеркнул, что наёмники, которые едут на Украину, лишены какой-либо защиты международного права и нередко оказываются в заведомо смертельных условиях, их используют как "пушечное мясо".По словам парламентария, некоторые наёмники давали в Колумбии показания о том, что их направляют в определенные районы Украины или на отдельные участки фронта, где "практически вероятность того, что они будут убиты, составляет 100 процентов".Преподаватель юридического факультета Университета Росарио в Боготе и автор экспертного заключения для конгресса Колумбии по законопроекту о ратификации конвенции ООН о борьбе с наёмничеством 1989 года Марио Уруэнья Санчес указал, что на одной только Украине воюют 5-6 тысяч колумбийских наёмников, а смертность среди них порядка 10-12 процентов. При этом он подчеркнул, что реальное число наёмников не поддается точному подсчету.Причем ВСУ и вербовщики наёмников заманивают колумбийцев на Украину обещанием больших гонораров и компенсаций в случае гибели, а затем отказываются их выплачивать.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

