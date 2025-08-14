https://ukraina.ru/20250814/obmen-lyubeznostyami-na-fone-kholodnoy-voyny-politolog-o-tom-chego-zhdat-ot-vstrechi-putina-i-trampa-1066930047.html

"Обмен любезностями на фоне холодной войны": политолог о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа

Предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли приведет к кардинальным изменениям в украинском конфликте. Стороны ограничатся декларациями о готовности к диалогу, но реальных шагов к прекращению боевых действий не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин

"Произойдет обмен любезностями, последуют заявления о готовности продолжать переговоры, о согласовании времени и места будущей встречи, — прогнозирует Александр Камкин. — Но прорывных решений о заморозке конфликта, перемирия пока что ожидать преждевременно".Эксперт комментирует появившиеся в западных СМИ сообщения о возможных договоренностях по Донбассу. "Возможно, это не вброс, а позиция одной из сторон, в данном случае американцев, — предполагает политолог. — Встреча проводится в очень сложной атмосфере, когда из хаотичного противостояния обе стороны пытаются выстроить некое подобие управляемой холодной войны".Отвечая на вопрос о договороспособности Дональда Трампа, Камкин отмечает двойственность позиции американского лидера."Надежда сохраняется, но надо понимать, что Трамп сейчас прежде всего выразитель громких фраз. Для него важнее именно форма, а не содержание. Кроме того, он зажат в цейтнот и у него ограничена свобода действий", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Камкин: На Аляске Россия и США будут выстраивать подобие управляемой холодной войны" на сайте Украина.ру.Также материал на тему предстоящего саммита на Аляске: "Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир" на сайте Украина.ру.

