"Обмен любезностями на фоне холодной войны": политолог о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа - 14.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250814/obmen-lyubeznostyami-na-fone-kholodnoy-voyny-politolog-o-tom-chego-zhdat-ot-vstrechi-putina-i-trampa-1066930047.html
"Обмен любезностями на фоне холодной войны": политолог о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа
"Обмен любезностями на фоне холодной войны": политолог о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа - 14.08.2025 Украина.ру
"Обмен любезностями на фоне холодной войны": политолог о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа
Предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли приведет к кардинальным изменениям в украинском конфликте. Стороны ограничатся декларациями о готовности к диалогу, но реальных шагов к прекращению боевых действий не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
2025-08-14T05:00
2025-08-14T05:00
новости
аляска
донбасс
россия
дональд трамп
владимир путин
украина.ру
переговоры
новости о переговорах россии и украины
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066795548_0:63:1060:659_1920x0_80_0_0_15a7ae15a6401a6f92e634b2477124a1.jpg
"Произойдет обмен любезностями, последуют заявления о готовности продолжать переговоры, о согласовании времени и места будущей встречи, — прогнозирует Александр Камкин. — Но прорывных решений о заморозке конфликта, перемирия пока что ожидать преждевременно".Эксперт комментирует появившиеся в западных СМИ сообщения о возможных договоренностях по Донбассу. "Возможно, это не вброс, а позиция одной из сторон, в данном случае американцев, — предполагает политолог. — Встреча проводится в очень сложной атмосфере, когда из хаотичного противостояния обе стороны пытаются выстроить некое подобие управляемой холодной войны".Отвечая на вопрос о договороспособности Дональда Трампа, Камкин отмечает двойственность позиции американского лидера."Надежда сохраняется, но надо понимать, что Трамп сейчас прежде всего выразитель громких фраз. Для него важнее именно форма, а не содержание. Кроме того, он зажат в цейтнот и у него ограничена свобода действий", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Камкин: На Аляске Россия и США будут выстраивать подобие управляемой холодной войны" на сайте Украина.ру.Также материал на тему предстоящего саммита на Аляске: "Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250813/1066925486.html
аляска
донбасс
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0b/1066795548_51:0:1011:720_1920x0_80_0_0_f77d96255ef5bed41ebbcd71b9b7049f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, аляска, донбасс, россия, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, переговоры, новости о переговорах россии и украины, новости переговоров, переговоры по украине 2025, украина, саммит, сво
Новости, Аляска, Донбасс, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина.ру, переговоры, новости о переговорах России и Украины, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, Украина, саммит, СВО

"Обмен любезностями на фоне холодной войны": политолог о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа

05:00 14.08.2025
 
© Украина.руПереговоры РФ и США на Аляске
Переговоры РФ и США на Аляске - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вряд ли приведет к кардинальным изменениям в украинском конфликте. Стороны ограничатся декларациями о готовности к диалогу, но реальных шагов к прекращению боевых действий не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин
"Произойдет обмен любезностями, последуют заявления о готовности продолжать переговоры, о согласовании времени и места будущей встречи, — прогнозирует Александр Камкин. — Но прорывных решений о заморозке конфликта, перемирия пока что ожидать преждевременно".
Эксперт комментирует появившиеся в западных СМИ сообщения о возможных договоренностях по Донбассу.
"Возможно, это не вброс, а позиция одной из сторон, в данном случае американцев, — предполагает политолог. — Встреча проводится в очень сложной атмосфере, когда из хаотичного противостояния обе стороны пытаются выстроить некое подобие управляемой холодной войны".
Отвечая на вопрос о договороспособности Дональда Трампа, Камкин отмечает двойственность позиции американского лидера.
"Надежда сохраняется, но надо понимать, что Трамп сейчас прежде всего выразитель громких фраз. Для него важнее именно форма, а не содержание. Кроме того, он зажат в цейтнот и у него ограничена свобода действий", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Александр Камкин: На Аляске Россия и США будут выстраивать подобие управляемой холодной войны" на сайте Украина.ру.
Также материал на тему предстоящего саммита на Аляске: "Николай Доронин о встрече Путина и Трампа: Если удастся сойтись в Арктике, и на Украине будет мир" на сайте Украина.ру.
рваный флаг Украина болото - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Вчера, 14:55
Украина выдвинула требования России перед встречей Путина и ТрампаУ Украины есть пять ключевых требований в рамках урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщает Politico в преддверии саммита США - РФ на Аляске, передает 13 августа телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиАляскаДонбассРоссияДональд ТрампВладимир ПутинУкраина.рупереговорыновости о переговорах России и Украиныновости переговоровпереговоры по Украине 2025УкраинасаммитСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Атаки на Ленинградскую область: Подлесный объяснил, чем опасен новый украинский дрон "Лютый"
05:20"Петербург безопаснее Лондона": наблюдения британского музыканта о жизни в двух столицах
05:16"Обмен землями" или полная военная победа России в Донбассе. Украина в международном контексте
05:14Александр Перенджиев: Трамп попробует продать Украину, чтобы получить выгоду в Арктике и на Севморпути
05:11От генерала-украинофила до разведчицы с "Миротворца". С чьего голоса запоёт Трамп на Аляске
05:00"Обмен любезностями на фоне холодной войны": политолог о том, чего ждать от встречи Путина и Трампа
04:52О чем Зеленский и главы Евросоюза и европейских государств договорились на саммите в Берлине
04:50Остатки советской бронетехники: эксперт рассказал о составе новых механизированных бригад ВСУ
04:40"Навроцкий — заложник Качиньского". Конрад Рэнкас объяснил, кто реально управляет Польшей
04:34"Много крови". Украинские и российские эксперты о провокациях и плохих перспективах режима Зеленского
04:22ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:20"Белорусский генштаб сознательно перенёс учения подальше от границ" — полковник Тиханский
04:04Возгорание нефтепродуктов произошло при отражении атаки беспилотников ВСУ в Волгоградской области
04:04В ожидании российского десанта и результатов переговоров на Аляске. Чем живет город Херсон
04:00"После Скрипалей я задумался об убежище в России" — британец о преследовании инакомыслящих на Западе
03:49Родственникам колумбийских наёмников, воевавших за ВСУ, не выплачивают компенсации – эксперт
03:14На Украине напряглись: Россия готовится испытать новую ракету "Буревестник" с ядерным двигателем
02:53Тернопольский чиновник поссорился с ветеранами ВСУ, обозвав их "собаками"
02:34Новая волна студенческих протестов в Сербии: более 60 человек пострадали в Нови-Саде
02:07ВС РФ наступают в ДНР. В Польше задержали малолетних бандеровцев. Сводка новостей за 13 августа
Лента новостейМолния