Игорь Рублев: ВС РФ проводят сложную операцию, чтобы выбить ВСУ из Покровска, Доброполья и Константиновки

Даже если наш прорыв к Золотому Колодезю не будет развиваться, это никак не поменяет уравнение, когда Украина призывает меньше, чем теряет, поскольку наше давление будет наращиваться, считает военный обозреватель, автор крупного телеграм-канала "Пролив Сталина" Игорь Рублев, который хорошо знает места боевых действий и текущую обстановку

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Игорь, украинские СМИ уже который день бьют тревогу по поводу рывка ВС РФ на Золотой Колодезь. Контроль над этим населенным пунктом потенциально позволит нам продвигаться на Доброполье, Краматорск и Барвенково. А Минобороны пока только скромно подтвердило освобождение Никаноровки и Суворово севернее Родинского. Чего ждать дальше?- То, что Минобороны скромно подтвердило освобождение Никаноровки и Суворово – это нормально. Группировка войск "Центр" никогда не спешит объявлять о занятии населенных пунктов. Когда в прошлом году она вела бои под Новогродовкой, то там объявлялось об этом только спустя две недели. Здесь, я полагаю, будет то же самое.Прорыв фронта так или иначе состоялся. Он начал развиваться после того, как мы перешли речку Казенный Торец. То есть это произошло не за день и не за два. Эта планомерная работа велась с середины лета. Есть много косвенных сведений, которые подтверждают, что в Золотой Колодезь мы зашли. Но описать точные контуры нашего контроля вам не сможет никто. Даже в Генштабе не смогут поручиться, что завтра будет то же самое, что сегодня. Одним словом, прорыв происходит.Если на каком-то этапе настанет момент, когда у нас не хватит сил, мы поймем, что дальше продвигаться не стоит, и остановимся, то пиковые значения нашего продвижения будут сокращены. Да, киевский режим сейчас предпринимает какие-то меры, чтобы купировать эту угрозу, но отыграть ее в ноль он не сможет. Мы этим в любом случае воспользуемся.В частности, в заголовках украинских СМИ в основном мелькают Доброполье и Дружковка, а про Покровск они уже забывают. Противник понимает, что мы с ним вопрос решим, если никаких плохих событий не произойдет (а их не произойдет).Короче говоря, прорыв фронта в развитии. Его масштабы мы сможем узнать только постфактум. Но уже можно сказать, что он серьезнее, чем прошлогодний прорыв к Новогродовке. Пустоту мы нащупали и туда зашли. Нам сейчас надо чуть-чуть расширить фланги, взяв Шахово, Владимировку и Белицкое, без контроля над которыми мы не сможем лезть дальше на север к Славянску/Краматорску.Повторюсь, все сообщения, которые сейчас дают обе стороны – это текстовые заявки. Данных объективного контроля у нас нет. И вообще нас ждет минимум неделя скудных сведений с этого направления. Нам не надо подсвечивать свои позиции, а Украина на фоне переговоров не захочет лишний раз говорить о своих проблемах на фронте.- Как думаете, этот прорыв произошел по принципу "наступаем там, где наступается"? Или у Генштаба есть план занять конкретные точки, которые позволили бы решать важные задачи на фронте?- Это о событиях прошлого года можно было сказать, что мы наступали там, где наступается. Да, был какой-то общий план, но мы неплохо развивали успех только там, где враг слаб. А в этом году мы проводим очень сложную операцию. То, что мы через речку пролезли далеко на север, да еще и так, что враг этого не ожидал – было тщательно спланировано. Я бы даже сказал, что за три года СВО – это самая сложная наша задумка. И сейчас она реализуется.Покровск, Мирноград, Родинское и Белицкое мы точно заберем под контроль в результате этого наступления.Но, повторюсь, не надо строить завышенных ожиданий. Давайте смотреть пошагово. Случился прорыв – надо расширить фланги. Если расширили фланги – подумаем о том, чтобы улететь севернее или западнее, либо вообще в сторону Константиновки развернуться. С тех пор, как фронт на СВО принял позиционный характер, мы такого еще ни разу не делали. Мы не знаем, сколько надо сил для развития успеха, насколько мы это умеем, и насколько Украина позволит нам это сделать.- В прежнее время мы бы сказали, что для развития успеха нужно ввести в прорыв крупные механизированные соединения. Что сейчас может их заменить?- Сейчас роль бронетехники по-прежнему велика, но она несколько изменилась. Она незаменима как штурмовое средство. Еще не придумали ничего лучше, чтобы относительно безопасно доставить на поле боя какое-то количество пехоты. Но поскольку сейчас ее легко обнаружить и подбить, ее заменили мобильная пехота на мотоциклах и малые пехотные группы. Это начало работать еще в 2023 году и с тех пор получило свое развитие. Прорыв к Золотому Колодезю – это то, что было достигнуто подобным способом. Да, там уже катается наша бронетехника, но в прорыв мы ее пока не пускаем. Может быть, пока.- Уточним еще раз. Когда станет понятно, что мы остановились? Когда станет понятно, что мы расширяем полосу прорыва и идем дальше?- Если мы будем контролировать только часть территорий, которые нам удалось занять, это значит, что мы остановились. Например, мы узнали, что Украина выбила нас из Золотого Колодезя, прошло пару недель, но ничего не поменялось. Это будет означать, что прорыв остановлен.А если будут появляться свидетельства нашего продвижения севернее или расширения флангов, это означает, что все идет так, как надо.Это произойдет небыстро. Только через неделю мы сможем понять, как развивается ситуация. Как я уже сказал, информации сейчас с обеих сторон будет крайне мало. Для противника этот прорыв слишком чувствительный. Мы очень многое можем получить, если все пойдет так, как надо.- Как именно противник может попытаться купировать эту угрозу?- Украина перебросила туда ту часть "Азова"*, которой командует одиозный "Редис". Еще какие-то бригады туда обязательно перекинет. Часть сил просто перераспределит с соседних направлений. Но в целом у противника нет резервов, чтобы откуда-то взять кучу бригад и купировать этот прорыв в ноль. Подпереть направление киевский режим сможет, но это будет небесплатно. Если они подопрут Донбасс, у них в той или иной степени посыплется все остальное.Каменское, охват Купянска, продвижение в Кременских лесах, прорыв к Золотому Колодезю – все эти события подтверждают, что ВСУ стачиваются. Их боеспособность постепенно сходит на нет. Да, они еще будут представлять опасность. Да, они не дадут нам совершать 100-километровые прорывы.Повторюсь, большую часть территорий в центральном Донбассе, которые мы заняли за последние пару дней, ВСУ точно не вернут просто по конфигурации фронта. Может быть, подопрут что-то на севере. Но это я больше из осторожности говорю. Вряд ли противнику что-то в этом плане удастся.- А вы не допускаете, что Украина оголяет нынешние участки фронта, потому что копит в тылу силы для нового наступления?- Нет, не допускаю. У ВСУ нет таких крупных резервов. Максимум, что возможно – так это устроить в Брянской области что-то масштаба Поповки/Демидовки. А если они все же попробуют предпринять что-то масштаба Суджи, то наш прорыв на 10 километров к Золотому Колодезю покажется им цветочками, потому что тогда все наши группировки войск активизируются.Да, противник может думать, что в Брянской области у нас оборона слабее. Но там ВСУ могут наткнутся не только на россиян, но и на бойцов из КНДР. Если они хотят получить дополнительное насыщение фронта нашими войсками – пусть попробуют.Повторюсь, второй Суджи не получится у них. Мы лучше готовы, у нас есть фактор северокорейцев, у Украины меньше сил. Если киевский режим это попробует, это будет очень большой ошибкой. В конце концов, им сейчас это даже на фоне переговоров невыгодно.Что-то получиться у них может только в том случае, если мы расслабимся. А если командиры на местах не расслабляются, то боятся нам нечего.- Отряд спецназа "Анвар" время от времени публикует видео, как его операторы БПЛА поражают цели на территории Черниговской области. Достаточно ли этого, чтобы считать, что ситуация под контролем?- Нет, недостаточно. Поражение целей рядом с границей – это обычная боевая работа. Чтобы быть уверенными, что все хорошо, нам надо либо наступать самим, либо держать большое количество войск. Наступать самим мы пока там не будем. Достаточно ли у нас там войск? Наверное, да. Это может показать только практика, но, надеюсь, такой практики не будет.- Учитывая сегодняшнюю ситуацию на фронте, можем ли мы быть уверенными, что по итогам встречи на Аляске российская сторона не пойдет ни на какие тактические перемирия: наземные или воздушные?- Судя по тому, что мы видим в последние дни, нам идти на какие-то перемирия или обмены территориями невыгодно. Мы наступаем и берем очень много. Украину поставили в очень тяжелую ситуацию. Непонятно, как она из нее будет выбираться.На то, что предлагает Европа, точно никто не пойдет. "Перемирие и все" — это безумие. Если в качестве первого шага мы требуем, чтобы Украина без боя вышла из части конституционных территорий, это уже будет неплохо. Тем самым мы сэкономим жизни бойцов и мирного населения той же Славянско-Краматорской агломерации. Но это зависит от конкретных условий, а какие они будут – не знает никто.Мне кажется, на этой встрече не будет принято окончательного решения. Может быть, Трампу будет чуть проще ориентироваться в российской позиции по Украине, и он перестанет писать странные вещи у себя в соцсети.Воздушное перемирие? В качестве дипломатической кости, брошенной Трампу, возможно. Здесь и сейчас на фронт оно не повлияет, но хотелось бы обойтись без него. Хотя бы потому, что наши удары по украинским тылам "Геранями", крылатыми ракетами и "Искандерами" существенно болезненнее, чем вражеские.Посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, до пятницы еще многое может случиться. В том числе на фронте.- Насколько для нас будет критично, если обрушения украинского фронта не произойдет до конца летне-осенней кампании?- О какой критичности идет речь?Допустим, наш прорыв к Золотому Колодезю не будет развиваться, и наше продвижение вернется на уровень 400 километров в месяц. Но это никак не поменяет уравнение, когда Украина призывает меньше, чем теряет убитыми, раненными и дезертирами. Потому что наше давление будет наращиваться.Совсем фронт не порвется. Выход к Славянску и Краматорску на данном этапе маловероятен. Рановато нам пока об этом мечтать. А вот Покровск, Доброполье, Константиновка, Дружковка – это адекватно. Если мы их займем, то будем ждать следующего рывка.У нас такие операции поставлены на поток. Если эта операция не станет для ВСУ фатальной, то фатальной может стать следующая. Контроль территорий, конечно, важен. Но чем слабее армия противника, тем больше территорий мы сможем освобождать.- Насчет того, что про Славянск и Краматорск пока думать рано. А вы не ожидаете, что сейчас активизируется Купянско-Лиманский участок, когда мы двинемся на Изюм, чтобы отрезать Донбасс от Харькова?- Удар на Изюм между Купянском и Волчанском через Великий Бурлук – это идея, которая витает в воздухе уже давно. Это удобно нам с точки зрения логистики (противнику неудобно там находиться). Вопрос в силах и средствах.Чтобы наступать там, нужна серьезная группировка. Для группировок "Запад" и "Север" задачи нарезаны довольно большие. "Запад" работает от Серебрянского лесничества до части Белгородской области. "Север" работает от части Белгородской области до Белоруссии. Смогут ли они сконцентрировать достаточное количество сил – вопрос. Хотя вероятность этого повышается с каждым днем.Отдельные участки Оскольского фронта у ВСУ и так будут отваливаться, потому что противник будет оттягивать резервы на защиту Доброполья. Часть этих резервов уже вступают в бой с колес. Пока еще мало информации о том, что у киевского режима еще просядет. Надо подождать примерно месяц.- А в Сумской области вы чего-то ожидаете? Пока выглядит так, что ВСУ там перемалывают остатки своих резервов.- В Сумской области мы создали плацдарм, удобный для обороны. Мы выполнили задачу минимум, встав по Юнаковке. Суджанский район в безопасности. Туда противник не войдет. Но надо еще обезопасить Глушковский район. А для этого надо ждать, пока Украина ослабнет, потому что наступать там не очень удобно.У нас там получилось наступать в конце весны, потому что киевский режим этого не ожидал. Надавили, плацдарм взяли, потом противник отреагировал, стал перебрасывать резервы и начал контратаковать. Зеленский заявлял, что они там якобы шесть деревень отбили. На самом деле отбили два села, но на общей картине это никак не отразилось.Мы там проводим оборонительную операцию. Она закончится в тот момент, когда или натиск противника спадет, или Украина ослабит этот фронт, или мы этот фронт насытим. Пока там ничего экстраординарного ждать не стоит. И вообще, Сумская область – это второстепенное направление. Напрямую на нашу победу в войне она не влияет. Главное – Покровск и Доброполье.- У себя в телеграм-канале вы разместили смешную картинку насчет группировки "Центр". Дескать, в 2024 году она была милым слоником, а в 2025 году стала огромным боевым олифантом из "Властелина колец". Почему вы ее именно так оцениваете? Разве в 2024 году она была такой слабой?- В 2024 году "Центр" тоже был огромным слонярой. Просто возможности "Центра" в 2025 году выросли настолько, что по сравнению с самим собой "Центр" превратился из милого слоника в олифанта. Он сейчас превосходит самого себя.В прошлом году у "Центра" еще не было опыта таких тяжелых операций. Но за этот год они научились взламывать украинскую оборону в неожиданных местах, прорываться по железным дорогам и брать города посредством охвата. И сейчас это все реализуется на принципиально ином уровне сложности.Повторюсь, прорыв у Золотого Колодезя – это то, что "Центр" еще ни разу не делал. Он сейчас соревнуется сам собой. И другой результативной группировки у нас нет.Хорошо, что смена командования никак не сказалась на ее боеспособности. Все, что было наработано при Мордвичеве, сохраняется и развивается.*Деятельность организации запрещена в РФТакже по теме - в интервью Михаила Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск

