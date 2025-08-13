Зеленский поедет в Берлин ради группового видеозвонка Трампу - 13.08.2025 Украина.ру
Зеленский поедет в Берлин ради группового видеозвонка Трампу
А также Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом 13 августа сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
2025-08-13T10:52
2025-08-13T10:52
новости
сша
берлин
германия
трамп и зеленский
фридрих мерц
владимир зеленский
нато
ес
13 августа Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Затем они примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.Встреча запланирована на 16:00 по Москве. По итогам состоится пресс-конференция Зеленского и Мерца.Владимир Зеленский и лидеры ЕС созвонятся с Трампом - за два дня до его встречи с Путиным на Аляске, чтобы донести до президента США свои пожелания.15 августа лидеры США Дональд Трамп и России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят заключение мирного договора и урегулирование конфликта на Украине.
новости, сша, берлин, германия, трамп и зеленский, фридрих мерц, владимир зеленский, нато, ес
Новости, США, Берлин, Германия, Трамп и Зеленский, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС

10:52 13.08.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
© Фото : Пресс-служба президента Украины
А также Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом 13 августа сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
13 августа Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Затем они примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.
Встреча запланирована на 16:00 по Москве. По итогам состоится пресс-конференция Зеленского и Мерца.
Владимир Зеленский и лидеры ЕС созвонятся с Трампом - за два дня до его встречи с Путиным на Аляске, чтобы донести до президента США свои пожелания.
15 августа лидеры США Дональд Трамп и России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят заключение мирного договора и урегулирование конфликта на Украине.
10:08
Трамп поговорит с Зеленским и европейскими лидерами в средуАмериканский лидер Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в среду днем, сообщает Reuters, передает 13 августа телеграм-канал Украина.ру
НовостиСШАБерлинГерманияТрамп и ЗеленскийФридрих МерцВладимир ЗеленскийНАТОЕС
 
