Зеленский поедет в Берлин ради группового видеозвонка Трампу

Зеленский поедет в Берлин ради группового видеозвонка Трампу

А также Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом 13 августа сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066870852_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_3543588b96594e431dd41e84f7cc8356.jpg

13 августа Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Затем они примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.Встреча запланирована на 16:00 по Москве. По итогам состоится пресс-конференция Зеленского и Мерца.Владимир Зеленский и лидеры ЕС созвонятся с Трампом - за два дня до его встречи с Путиным на Аляске, чтобы донести до президента США свои пожелания.15 августа лидеры США Дональд Трамп и России Владимир Путин встретятся в Анкоридже на Аляске (США). Стороны обсудят заключение мирного договора и урегулирование конфликта на Украине.

