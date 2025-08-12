https://ukraina.ru/20250812/sergey-mironov-poka-ukraina-pytaetsya-sorvat-vstrechu-na-alyaske-rf-i-ssha-tvoryat-mir-na-kavkaze-1066879232.html

Сергей Миронов: Пока Украина пытается сорвать встречу на Аляске, РФ и США творят мир на Кавказе

Действия США по Азербайджану и Армении были в той или иной степени согласованы с Россией. Теперь российский и американский президенты настроены на долгожданную встречу на Аляске и продуктивные переговоры по Украине. Но нельзя исключать гнусных и кровавых провокаций, на которые способен Киев при поддержке Британии.

Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал лидер партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы РФ Сергей Миронов.Дональд Трамп 8 августа анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. — Сергей Михайлович, вокруг места встречи президентов США и России идут дискуссии. Почему именно Аляска, которую Россия продала США в 1867? Может быть, Трамп хочет договориться о переделе Украины, тем самым уколоть РФ тем, что опять, как в 1867 году, Америка претендует на исконно русские земли?— Не думаю, что США претендует или даже может претендовать на исконно русские земли. Тут скорее стоит переживать Мексике, Канаде или Дании.Считаю, что выбор Аляски для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа является важным сигналом остальным странам Запада, что решать вопросы украинского урегулирования и устранять первопричины кризиса будут Россия и США.Именно США стояли у истоков украинского кризиса в 2014 году. Они Майдан начали — они пусть и заканчивают его теперь. Если нет, то российская армия в любом случае завершит специальную военную операцию (СВО) победой. Судя по тому, что Трамп согласился на прямой разговор, он признает ответственность Америки и понимает, что без помощи США война бы давно закончилась. Все остальные — Мерцы, Макроны, Стармеры и тем более Зеленский с его хунтой — это марионетки и шестерки, которые могут только мешать миру, но не приближать его.Да, можно было бы, наверное, провести саммит в какой-то третьей, дружественной нам стране. Но друзей у России много, и никого обижать в такой ситуации не хотелось бы. Как говорится, третий лишний. Поэтому Аляска. Сегодня от действий именно наших двух стран зависит будущее на Украине, в Европе и в мире в целом. Что бы там ни кричал по этому поводу просроченный киевский диктатор, дни которого, уверен, сочтены.— Какую позицию может занять Трамп на переговорах?— Трамп находится в сложной ситуации, когда на него оказывают давление его политические противники в США и формальные союзники в Европе, которые выступают за продолжение войны. Он обещал быстро закончить конфликт на Украине и теперь прижат к стенке этими обещаниями. Ему приходится лавировать, поэтому в последнее время мы видим много противоречивых или ничем не подкрепленных заявлений с его стороны и даже угроз.Разумеется, не стоит ожидать, что на переговорах с Владимиром Путиным он сразу согласиться на все требования, которые выдвигает Россия. Но с частью из них он уже согласился публично. Например, о нейтральном статусе Украины. По словам Трампа, вопрос о приеме страны в НАТО сейчас не стоит, хотя еще недавно ее там ждали. То же самое касается "территориальных уступок" — статус Крыма и, судя по всему, Донбасса в действующей администрации США не оспаривают.Ясно, что Трамп будет выдвигать встречные требования. Какие именно, пока сказать сложно. Если он готов выстраивать с Россией взаимоуважительные и равноправные отношения, это можно приветствовать. Но торговать своими национальными интересами или тем более территорией мы точно не будем.— В СМИ, кстати, муссируются слухи, что в результате переговоров на Аляске Россия может пойти на воздушное перемирие на Украине и на заморозку боевых действий. Как вы считаете, это реальный сценарий?— Не считаю такой сценарий реальным. Эти слухи запускают те, кто хочет, чтобы они стали реальностью. Те, кто хочет спасти от разгрома бандеровский неонацистский режим на Украине, дать столь необходимую ему передышку на поле боя.Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что замораживание конфликта не отвечает интересам нашей страны. Гуманитарные паузы, обмен пленными или телами погибших — это возможно. Но не перемирие, тем более там и тогда, когда это больше всего выгодно именно нашим противникам.— Официальное заявление лидеров стран Европы: ЕС, Франции, Германии, Польши, Британии, Финляндии гласит: не соглашаться с выводом войск Украины из Донбасса, сначала должно быть перемирие по линии боестолкновения, а только потом все переговоры. Удастся ли Европе сорвать мирные переговоры по Украине?— Если говорить про предстоящие на Аляске переговоры, то вряд ли кто-то сейчас способен их сорвать. Хотя, разумеется, нельзя исключать самых гнусных и кровавых провокаций, на которые способен киевский режим при поддержке своих кураторов, в первую очередь, британских. Но настрой президентов России и США на долгожданную встречу серьезный.Другое дело, и в этом можно не сомневаться, что и киевский режим, и европейские "партнеры" будут саботировать любые договоренности Путина и Трампа, если они будут нацелены на достижение прочного мира. Русофобы не хотят мира с Россией, они хотят войны. Поэтому наша борьба за мир еще далека от завершения.— Трампа, видимо, не будет в Китае 3 сентября на праздновании 80-летия со дня окончания Второй мировой войны. На эту дату Трамп пригласил в Вашингтон президента Польши. Учитывая острое противостояние Китая и США, могут ли Пекин и Россия договориться о какой-то ощутимой поддержке СВО со стороны китайских партнеров?— Китай изначально занял очень выверенную и выдержанную позицию по конфликту на Украине. В Пекине традиционно проводят политику невмешательства в дела других стран и одновременно выступают за мирное урегулирование имеющихся противоречий. Собственно, именно это годами пыталась делать Россия, но нас не хотели слышать и в итоге мы были вынуждены начать специальную военную операцию.Китай прекрасно это знает, и мы ценим подход наших партнеров. Однако необходимости в военной помощи с их стороны у нас нет, втягивать китайских друзей в конфликт на Украине мы никогда не хотели. А по части политического урегулирования мы работаем плотно и всегда ощущаем их поддержку.То же самое касается и экономического сотрудничества, которое успешно развивается между нашими странами, несмотря ни на какие западные санкции и ограничения. Мы это ценим, и именно в таком ключе планируем выстраивать отношения с Китайской Народной Республикой в дальнейшем.— Ильхам Алиев и Никол Пашинян заявили, что совместно номинируют Трампа на Нобелевскую премию мира за установление мира между Азербайджаном и Арменией. Насколько опасны для России, особенно пока мы заняты Украиной, такие проамериканские настроения бывших союзных республик СССР? Вообще, что происходит с отношениями России и этих стран? Они окончательно потеряны для нас?— Я вижу эту ситуацию несколько по-другому. Давайте вспомним, какую позицию традиционно занимала Россия по урегулирования на Кавказе? Мы выступали за прочный мир, потому что Россия во все времена была в нем заинтересована. Напомню, что именно благодаря посредничеству президента РФ Владимира Путина в 2020 году была остановлена война в Нагорном Карабахе. В регионе был дислоцирован Российский миротворческий контингент, внесший незаменимый вклад в стабилизацию обстановки. Уверен, уже тогда можно было выходить на те договоренности, которые достигнуты теперь. Однако этому помешал Запад в лице администрации Байдена и Евросоюз. Мы хорошо помним, какой "проевропейский" курс проводили власти Еревана. В 2023 году она разместили на своей территории "наблюдателей" ЕС, которые по сути были военно-политической силой, не учитывавшей позицию других стран региона.Теперь по новому соглашению этих "наблюдателей" выведут, и Россия не может это не приветствовать. Как и другие инициативы, которые будут содействовать стабильности на Кавказе.Прекрасно понимаю пафос, с которым сейчас США объявили о достигнутых договоренностях. Но это не умаляет роли России, которая играла и будет играть важную роль на Кавказе в силу своего геостратегического положения. Более того, я убежден, что действия США были в той или иной степени согласованы с Россией. Знаю, что тему армяно-азербайджанского урегулирования обсуждали президенты наших стран, и, полагаю, что Дональд Трамп прислушался к нашей позиции по этой проблеме.Однако это лишь начало пути. Для прочного мира на Кавказе необходим постоянный диалог всех стран региона и их соседей, включая Россию, Иран и Турцию. Полагаю, что важность добрососедских отношений осознают в Баку и Ереване.Говорить о том, что Азербайджан, Армения или Грузия для нас потеряны нельзя. Нас слишком многое связывало и связывает по сей день. Терять это наследие и перспективы в угоду сиюминутным политическим амбициям было бы очень большой ошибкой. Таких ошибок за последние лет 30 было сделано немало — пора сделать правильные выводы и двигаться вперед.Трамп разрубил кавказский узел — так представляют мировые СМИ согласованный Арменией и Азербайджаном мир. Так ли это, в материале Виктории Титовой Титаник Каспийского моря: что значит "американский мир" для Армении и Азербайджана.

